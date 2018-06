SMI schliesst über 8600

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse hat nach einer schwachen Wochen zum Schluss deutlich zugelegt. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8618.54 1.9%) stieg direkt bei Eröffnung 1,2% und kletterte im weiteren Handelsverlauf klar über die Marke von 8600 Punkten. Am Donnerstag hatte der Leitindex 1,5% verloren und praktisch auf einem neuen Jahrestief geschlossen.

Ein überraschend starkes Job-Wachstum in den USA ermunterte auch die Anleger an Wallstreet zum Einstieg. Gleichzeitig dämpfte der weiterhin geringe Lohnanstieg die Furcht vor aggressiveren Zinserhöhungen der Notenbank Fed. Zudem reagierten Anleger relativ gelassen darauf, dass die USA die EU-Staaten mit Zöllen auf Stahl und Aluminium belegen. Die drei Leitindizes an Wallstreet stiegen allesamt deutlich. Der Dow Jones (Dow Jones 24635.21 0.9%) avancierte bei Börsenschluss 0,8%, während der S&P 500 (SP500 2734.62 1.08%) 0,9% und der Nasdaq Composite gar 1,2% zulegte.

Nur Gewinner im SMI

In der Schweiz schlossen sämtliche Standardwerte in der Gewinnzone. An der Spitze standen die zuletzt arg gebeutelten Finanzwerte. Die Aktien von Credit Suisse (CSGN 15.395 2.5%) und UBS (UBSG 15.315 3.13%) rückten deutlich vor. Auch die Versicherer Swiss Life (SLHN 344.6 2.56%) und Swiss Re (SREN 87.16 2.32%) gewannen klar.

Zurich Insurance (ZURN 296.9 1.61%) stiegen. Der Versicherungskonzern will sich auf gezielte Zukäufe beschränken. «Zusammenschlüsse und Akquisitionen sind nicht wirklich eine Priorität für uns», sagte Vorstandschef Greco Bloomberg-TV.

Weit oben auf den Einkaufszetteln standen auch Aktien zyklischer Firmen: ABB (ABBN 22.88 2.65%), LafargeHolcim (LHN 51.4 1.9%) und Adecco (ADEN 60.34 2.06%) schossen klar höher. Der Industriekonzern ABB hatte von der EU-Kommission grünes Licht für die Übernahme einer GE-Sparte erhalten.

Die Titel von Swatch Group (UHR 487.9 2.03%) avancierten. ZKB-Analyst Patrik Schwendimann revidierte nach den unerwartet guten Uhrenexportzahlen die Gewinnschätzungen für den Uhrenkonzern nach oben und empfahl die Titel weiter zum Kauf. Auf Jahressicht sei ein Kurs von 550 Fr. durchaus möglich. Die Anteil von Rivale Richemont (CFR 91.26 1.02%) gewannen ebenfalls.

Die Schwergewichte Nestlé (NESN 75 0.83%), Novartis (NOVN 74.7 2.38%) und Roche (ROG 215.95 2.32%) verliehen dem Index zusätzlichen Auftrieb: Der Pharmakonzern Roche will auf einem Kongress in den USA «vielversprechende» neue Daten zu Tecentriq in Kombination mit Avastin zur Behandlung von Nieren- und Leberkrebs vorstellen.

Das Novartis-Migränemedikament Aimovig (erenumab) wurde von einem Ausschuss der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zur Zulassung empfohlen.

KTM und Aryzta massiv im Plus

AMS (AMS 84.6 -0.61%) wurden durch Dialog Semiconductor im frühen Handel in Mitleidenschaft gezogen. Anschliessend erholten sich die Titel von ihren Verlusten weitgehend. Der britisch-deutsche Chiphersteller rechnet mit einer Umsatzeinbusse wegen Apple (AAPL 190.24 1.8%).

Forbo (FORN 1391 6.43%) zogen markant an. ZKB erhöhte das Rating für die Aktien des Industrieunternehmens von «Marktgewichten» auf «Übergewichten».

Vifor Pharma (VIFN 156.45 2.29%) stiegen deutlich. Credit Suisse erhöhte das Kursziel von 130 auf 155 Fr., beliess aber die Einstufung auf «Neutral».

Die stark gebeutelten Aktien des Backwarenherstellers Aryzta (ARYN 15.475 5.34%) legten deutlich zu.

Regelrecht in die Höhe schossen – nachrichtenlos – die Anteile der österreichischen Fahrzeuggruppe KTM Industries (KTMI 76.4 10.72%).

Uneinheitliches Bild in Asien

Die Märkte in Asien tendierten uneinheitlich. In Japan handelte der Nikkei 225 (Nikkei 225 22171.35 -0.14%) leicht tiefer (–0,1). Derweil legte der breiter gefasste Topix minimal zu. Der Hang Seng in Hongkong gab 0,1% nach. Die Börsen in Festlandchina (Schanghai –0,8% und CSI300 –0,9%) gaben nach. Im Aufwärtstrend befand sich nach wie vor der südkoreanische Kospi (+0,7%). Der MSCI Asia Pacific ex Japan notierte leicht fester.

Euro zum Franken stabil

Der Euro gab zum Greenback nach. Die Gemeinschaftswährung kostete bei Börsenschluss in Europa 1.1661 $. Zum Franken erholte sie sich und konnte die Marke von 1.15 halten. Um 17:30 Uhr MESZ kostete 1 € 1.1547 Fr. Der Dollar legte nach den US-Arbeitsmarktzahlen zu und ging mit 0.9881 Fr. um.

Ölpreis tiefer

Öl der Sorte Brent (Brent 77.008 -0.59%) kostete nach Verlusten von mehr als 1% noch knapp 77 $ pro Barrel (159 Liter). Der Goldpreis zeigte sich stabil. Die Feinunze des Edelmetalls lag weiter unter der Marke von 1300 $ bei 1298 $.