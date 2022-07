SMI mit leichten Abgaben auf dem Weg zum Wochenminus

(AWP/Reuters) Der Schweizer Aktienmarkt kann sich der nach wie vor der schlechten Stimmung auch zum Wochenschluss nicht recht entziehen und knüpft an die Vortagesverluste an. Damit startet auch das zweite Börsensemester in diesem Jahr mit Abgaben. Allerdings ist es dem Leitindex SMI (SMI 10'716.64 -0.23%) gelungen, die anfänglichen Verluste etwas einzudämmen. Aktuell sieht es nach einem Ringen um die 10’700er Marke aus. Auf Wochensicht bleibt damit ein Minus von etwas mehr als 1% übrig. Zu Beginn der Woche war es gar noch bis auf 10’900 nach oben gegangen. «Die von vielen Anlegern erhoffte Trendwende entpuppte sich als Bärenmarktrally, eine kurzzeitige Gegenbewegung des Marktes in einem ansonsten starken Abwärtstrend», heisst es in einem Kommentar.

«Trotz der zuletzt attraktiveren Bewertungen scheint die Aktienmarktkorrektur noch nicht abgeschlossen», so der Kommentar weiter. Mit den näher rückenden Halbjahreszahlen stehe den Börsen ein weiterer Prüfstein bevor. «Sie werden Aufschluss darüber geben, wie sich die Unternehmen in dem anspruchsvollen Umfeld (wachsender Margendruck) geschlagen haben.» Bis zum Start der Berichtssaison dauert es allerdings noch etwas. Daher dürften vorerst Konjunkturdaten weiter den Ton angeben. Vor allem der ISM-Index aus den USA dürfte am Nachmittag im Zentrum des Interesses der Anleger stehen.

Der SMI fällt gegen 11.05 Uhr um 0,47% auf 10’690,40 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,20% auf 1642,17 und der breite SPI (SXGE 13'803.80 -0.22%) 0,39% auf 13’780,48 Zähler. Von den 30 SLI-Werten ziehen 17 an, elf verlieren und zwei sind unverändert.

Einmal mehr geht es für die technologienahen Titel übermässig stark abwärts. So sacken VAT Group (VACN 220.80 -2.99%) um weitere 3,2% ab, während sich AMS Osram (AMS 8.44 -1.79%) um 0,3% verbilligen. Beide Titel haben sich damit seit Jahresbeginn halbiert. Unter den SLI-Werten sind sie die grössten Verlierer. Steigende Zinsen stellen gerade für Wachstumswerte eine Belastung dar.

Es sind aber vor allem die Abgaben der drei Schwergewichte, die auch den Gesamtmarkt belasten. Allen voran geben Novartis (NOVN 79.85 -1.24%) um 1,9% nach. Roche GS (ROG 317.65 -0.28%) und Nestlé (NESN 111.54 +0.09%) folgen mit etwas Abstand. Zu Novartis hatte sich am Morgen die UBS (UBSG 15.43 +0.23%) geäussert. Die zuständige Expertin meint, dass in den kommenden Wochen und Monaten mit spannenden strategischen Neuigkeiten zu rechnen sei. Bloomberg wiederum hatte berichtet, Novartis scheine für die Generikasparte Sandoz aktuell einen Börsengang zu bevorzugen.

Nach unten geht es auch für die Kühne + Nagel-Aktien. Am Markt wird auf eine Abstufung mit kritischem Kommentar von der Bank of America (BAC 31.13 -2.29%) verwiesen. Dies habe mehr Gewicht als eine Kurszielerhöhung mit verteidigendem Kommentar von JPMorgan.

Das Gegenstück bilden unter anderem die Aktien vom Personaldienstleister Adecco (ADEN 32.76 +0.99%). Auch die zuletzt arg gebeutelten CS-Papiere sind auf den Einkaufslisten der Anleger zu finden. Der Investorentag diese Woche stiess insgesamt zwar auf freundliche Resonanz bei den Analysten. Die nicht enden wollenden Skandale werden dennoch als Risiko für die kommenden Monate und Jahre gesehen.

Die übrigen Finanzwerte schütteln die Abgaben der letzten Tage ebenfalls ab. Julius Bär (BAER 44.36 +0.73%), Swiss Re (SREN 74.06 +0.11%), Zurich Insurance (ZURN 417.70 +0.60%), UBS und Swiss Life (SLHN 465.10 +0.02%) gewinnen bis zu 0,8% hinzu. Speziell die Anteilsscheine von Swiss Re schütteln damit einen negativen Analystenkommentar erfolgreich ab.

