SMI schliesst fester, aber unter 12’000

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Gewinnen in das zweite Semester gestartet. Gleich im frühen Handel sowie am Nachmittag eroberte der Leitindex SMI (SMI 11'977.03 +0.29%) die Marke von 12’000. Allerdings konnte er sie im weiteren Verlauf nicht verteidigen. Bei Handelsende in Zürich resultierte dennoch ein Plus von 0,3%. Laut Händlern war die Zurückhaltung aber nicht weiter überraschend. Einerseits stehe am morgigen Freitag der US-Arbeitsmarktbericht an, während andererseits die Ausbreitung der Corona-Deltavariante wie ein Damoklesschwert über dem Markt schwebe.

So sorgten nicht zuletzt die hohen Erwartungen an den morgigen Arbeitsmarktbericht für ein gewisses Unwohlsein. «Denn eine zügiger als erwartet verlaufende Erholung am Arbeitsmarkt dürfte die Spekulationen auf eine frühere Straffung der Geldpolitik des Federal Reserve wieder anheizen», erklärte ein Händler. Unter den Anlegern steige derzeit auf der einen Seite die Angst vor zu starken Konjunkturdaten in den Industrieländern. Andererseits seien sie auch besorgt wegen schwacher Indikatoren aus den Schwellenländern, die mit der Ausbreitung der Deltavariante des Coronavirus zu kämpfen hätten. Die Sorge ist, dass die Mutante die Konjunkturerholung bremsen könnte. Darüber hinaus gefährdet Extremwetter in den USA die Ernte von Mais (Mais 362.01 +0.28%), Soja und Weizen (Weizen 204.60 -0.37%).

Gestützt auf überraschend positive US-Arbeitsmarktdaten stieg der Leitindex S&P 500 (S&P 500 4'294.70 +0.14%) den sechsten Tag in Folge auf ein Rekordhoch. Er notierte bei Börsenschluss in Europa 0,3% im Plus. Der Dow Jones (Dow Jones 34'614.39 +0.32%) legte 0,2% zu. Etwas schwächer präsentierte sich die Technologiebörse. Der Nasdaq Composite drehte ins Minus und verlor 0,3%.

Zyklische Werte im Plus

Der Uhrenhersteller Swatch Group (UHR 319.50 +0.66%) profitierte von einer Branchenanalyse der RBC, in der sich die Experten zuversichtlich über die Geschäftsaussichten der Branche äusserten. Auch Konkurrent Richemont (CFR 111.85 -0.09%) wurde darin erwähnt. Allerdings machte Richemont auch mit der Übernahme des belgischen Lederwarenherstellers Delvaux von sich reden.

Der Finanzdienstleister Partners Group (PGHN 1'409.00 +0.54%) wird dem Logistikkonzern Kühne + Nagel (KNIN 314.50 -0.66%) einen Anteil von 24,9% am chinesischen Logistikkonzern Apex abkaufen. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt.

Finanzwerte waren gesucht. So zogen die Aktien der Grossbanken UBS (UBSG 14.28 +0.85%) und Credit Suisse (CSGN 9.77 +0.83%), aber auch der Versicherer Swiss Life (SLHN 455.20 +1.25%), Swiss Re (SREN 84.06 +0.69%) und Zurich an. Bei CS will Verwaltungsratspräsident António Horta-Osório einen Wandel auf allen Ebenen der Grossbank herbeiführen. Erste Entscheidungen werden aber erst Ende des Jahres fallen, sagte er im Gespräch mit der NZZ. Zudem wurde bekannt, dass der Staatsfonds von Katar seine Beteiligung an CS von 5,5 auf 4,8% reduziert hatte.

Die Genussscheine von Roche (ROG 350.15 +0.46%) zogen nach einem weitestgehend unauffälligen Lauf etwas stärker an. In einer aktuellen Studie heizen die Analysten von Jefferies die Fantasie rund um die Alzheimer-Pipeline des Konzerns an. Roche selbst erklärte auf Anfrage, man kommentiere keine Spekulationen.

Clariant profitierten

Im SMIM (SMIM 3'366.96 +0.1%) verzeichneten Clariant (CLN 18.86 +2.47%) Kursgewinne. Der Spezialchemiekonzern hatte am Morgen mitgeteilt, dass das Gemeinschaftsunternehmen mit India Glycols zur Herstellung erneuerbarer Ethylenoxidderivate den Betrieb aufnehme. Für die ZKB ist der erfolgreiche Abschluss eine gute Nachricht, da so der Bereich Care Chemicals gestärkt werde. Ausserdem hatte Clariant angekündigt, die Preise für Additive um 25% zu erhöhen.

Zudem erholten sich tourismusnahe Werte wie Dufry (DUFN 57.18 +4.34%) oder auch Flughafen Zürich (FHZN 154.50 +0.98%). Hier war es zuletzt zu einer spürbaren Zunahme der Flugbewegungen gekommen.

Leichte Gewinnmitnahmen erlitten die Aktien des Computer- und Gamingzubehörherstellers Logitech (LOGN 111.20 -0.8%). Temenos (TEMN 148.30 -0.2%) waren fester. Der Bankensoftwareanbieter hatte einen neuen Kunden gewonnen. Die pakistanische Bank UBL setze bei ihrer neuen digitalen Banklösung auf das Temenos-Produkt Infinity, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Deutlich sackten die Titel des Solartechnikers Meyer Burger (MBTN 0.51 -11.33%) im breiten Markt nach einer Privatplatzierung ab.

Asien eher schwächer

Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag tendenziell nach. In Japan notierte der Leitindex Nikkei 225 0,3% tiefer, auch der breiter aufgestellte Topix (–0,2%) gab ab. Aktien von Festlandchina gewannen dagegen gemessen am CSI 300 rund 0,1%. Wegen eines Feiertags war die Börse Hongkong geschlossen. Der koreanische Kospi (–0,4%) und der australische S&P/ASX 200 (–0,6%) standen tiefer.

Euro auf Dreimonatstief zum Dollar

Der Euro drehte am Donnerstag zum Dollar ins Plus, nachdem er auf den tiefsten Stand seit fast drei Monaten gerutscht war. Bei Börsenschluss in Europa wurde der Euro bei 1.1865 $ gehandelt. Eine Dollarstärke machte sich gegenüber dem Franken bemerkbar, der Dollar notierte bei Kursen von 0.9269 Fr. so hoch wie ebenfalls zuletzt im April. Um 17.30 Uhr MEZ stand bei 0.9250 Fr. Der Euro stieg zum Franken leicht auf 1.0975 Fr.

Ölpreis fester

Der Ölpreis stieg am Donnertag. Beim Opec+-Treffen schienen Russland und Saudi-Arabien im Ringen um eine Anhebung der Öl-Förderquoten ab August auf eine Einigung zuzusteuern. Zwischen August und Dezember sollten voraussichtlich rund zwei Millionen Barrel pro Tag hinzukommen, sagten dem Kartell nahestehende Personen. Am Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 75.62 +1.31%) knapp 76 $.

Gold (Gold 1'775.00 +0.26%) zeigte sich wenig bewegt bei einem Preis von 1775 $ pro Feinunze.

Bitcoin (Bitcoin 33'299.00 -5.25%) konnte das Level von 35’000 $ nicht halten und büsste ein.