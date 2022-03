SMI wenig verändert erwartet

(AWP) Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für Dienstag eine wenig veränderte Eröffnung ab. Der Krieg zwischen der Ukraine und Russland wütet derweil weiter und hält die Volatilität an den Finanzmärkten hoch. Auch wenn es zu ersten Gesprächen zwischen den beiden Kriegsparteien gekommen sei, könne von einer Beruhigung der Lage jedenfalls überhaupt nicht gesprochen werden, meinte ein Händler. Die Vorgaben aus Übersee könnten aber die Märkte in Europa zum Start in den März stützen. So hat die späte Erholung an der Wall Street gerade in Asien für einen freundlichen Auftakt in den neuen Monat gesorgt.

Am Markt wird dies vor allem mit den Erwartungen an den weitern Kurs der US-Notenbank Fed begründet. Denn angesichts der unsicheren Wachstums- und Investitionslage sind die Renditen in den USA zuletzt gesunken und die Marktteilnehmer passen nun ihre Zinserwartungen an. «Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte am 16. März liegt nun praktisch bei null», sagte ein Händler. «Die Anleger scheinen mehr als bereit zu sein, über die Unwägbarkeiten des Krieges hinwegzusehen – zumindest vorläufig», meinte ein anderer. Neben einer Vielzahl an Unternehmensmeldungen stehen heute in vielen Ländern Einkaufsmanagerindizes für den Industriesektor auf dem Programm.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär (BAER 53.74 -0.11%) berechnete SMI (SMI 11'987.72 +0.01%) wird gegen 08.20 Uhr um 0,12 Prozent tiefer indiziert bei 11’972,19 Punkten. Dabei werden alle 20 SMI-Titel bis auf Swiss Life (SLHN 566.80 +1.14%) (+2,4%) zumeist ganz leicht tiefer gestellt.

Der Versicherer hat am Morgen Jahreszahlen vorgelegt, die den anhaltenden Erfolgskurs untermauern. So hat der Konzern den Gewinn deutlich gesteigert und konnte die im dreijährigen Strategieprogramm bis Ende 2021 gesetzten Ziele zumeist übertreffen. Den Aktionären schlägt der Verwaltungsrat ausserdem eine üppige Dividendenerhöhung vor.

Dagegen geht es für die beiden Grossbanken UBS (UBSG 16.74 -0.86%) und CS (beide -0,9%) erneut deutlich abwärts. Bereits am Montag hatten sie zu den grössten Verlierern gezählt. Auslöser ist der Ausschluss russischer Banken aus dem Zahlungssystem Swift, der nicht ohne wirtschaftliche Folgen für den europäischen Bankensektor bleiben dürfte.

Das eigentliche Nachrichtenaufkommen findet an diesem Morgen aber in den hinteren Reihen statt. So kann etwa der Verpackungshersteller SIG Combibloc (SIGN 21.22 +2.61%) (+2,4%) mit seiner Gewinnsteigerung 2021 klar punkten. Für 2022 wird ein erneut starkes Wachstum prognostiziert.

Neben SIG hat haben unter anderem auch noch Industrieunternehmen wie Oerlikon, Feintool (FTON 52.30 +1.36%) oder Arbonia (ARBN 20.80 +2.21%) für 2021 über ein starkes Wachstum berichtet.

Euro bei knapp 1,12 $

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel zum Dollar leicht nachgegeben. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1200 $ und damit etwas weniger als am Vorabend.

Das EUR/CHF-Paar notiert kaum verändert bei 1,0290 und damit weiter unterhalb der 1,03er Marke. Der US-Dollar zeigt sich hingegen bei einem Stand von 0,9184 Franken minimal fester gegenüber Montagabend.

Der russische Rubel kann sich am Morgen im Offshore-Handel ausserhalb Russlands leicht erholen. Am Montag war die Währung Russlands nach scharfen Wirtschafts- und Finanzsanktionen des Westens zeitweise drastisch unter Druck geraten und zum US-Dollar auf ein Rekordtief gefallen. Hintergrund der Sanktionen ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine.

Am Dienstag dürften Anleger neben dem Konflikt in der Ukraine auch Konjunkturdaten im Auge behalten. In vielen Ländern der Welt stehen die Einkaufsmanagerindizes für den Industriesektor auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage gibt Hinweise auf den Zustand der Konjunktur. In Deutschland werden darüber hinaus Inflationsdaten veröffentlicht. Es wird mit einem weiter steigenden Preisauftrieb gerechnet.

Ölpreise steigen

Die Ölpreise haben am Dienstag in einem angespannten Umfeld zugelegt. Die Höchststände vom Montag wurden aber nicht erreicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 99,91 $. Das waren 1,79 $ mehr als am Vortag. Zu Wochenbeginn war der Preis deutlich über die Marke von 100 $ gestiegen. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 95.84 +4.20%)) kostete am Dienstag 97,46 $ und damit 1,62 $ mehr als am Montag.

Auslöser des jüngsten Preisschubs am Erdölmarkt sind der Krieg Russlands in der Ukraine und die sich eintrübenden Beziehungen zwischen dem Westen und Russland. Rohstoffexperten beschäftigen sich mit den Konsequenzen für die Öllieferungen Russlands. Das Land ist einer der weltgrössten Rohölförderer und -exporteure. Die Internationale Energieagentur (IEA) will am Dienstag eine ausserordentliche Sitzung zu der Thematik abhalten.

Die scharfen Wirtschafts- und Finanzsanktionen, die viele Länder gegen Russland ergriffen haben, richten sich bisher nicht direkt gegen den Ölsektor. Ebenso hat Russland bisher keine konkreten Gegensanktionen auf dem Gebiet ergriffen. An den Märkten wird spekuliert, dass grosse Volkswirtschaften wie die USA einen Teil ihrer strategischen Erdölreserven freigeben könnten.