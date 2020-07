SMI tendiert etwas fester

(AWP/CF) Der Swiss Market Index (SMI (SMI 10085.2 0.4%)) ist kaum verändert in das dritte Quartal gestartet. Am späteren Vormittag kann er etwas avancieren.

Über allen stehen am Mittwoch Clariant (CLN 20.35 9.35%). Der Chemiekonzern hat die Geschäftseinheit Masterbatches wie geplant losgeschlagen und kann mit dem Geld nun eine saftige Sonderdividende von 3 Fr. je Aktie auszahlen. Schon kommenden Mittwoch ist Bescherung – und somit rechtzeitig vor den grossen Sommerferien. (lesen Sie hier mehr).

Gesucht sind dahinter auch Partners Group (PGHN 865 0.65%), Roche (ROG 331.55 0.97%) oder Swiss Re (SREN 73.12 0.08%). Für letztere hat zwar Barclays (BARC 115.28 0.73%) das Kursziel etwas zurückgenommen, die Einstufung «Overweight» aber bekräftigt.

Die grössten Abgaben verzeichnen derzeit Givaudan (GIVN 3530 0.06%) und Logitech (LOGN 61.8 -0.1%) sowie Richemont (CFR 59.64 -1.32%). Für Givaudan hat die Deutsche Bank (DBK 8.55 1.02%) das Kursziel zwar auf 3’000 Fr. erhöht, es liegt damit aber noch immer deutlich unter dem aktuelle Niveau der Aktie von rund 3’500 Fr.

Europas Börsen legen zu

Die Hoffnung der Anleger auf eine zeitnahe Wirtschaftserholung hat Europas Börsen am Mittwoch gestützt. Während der Handel wegen einer Technikpanne des Xetra-Systems in Deutschland, Österreich und einigen anderen Handelsplätzen kurz nach der Eröffnung auf Eis lag, ging es an den übrigen Börsen in Europa weiter aufwärts. Der Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 3243.77 0.3%) notierte im Plus.

Sinkende US-Reserven geben dem Ölpreis Auftrieb

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Marktbeobachter verwiesen auf einen starken Rückgang der Ölreserven in den USA, der für Auftrieb bei den Notierungen sorge. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 42.46 2.44%) kostete am Morgen 41.70 US-$. Das waren 43 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 39.72 0.38%)) stieg um 46 Cent auf 39.73 $.

Der Euro ist am Mittwoch leicht gesunken. Am Morgen handelt der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.12377 0.04%) etwas tiefer als am Vorabend. Am Dienstag war er im Handelsverlauf zeitweise bis auf 1.1258 $ gestiegen. In den vergangenen Tagen zeigten sich mehrfach Kursschwankungen in einer Handelsspanne zwischen etwa 1.12 und 1.13 $.

Der Euro in Franken (EURCHF 1.06361 -0.03%) notiert ebenfalls etwas tiefer als noch am Dienstagabend. Hier lag die Handelsspanne der letzten Tage zwischen 1.07 und 1.06 Fr. Der US-Dollar in Franken (USDCHF 0.94642 -0.08%) verharrt am Mittwochmorgen derweil bei 0.9473 Fr. auf dem Niveau vom Vorabend.