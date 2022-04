SMI: Leichte Avancen dank Roche

(AWP) Nach einem richtungslosen Start etablierte sich der Leitindex SMI (SMI 12'179.08 +0.14%) erst am Nachmittag unter Führung von Roche etwas deutlicher in der Gewinnzone, ehe mit der Schlussauktion ein Teil dieser Gewinne wieder verflog. Keinen grossen Einfluss hatte die Publikation des Arbeitsmarktberichts aus den USA. Der US-Arbeitsmarkt ist auch im März auf Erholungskurs geblieben. Die Arbeitslosigkeit ging weiter zurück und nähert sich weiter dem Vor-Corona-Niveau an. Kopfzerbrechen dürfte der US-Notenbank Fed der anhaltende Lohnauftrieb bereiten. Die US-Notenbank sei nicht nur mit einem breitflächigen Preisauftrieb konfrontiert, sondern auch mit steigenden Löhnen, so die Einschätzung der VP Bank (VPBN 95.00 -0.52%).

Schon früher im Sitzungsverlauf war die Teuerung ein dominierendes Thema. Nach der beunruhigend hohen Inflationsrate für Deutschland sei dies der nächste Schock, hiess es in einem Kommentar der DZ Bank zur aktuellsten Inflationsrate in der Eurozone. Dort stiegen die Konsumentenpreise zuletzt im Jahresvergleich um 7,5% und damit auf ein neues Rekordhoch. Es werde immer deutlicher, dass die Inflation an Breite gewinne und es seien nicht mehr nur die Energiepreise, die stark anstiegen, so die DZ Bank weiter. Die EZB sollte nun zur Verhinderung einer Lohn-Preis-Spirale schnell und entschlossen handeln.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,14% höher bei 12’179,08 Punkten. Im Wochenvergleich ergab sich ein Plus von 0,5%. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, büsste hingegen 0,03% auf 1923,82 Punkte ein, während der breite SPI (SXGE 15'569.35 +0.20%) wiederum um 0,20% auf 15’569,35 Punkte anzog. Im SLI kamen auf 13 Gewinner 17 Verlierer.

Für rund die Hälfte der Tagesgewinne des SMI waren die Genussscheine von Roche verantwortlich, welche sich am Nachmittag an die Tabellenspitze setzten. Eine gute Stütze waren dem Gesamtmarkt zudem die Gewinne von Nestlé (NESN 120.86 +0.55%), wogegen Novartis (NOVN 80.60 -0.80%) mehrheitlich verkauft wurden.

Gefragt waren auch einige Finanzwerte wie CS, Julius Bär (BAER 54.24 +0.67%), UBS (UBSG 18.22 +0.39%), Swiss Life (SLHN 597.60 +0.57%) oder Zurich. Diese profitierten grundsätzlich von den steigenden Zinsen, heisst es am Markt. Bei UBS und Bär kamen zudem noch Kurszielerhöhungen als Kaufargumente hinzu. Bei CS erwähnten Händler zudem technische Gründe. Die Aktie habe am Vortag so viel verloren, dass eine Gegenbewegung nicht aussergewöhnlich sei.

Mit die grössten Einbussen verzeichneten Swisscom (SCMN 538.00 -3.06%). Allerdings wurde der Titel Ex-Dividende von 22 Fr. gehandelt, was das Minus in Franken überstieg. Das heisst, ohne den Abzug der Dividende lag das Papier gar leicht im Plus. Nachdem Swisscom im bisherigen Jahresverlauf mit fast +8% stark abgeschnitten haben, sahen Marktteilnehmer die relativ hohe Dividendenrendite als gutes Kaufargument. Vor allem wenn sich die allgemeine Börsenstimmung wegen Krieg und Inflation weiter verschlechtern sollte, dürften Swisscom weiter besser performen als der Durchschnitt, hiess es etwa.

Gemeinsam mit Swisscom gaben Logitech (LOGN 66.82 -3.44%) und die seit dem Vortag im SLI geführten VAT am meisten nach. Diese wurden – wie etwa Comet (COTN 260.50 -2.98%) oder Inficon (IFCN 1'032.00 -3.01%) im breiten Markt – für die negativen Vorgaben vom US-Halbleitersektor in Sippenhaft genommen, erklärte ein Händler.

Im breiten Markt fielen zudem Bobst (BOBNN 83.80 -8.52%) um 8,5% markant zurück. Allerdings entsprach dies in etwa dem Abgang der Dividende von 8 Fr.

Dagegen rückten Polypeptide um 2,1% vor, gestützt von einer Bestätigung des Ratings «Overweight» durch Morgan Stanley (MS 86.38 -1.17%). Dass die Aktien seit Jahresbeginn mehr als 40% an Wert eingebüsst haben, erachtet die Bank als völlig übertrieben.

Noch deutlicher gesucht waren Industrietitel wie Datacolor (DCN 735.00 +8.09%) oder Sensirion (SENS 118.60 +3.49%).

Wall Street nach Jobdaten fester – Finanzwerte gefragt

Positiv gewertete Signale vom US-Arbeitsmarkt haben die Aktienkurse an der Wall Street am Freitag gestützt. Der Dow-Jones-Index.DJI der Standardwerte notierte 0,2% höher bei 34’758 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500.SPX stieg um 0,3% auf 4541 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq.IXIC gewann 0,4% auf 14’267 Punkte.

