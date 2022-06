Zinssorgen drücken SMI unter 11’500 Punkte

(AWP/Reuters) Im Nachmittagsgeschäft haben besser als erwartet ausgefallene Stimmungsdaten aus der US-Industrie erneute Zinssorgen geweckt und auf die Aktienkurse Druck ausgeübt. Die Angst auf möglicherweise «aggressivere» Zinsschritte der US-Notenbank Fed hätten Anleger in die Flucht geschlagen, hiess es im Handel. Derweil gewann der US-Dollar an Stärke und konnte sich zum Schweizer Franken auf das Niveau von 0,9640 Franken vorarbeiten.

Die Lage an den Finanzmärkten bleibe zu Beginn des neuen Börsenmonats Juni angespannt, hiess es weiter. Nach wie vor belasten laut Händlern Faktoren wie der Ukraine-Krieg, die Engpässe in den globalen Lieferketten, steigende Energiekosten und nicht zuletzt Inflationssorgen das Geschehen. Immerhin wurden positive Signale aus China ausgemacht, wo die Aussichten auf ein Ende des Corona-Lockdowns etwa in Shanghai die Rezessionssorgen etwas lindern würden. Das bedeute aber längst nicht, dass die Engpässe in den Lieferketten auf einen Schlag der Vergangenheit angehörten, lautete der Tenor.

Der SMI (SMI 11'494.12 -1.01%) büsste 1,01% auf 11’494,12 Punkte ein, wobei er in der Schlussauktion die Marke von 11’500 Stellen nicht verteidigen konnte. Davor war der Leitindex über weite Strecken des Handels um die Nulllinie gependelt. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verlor 1,12% auf 1789,65 Punkte und der breite SPI (SXGE 14'760.07 -1.07%) 1,07% auf 14’760,07 Zähler. Im SLI hatten die Verlierer gegenüber den Gewinnern mit 26 zu drei klar die Oberhand, ein Titel (Julius Bär (BAER 49.25 +0.00%)) schloss unverändert.

Die mit Abstand grössten Verluste bei den Schweizer Blue Chips gingen auf das Konto von Straumann (STMN 115.85 -5.00%). Eine verteidigende Wortmeldung durch Bernstein-Analysten vom Vortag sei während des Handels verpufft, hiess es. Die Aktien des Dentalimplantatspezialisten zählen am Schweizer Markt auch seit Jahresbeginn zu den Papieren mit den stärksten Einbussen.

Mit Lonza (LONN 563.20 -2.43%) und Sonova (SOON 330.40 -2.54%) standen weitere Vertreter aus der Lifescience-Branche auf den Verkaufslisten. Ohne News zu den Unternehmen wurden auch die Titel des auf Privatmarktanlagen spezialisierten Vermögensverwalter Partners Group (PGHN 992.20 -3.62%), des Bauchemiekonzerns Sika (SIKA 259.20 -2.37%) oder des Lift- und Aufzugherstellers Schindler (SCHP 191.75 -2.49%) zurückgebunden.

Steigende Zinssorgen stellen in der Regel auch für Tech-Werte eine Belastung dar. Tech-nahe Schweizer Blue Chips wie Temenos (TEMN 91.12 -2.19%), VAT Group (VACN 279.20 -1.76%) oder AMS-Osram gaben am Mittwoch in der zweiten Handelshälfte denn auch nach und beendeten den Handel klar im Minus.

Auch die für den SMI prägenden Schwergewichte konnten sich dem Abwärtssog nicht entziehen. Vor allem Nestlé (NESN 115.08 -1.64%) büssten deutliche 1,6% ein, während auch Novartis (NOVN 86.18 -0.78%) und Roche GS (ROG 322.70 -1.13%) Verluste verbuchten. Roche hatte in Kanada für das Augenheilmittel Vabysmo die Zulassung erhalten, was den Genussscheinen wohl kaum Unterstützung geboten hat.