In den hinteren Reihen fallen Autoneum (AUTN 92.50 +2.21%) auf. Das Unternehmen hat mit Martin Haefner einen weiteren prominenten Grossaktionär erhalten. Beim Flughafen Zürich wir die Gegenbewegung zu den jüngsten Abgaben durch eine Hochstufung noch verstärkt.

Youngtimers sacken dagegen um 46% ab. Die Gesellschaft verschiebt die Vorlage der Jahreszahlen nochmals, da es wegen der aktuellen Entwicklung an den Finanzmärkten einen möglichen Wertberichtigungsbedarf auf Beteiligungen gebe.

Der Euro hat sich am Freitag trotz leichter Kursverluste klar über der Marke von 1,04 $ gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0466 $ und damit etwas weniger als am Vorabend.

Zum Franken bewegt sich der Euro in einer engen Spanne um die Parität und kostet aktuell 1,0004 Fr. Am Vortag hatte das Paar bei 0,9943 ein neues Jahrestief markiert. Der US-Dollar steht aktuell bei 0,9559 Fr. und damit etwas höher als noch am Donnerstagabend.

Der Handel am Devisenmarkt wird seit einigen Tagen stark durch aufkommende Rezessionsängste bestimmt. Befürchtet wird, dass die Notenbanken mit ihrem Kampf gegen die hohe Inflation die Konjunktur zu stark belasten und eine wirtschaftliche Talfahrt auslösen.

Zum Wochenausklang stehen in vielen Ländern die Einkaufsmanagerindizes auf dem Programm. Aus den Unternehmensumfragen lassen sich Hinweise auf den konjunkturellen Zustand ableiten. Besonderes Augenmerk dürften die Anleger auf den Index des ISM-Instituts für die USA legen.

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel weiter nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 108,29 $. Das waren 74 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) fiel um 1,01 $ auf 104,75 $.

An den Finanzmärkten überwiegt derzeit die Furcht vor einer wirtschaftlichen Talfahrt, wodurch auch die Rohölpreise belastet werden. Hintergrund sind Bedenken, die Notenbanken könnten im Kampf gegen die hohe Inflation ihre Zinsen zu stark anheben und damit die Konjunktur abwürgen. Im Mittelpunkt steht die US-Notenbank Fed, die ihren Zins deutlich über den wachstums- und inflationsneutralen Bereich hinaus anheben will.

Ungeachtet dessen sind die Erdölpreise in den vergangenen Monaten kräftig gestiegen. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von etwa 40% zu Buche. Hauptgründe sind der Krieg Russlands gegen die Ukraine, zahlreiche Angebotsengpässe und eine deutliche Erholung der Nachfrage im Zuge einer entspannteren Corona-Lage.

Schlimmstes Halbjahr an Wallstreet seit 1970

Die US-Börsen sind am Donnerstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Die Standardaktien im Dow Jones Industrial sanken um 0,8% auf 30’775 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,9% auf 3785 Zähler ab. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 1,3% auf 11’504 Punkte.

Mit einem Minus von 21% ging beim S&P 500 das schlechteste Halbjahr seit 1970 zu Ende. Derweil verlor der Nasdaq 100 (NDX 11’503.72 -1.33%) im selben Zeitraum 30%. So viel wie seit 2000 nicht mehr. Für Abwärtsdruck sorgten höhere Zinsen und die gestiegene Gefahr einer Rezession. Die Papiere von Walgreens fielen um 7,3%. Der jüngste Quartalsgewinn war aufgrund des Opioid-Vergleichs mit dem Bundesstaat Florida und eines Rückgangs der US-Apothekenverkäufe aufgrund der nachlassenden Nachfrage nach Covid-Impfungen eingebrochen. Anteilsscheine von Pfizer stiegen um 2,9%, die von JPMorgan fielen um 2,2%.

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Freitagmorgen 1% im Minus, auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq sinkt er 1,1%. Auf den Euro Stoxx 50 tendiert der Futures 0,8% im Minus, genau wie auf den deutschen Dax. Auf den Schweizer SMI liegt der Kontrakt dagegen nur 0,12% unter dem Vortagesniveau.

Asiatische Börsen im Minus

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte notieren am Freitag fast durchweg im Minus. Gute Nachrichten aus China wurden ignoriert. Demnach habe sich die Stimmung unter den kleineren und mittleren Industriebetrieben aus dem Privatsektor wegen der Lockerung der Coronaauflagen in vielen Regionen deutlich gebessert haben.

Der japanische Nikkei 225 sinkt 1,9%, und der breiter gefasste Topix gibt 1,6% ab. In Hongkong ist am Freitag ein Feiertag. Chinas Leitindex CSI 300 fällt im späten Handel 0,7% zurück, und der Shanghai Composite notiert 0,5% im Minus. Der südkoreanische Kospi fällt 1,5%, und der australische ASX 200 notiert unverändert.