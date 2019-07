Börse startet positiv in die Woche

(AWP/Reuters/BB) Der SMI (SMI 9983.23 0.86%) ist zu Wochenbeginn für kurze Zeit erneut über die Schwelle von 10’000 Punkten gestiegen. Der dazu nötige Schub kam vor allem vom G-20 Gipfel, der am Wochenende in Japan stattgefunden hat.

Zu den Gewinnern gehören heute Technologiewerte. Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Restriktionen für den Technologiekonzern Huawei lockern zu wollen, liessen AMS (AMS 40.04 4.62%), U-Blox (UBXN 87.55 5.61%), Logitech (LOGN 40.51 3.85%) und Temenos (TEMN 175.55 0.52%) avancieren.

Im SMI waren Finanzwerte wie CS Group und UBS (UBSG 11.83 1.98%) Group gefragt. Händler rechnen wegen der EU-Handelsrestriktionen mit steigenden Marktanteilen im Handel mit Schweizer Aktien und Finanzprodukten. Ende Juni hat die Europäische Kommission die Gleichwertigkeit der Schweizer Börse SIX mit EU-Handelsplätzen auslaufen lassen. Heute Vormittag ist das Volumen an der Schweizer Börse leicht überdurchschnittlich ausgefallen.

LafargeHolcim profitieren von einer Meldung zum angeblichen Interesse am Bauchemiegeschäft von BASF (BAS 64.45 0.83%).

Für Roche (ROG 278.2 1.29%) und Novartis (NOVN 90.27 1.2%) geht es aufwärts. Die beiden Schwergewichte unterstützen damit die Aufwärtsbewegung des Marktes. Nestlé (NESN 100.88 -0.18%) fallen dagegen zurück.

Gefragt waren heute auch die Aktien der Cembra Money Bank (CMBN 96.8 2.81%). Analysten nahmen die Nachricht zur Übernahme von Cashgate insgesamt positiv auf.

Franken startet etwas schwächer

Der Euro ist am Montag gegenüber dem US-Dollar gefallen. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1350 US-$. Aktuell kostet ein Euro 1,1138 Fr. Der US-$ steht bei 0,9815 Fr.

Der Preis für eine Feinunze Gold (Gold 1393.79 -1.11%) ist gesunken und beträgt 1387,12 US-$. Die Gespräche zwischen Donald Trump und Xi Jinping haben die Nachfrage nach Gold gedämpft. Das Edelmetall steuert auf den größten Tagesverlust seit rund zweieinhalb Jahren zu

Ölkartell Opec verhandelt in Wien

Entscheidende Impulse für den Ölpreis gingen vom G20-Gipfel am Wochenende in Japan aus. Die wichtigen Ölförderländer Russland und Saudi-Arabien hatten sich auf eine weitere Fortführung des Produktionslimits geeinigt.

Heute beginnen in Wien Verhandlungen des Ölkartells Opec und weiterer Staaten (Opec+) über eine Weiterführung der Kürzungen, die entsprechende Übereinkunft ist am Wochenende ausgelaufen.

Der Preis für ein Barrel Brent (Brent 66.16 -0.84%) (159 Liter) ist leicht gefallen und notiert bei 66,52 US-$. WTI (WTI 59.89 1.03%) steht mit 60,05 US-$ dagegen leicht höher.

Börsen in Asien profitieren von G-20 Gipfel

Die Hoffnung auf die Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China hat den japanischen Börsen am Montag zu deutlichen Avancen verholfen.

US-Präsident Trump hatte am Samstag am Rande des G-20-Gipfels in Osaka gesagt, er gehe davon aus, die beiden Länder seien wieder auf Kurs. Neue Sonderzölle soll es auf absehbare Zeit nicht geben.

Der japanische Leitindex Nikkei kletterte 1,9% auf 21’689 Punkte, der breiter gefasste Topix gewann 1,8% auf 1578 Punkte.

Im Nikkei gehörten die Aktien der Elektronikkomponentenhersteller Taiyo Yuden und Screen zu den Gewinnern, die des IT-Anbieters Rakuten und des Ölzulieferers Chiyoda zu den Verlierern.

Die Börse in Hongkong ist heute wegen eines Feiertags geschlossen. In Shenzhen konnte der CSI 300 rund 2,5% auf 3920 Punkte zulegen, der Taiex in Taiwan 1,5% auf 10’896 Punkte. Der südkoreanische Kospi blieb mit 2132 Punkten praktisch unverändert.