Zu den wenigen Gewinnern zählten UBS (UBSG 18.10 +0.30%), während Julius Bär immerhin nicht ins Minus zurückfielen. Credit Suisse (CSGN 6.66 -1.01%) verloren hingegen klar an Wert. Nebst der UBS rückten im SLI nur noch Swisscom (SCMN 568.20 +0.25%) und ABB (ABBN 29.57 +0.65%) vor. Die Aktien des Luxusgüterkonzerns Richemont (CFR 106.25 -0.09%) konnten die Erholung vom Kurseinbruch von Mitte Mai zuerst fortsetzen, fielen aber zum Schluss noch knapp ins Minus.

Im breiten Markt stachen U-blox mit Anschlussgewinnen von 5,5% hervor, nachdem die Papiere am Vortag dank einer Prognoseerhöhung ein Kursfeuerwerk gezündet hatten. Gesucht waren auch Stadler Rail (SRAIL 35.16 +2.45%). Der Zughersteller hatte die Unterschrift unter den grössten Auftrag der Schweizer Bahngeschichte gesetzt.

Deutliche Verluste verbuchten demgegenüber Aktien aus der Biotech- und Medtech-Ecke wie Ypsomed (YPSN 136.80 -5.66%), Tecan (TECN 293.60 -5.47%), Basilea (BSLN 34.10 -4.35%) oder Medmix (MEDX 24.72 -3.29%).

Aktien New York: Verluste nach freundlichem Start

Nach dem kleinen Rücksetzer vom Vortag haben die US-Börsen am Mittwoch nicht an die vorangegangene Erholung anknüpfen können. Durchwachsene Konjunkturdaten reichten offenbar nicht aus, um die Anleger zu weiteren Käufen zu ermutigen.

Der Dow Jones Industrial gab seine anfänglichen Gewinne schnell ab und rutschte ins Minus – über eine Stunde nach Handelsbeginn verlor der Leitindex 0,64% auf 32 777,49 Punkte. Ähnlich erging es dem marktbreiten S&P 500 , der zuletzt um 0,75% auf 4101,19 Punkte nachgab. Der technologielastige Nasdaq 100 (NDX 12'642.10 -0.31%) hielt sich mit einem Minus von 0,47% auf 12’582,24 Zähler nur wenig besser.

Euro gerät deutlich unter Druck

Der Euro ist am Mittwoch nach robusten US-Konjunkturdaten deutlich unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung fiel am Nachmittag bis auf 1,0661 $. Am Mittag hatte sie noch über 1,07 $ notiert.

Auch zum Franken konnte der «Greenback» am Nachmittag zulegen. Das USD/CHF-Währungspaar setzte sich über der Marke von 0,96 fest und rückte bis auf 0,9644 Fr. vor. Der Euro ging derweil zu etwas tieferen 1,0282 Fr. um, wobei die Schwelle von 1,03 nach den US-Daten nicht mehr zu halten war.

Die Stimmung in der US-Industrie hat sich nämlich im Mai überraschend verbessert. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) stieg entgegen den Erwartungen von Ökonomen an. «Die US-Konjunktur bleibt damit auf Expansionskurs, auch wenn Belastungsfaktoren wie hohe Preise und Lieferengpässe präsent bleiben», kommentierte Ralf Umlauf, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die Probleme bremsten die Industrie offenbar nicht aus.

Bereits am Dienstag hatte der Euro unter einer breiten Stärke des Dollar gelitten. Die Erwartung rasch steigender Leitzinsen dürfte laut Umlauf durch die ISM-Daten gestützt werden. Fed-Vertreter sprachen sich zuletzt für mehrere Zinserhöhungen der US-Notenbank um 0,5 Prozentpunkte aus und deuteten an, die Zinsen über das neutrale Niveau anheben zu wollen, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Auf einem neutralen Zinsniveau werden die wirtschaftlichen Aktivitäten durch die Geldpolitik weder gebremst noch angetrieben.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85158 (0,85138) britische Pfund und 138,68 (137,36) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1842 $r gehandelt. Das waren 5 $ mehr als am Vortag.

Ölpreise kaum bewegt

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch zugelegt. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 117,23 $. Das waren 1,63 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 115.29 -1.40%)) legte um 1,60 $ auf 116,27 $ zu. Die Ölpreise hatten nach den Öl-Sanktionen der Europäischen Union (EU) gegen Russland am Vortag vorübergehend Höchststände seit Anfang März erreicht.

