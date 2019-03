SMI legt klar zu

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt steht zum Wochenschluss klar fester. Der Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 9426.24 0.4%) steigt bei Eröffnung 0,5% und legt im frühen Handel noch etwas mehr zu. Die meisten SMI-Werte notieren fester. Von der Firmenseite her sind die Impulse merklich geringer als am Vortag. Bis auf wenige Unternehmungen aus der zweiten Reihe wurden keine Jahresabschlüsse veröffentlicht.

Bei den Schweizer Bluechips weisen die Aktien der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 305.5 3.38%) und Richemont (CFR 78.16 2.25%) die höchsten Gewinne aus. Zudem steigen Lonza (LONN 283.1 2.02%) und die Titel des Personalvermittlers Adecco (ADEN 52.96 2.12%). Die Aktien der beiden Firmen standen Donnerstag unter Verkaufsdruck. Bei Adecco waren die Geschäftszahlen 2018 und besonders ein schwaches Schlussquartal der Grund für die Verluste.

Auch die Bankwerte um Julius Bär (BAER 43.87 0.64%), UBS (UBSG 12.785 0.67%) und Credit Suisse (CSGN 12.4 0.45%) steigen.

ABB (ABBN 19.685 -0.4%) geben derweil weiter nach. Auch die Aktien des Industriekonzerns haben gestern nach der Zahlenpublikation nachgegeben.

Barry Callebaut legen zu

Am breiten Markt steigen die Anteile von Barry Callebaut (BARN 1779 3.49%) nach einer Hochstufung der UBS auf Buy von Neutral. Damit stehen die Papiere des Schokoladenherstellers ganz oben auf der Liste der SMIM-Werte.

Ansonsten erholen sich Georg Fischer (FI-N 915 3.39%) von den gestrigen Verlusten. AMS (AMS 31.74 2.39%) steigen ebenfalls.

Die Aktien des Wäscheherstellers Calida (CALN 30.65 2.68%) und des Vermögensberaters VZ Holding (VZN 261.5 0.19%) stehen im Fokus, nachdem diese Unternehmen ihre Zahlen veröffentlicht haben.

Der Kabelspezialist Huber+Suhner (HUBN 77.3 0.39%) will ausserdem der Generalversammlung vom 10. April die Ausschüttung einer Jubiläumsdividende vorschlagen. Zusätzlich zur regulären Dividende von 1,50 Fr. pro Aktie sollen die Aktionäre zum 50-Jahre-Jubiliäum eine Sonderdividende von 1 Fr. erhalten.

China profitiert von MSCI-Entscheid

Die asiatischen Börsen fahren Gewinne ein. In Japan legt der Nikkei 225 1% zu. Der breiter gefasste Topix steigt 0,5%. In Tokio sorgt der zum Dollar schwächere Yen für zusätzlichen Auftrieb. Der Hang Seng in Hongkong avanciert 0,4%. Die Indizes auf dem chinesischen Festland klettern in die Höhe. Der CSI 300 steigt 2,2%. Die Börse in Schanghai gewinnt 1,8%. Der Grund: Der Index-Anbieter MSCI erhöht Chinas Gewichtung in seinen Aktienindizes.

Dollar zum Franken wieder höher

Der Euro notiert weiter unter der Marke von 1.14 $. Die Gemeinschaftswährung kostet aktuell 1.1374 $. Gegenüber dem Franken notiert der Greenback mit 0.9987 Fr. nahezu unverändert. Auch zum Euro bewegt sich der Franken in sehr enger Spanne: Aktuell kostet er 1.1358 Fr.

Goldpreis fester

Der Ölpreis steigt etwas. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 66.22 0.36%) kostet 67 $. Der Goldpreis notiert minimal leichter bei 1310 $ pro Feinunze.