Vor allem die im März auf ein Zwei-Jahres-Tief gesunkene Arbeitslosenquote machte den Anlegern Mut. Der Stellenaufbau fiel zwar mit 431’000 geringer aus als erwartet. Die Februar-Daten wurden jedoch deutlich nach oben revidiert. Das Daten zeigten, dass der Arbeitsmarkt immer noch sehr stark sei, was unterschwellig wiederum die Stärke der Wirtschaft demonstriere, sagte Paul Nolte, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Kingsview Investment Management. «Die Fed sollte sich zu diesem Zeitpunkt wohlfühlen, die Zinssätze zumindest anfangs zu erhöhen, ohne befürchten zu müssen, dass sie die Wirtschaft in eine Rezession stürzen wird.»

Zinsabhängige Finanzwerte zogen an. Papiere von Bank of America (BAC 40.52 -1.70%)BAC.N, Goldman Sachs (GS 329.41 -0.21%)GS.N, JPMorganJPM.N, Morgan StanleyMS.N und Wells Fargo (WFC 52.43 +2.14%)WFC.N gewannen bis zu 1%.

Die Aussicht auf einen Aktiensplit trieb GamestopGME.N nach oben. Die Papiere des Videospiele-Verkäufers, die monatelang im Zentrum von Spekulationen von Kleinanlegern standen, stiegen um 12,4%. Eine Umwandlung der bestehenden Aktien in eine grössere Zahl zu einem geringeren Wert werde die Titel leichter handelbar machen und weitere Privatinvestoren anziehen, sagten Händler.

Devisen: Eurokurs gibt nach

Der Kurs des Euro ist am Freitag gesunken. Im Vergleich zum Vortag hielten sich die Verluste aber in Grenzen. Die Gemeinschaftswährung fiel am Nachmittag auf ein Tagestief bei 1,1030 $, nachdem sie am Morgen bei 1,1070 $ gehandelt worden war.

Gegenüber dem Franken hat der Euro im Tagesverlauf ebenfalls zuerst nachgegeben, mittlerweile kostet er mit 1,0232 wieder etwa gleich viel wie am Morgen. Der US-Dollar hingegen hat auf 0,9276 von 0,9240 am Mittag und 0,9238 am Morgen klar angezogen.

Ein starker Anstieg der Inflation in der Eurozone sorgte im Handelsverlauf nicht für starke Kursbewegungen. Angetrieben von hohen Energiepreisen kletterte die Inflationsrate im März auf ein Rekordhoch bei 7,5%. Am Markt wird damit gerechnet, dass die EZB in der zweiten Jahreshälfte mit der ersten Zinserhöhung seit Beginn der Corona-Pandemie auf die starke Teuerung reagieren wird.

«Die EZB hat ein handfestes Inflationsproblem», sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Jüngste Projektionen der Notenbank sähen bereits für das kommende Jahr wieder Inflationsraten im Bereich des EZB-Zielwertes von 2% vor. «Doch dahinter dürfte sich mehr Wunsch als Wirklichkeit verbergen», kommentierte Gitzel.

Am Nachmittag erhielt der Dollar durch robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt Auftrieb, während der Euro im Gegenzug weiter unter Druck geriet. Der US-Arbeitsmarkt ist auch im März auf Erholungskurs geblieben. Die Arbeitslosigkeit ging weiter zurück und nähert sich dem Niveau, das sie vor der Corona-Pandemie hatte. Die Beschäftigung stieg weiter an, wenn auch etwas schwächer als von Analysten erwartet.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84145 (0,84595) britische Pfund und 135,35 (135,17) japanische Yen fest.

Ölpreise stoppen vorerst Kursverluste – WTI-Preis bei 100 $

Die Ölpreise haben sich am Freitag nach den Verlusten vom Vortag wenig verändert. Nachdem die Notierungen am Morgen noch unter Druck geraten waren, erholten sie sich im Vormittagshandel zeitweise etwas. Zuletzt hielten sie sich in etwa auf dem Niveau vom Vortag. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 104,96 $. Das waren 25 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 101.30 -5.88%)) fiel hingegen um 31 Cent auf 99,97 $.

Am Donnerstag hatte die Freigabe strategischer Ölreserven der USA die Ölpreise noch stark belastet. Die US-Regierung teilte mit, über sechs Monate etwa eine Mio. Barrel Erdöl je Tag aus ihrer strategischen Erdölreserve freizugeben. Die Gesamtmenge beläuft sich damit auf rund 180 Mio. Barrel.

«Die USA springen für die Opec+ in die Bresche», kommentierte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank (CBK 7.18 +3.59%). Die US-Regierung habe eine «beispiellose Freigabe» von Ölreserven bekannt gegeben. Dagegen hat sich die Förderpolitik des Ölverbunds Opec+, an dem auch Russland beteiligt ist, wenig verändert. Die Förderstaaten einigten sich am Donnerstag darauf, die Ölproduktion im Mai um weitere 430 000 Barrel pro Tag zu erhöhen. «Das ist zwar etwas mehr als in den Monaten zuvor, entspricht aber der Vereinbarung vom letzten Sommer», sagte Fritsch.

Die Folgen des Ukraine-Kriegs bleiben ein bestimmendes Thema am Ölmarkt. Zuletzt hatte die Sorge vor einem möglichen Lieferstopp von russischem Gas für Unruhe an den Rohstoffmärkten gesorgt. Wegen des Kriegs in der Ukraine und neuer harter Massnahmen der Regierung in China im Kampf gegen die Corona-Pandemie kam es zuletzt mehrfach zu starken Kursbewegungen am Ölmarkt.