Ein Grund für den jüngsten Ölpreisanstieg war die Aussicht auf ein vermindertes Angebot aus Russland infolge neuer Sanktionen der Europäischen Union (EU) angesichts des Krieges in der Ukraine. Die EU-Staaten hatten sich nach wochenlangem Ringen auf einen Boykott von bestimmten Öllieferungen aus Russland verständigt.

In den Blick rückt nun das Verhalten der Mitglieder des Ölkartells Opec+, zu dem neben den Opec-Staaten unter anderem auch Russland gehört. Laut dem «Wall Street Journal» wird erwogen, das Ölförderabkommen mit Russland auszusetzen. Denn die Sanktionen des Westens würden die Fähigkeiten des Landes untergraben, mehr Rohöl zu fördern, um die Produktionsziele des Verbundes zu erfüllen.

«Die Herausnahme Russlands würde Saudi-Arabien und anderen Länder mit freien Förderkapazitäten die Möglichkeit geben, die Produktion stärker auszuweiten», kommentierte Carsten Fritsch, Devisenexperte bei der Commerzbank (CBK 8.03 -0.59%). Die Sitzung der Opec+ am Donnerstag könne daher spannender werden als erwartet. Bislang ging der Markt von einer weiteren moderaten Erhöhung der Fördermenge aus.

Gestützt wurden die Ölpreise durch die Lage im Ölförderland Libyen. Dort sind die Rohölexporte im Mai auf das niedrigste Niveau seit Oktober 2020 gefallen. Das Ölförderung wird durch gewalttätige Auseinandersetzungen und eine schlechte Wartung der Ölförderanlagen belastet.

Bitcoin legt weiter an Gewicht zu

Der Bitcoin tendiert weiterhin eher freundlich und kann im Wochenverlauf erneut an Gewicht im Kryptowährungsmarkt zulegen. Derweil sinkt die Korrelation mit den Aktienmärkten laut Marktbeobachtern zu Ungunsten der «Krypto-Leitwährung».

Auf der Handelsplattform des US-Kryptohändlers Coinbase kostete ein Bitcoin am Mittwochvormittag rund 31’550 $ und damit rund 6% mehr als in der Vorwoche. Die Marktkapitalisierung des Bitcoin steigt damit innerhalb der letzten sieben Tage um rund 30 Mrd.$ auf gut 600 Mrd. $.

Die zuletzt wieder erzielten Gewinne gingen laut Marktbeobachtern zwar Hand in Hand mit der jüngsten Erholungsrallye an den Aktienmärkten. Die Korrelation zwischen Kryptowährungen und Aktien habe sich aber im Laufe der Woche abgeschwächt, wie ein Händler von Crypto Finance in einem Marktkommentar anmerkt: «Und dies zu Ungunsten des Kryptomarkts.»

«Meiner Meinung nach verlagern die Anleger ihr Kapital nun wieder in sicherere Anleihen, anstatt nur zu verkaufen und Bargeld zu halten wie bisher», kommentierte Händler Matteo Bottacini von Crypto Finance. Die wieder höhere Risikobereitschaft in Verbindung mit der geringeren Korrelation könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Kurse die Talsohle erreicht haben, «zumindest vorerst», wie Bottacini einschränkt.

Derweil verbuchen weitere Kryptowährungen wie Ether (ETH) oder Konkurrenten wie Solana (Sol) auf Wochensicht Verluste von 2% bis 10%. Demgegenüber kann die Blockchain-Währung Cardano (ADA) in den letzten sieben Tagen um satte 16,6% zulegen.

Der Marktwert aller Kryptowährungen liegt laut dem Datenportal CoinGecko zur Berichtszeit bei rund 1,36 Bio. $ und damit knapp 50 Mrd. über dem Wert der Vorwoche. Der Anteil des Bitcoin am Gesamtmarkt ist mittlerweile auf 44% gestiegen. Vor knapp einem Monat lag dieser noch bei 40%.