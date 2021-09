SMI legt zu

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Mittwoch klar im Plus. Der SMI (SMI 12'444.44 +0.27%) nähert sich im frühen Handel bis auf wenige Zähler der Marke von 12’500 Punkten, kann diese Gewinne in der Folge aber nicht ganz halten. Für Händler waren diese Avancen auch etwas übertrieben, weil die Vorgaben durchzogen und die neusten Konjunkturdaten aus China negativ waren. Eine Erklärung für die aktuellen Gewinne sei aber die grosse Menge an Geld, die jeweils zum Monatsanfang «herumliege» und investiert werden wolle. Der Start in den September dürfte somit positiv ausfallen. Im August hatte der SMI – trotz der zuletzt leichten Abwärtstendenz – insgesamt um knapp 2% zugelegt, die Avancen seit Anfang Jahr belaufen sich damit inzwischen auf fast 16%.

Für eine eher abwartende Haltung der Investoren spricht derweil, dass das wichtigste Ereignis des Tages noch bevorsteht. Es handelt sich um die Publikation der Arbeitsmarktdaten der privaten US-Agentur ADP am Nachmittag hiesiger Zeit. Sie könnte erste Hinweise auf die Entwicklung der Beschäftigung in den USA geben, bevor am Freitag der monatliche Arbeitsmarktbericht publiziert wird. Er gilt als entscheidend für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed.

Richemont CFR 103.55 +2.52% )

Die deutlichsten Avancen bei den Blue Chips verzeichnen Richemont. Hier hilft eine neue Kaufempfehlung der Bank Julius Bär (BAER 63.74 +1.82%). Laut dem Analysten überschätzt der Markt die potenziellen negativen Effekte der chinesischen Politik auf den Luxusgüterhersteller und unterschätzt auf der anderen Seite den potenziellen Gewinnbeitrag aus dem immer wichtiger werdenden Online-Geschäft. Davon profitieren auch die Aktien der Konkurrentin Swatch Group (UHR 261.60 +1.32%).

Ebenfalls im Plus sind Novartis (NOVN 84.93 +0.17%). Der Pharmakonzern hat mit dem britischen Gesundheitsdienst NHS eine Vereinbarung für die Behandlung mit dem Cholesterinmittel Leqvio abgeschlossen.

Die beiden anderen Schwergewichte, Roche (ROG 369.25 +0.41%) und Nestlé (NESN 115.98 +0.21%), legen auch zu.

Deutliche Gewinne verzeichnen die Grossbanken Credit Suisse (CSGN 9.77 +0.56%) und UBS (UBSG 15.36 +0.49%). Ähnliches gilt für die Versicherer Swiss Life (SLHN 484.60 +1.47%), Zurich Insurance (ZURN 405.30 +0.82%) und Swiss Re (SREN 84.76 +0.59%). Europaweit seien Bank- und Versicherungsaktien auf dem Vormarsch, erklären Börsianer.

Verluste erleiden derweil Givaudan (GIVN 4'557.00 -0.83%) und Lonza (LONN 764.80 -1.32%), ebenfalls Titel mit sehr starker Performance im bisherigen Jahresverlauf.

Tech-Werte gesucht

Gefragt ist hierzulande auch Technologie. AMS und Temenos (TEMN 147.35 +1.34%) legen zu. Und auch Logitech (LOGN 94.28 +0.68%) erholen sich etwas vom Vortagestaucher, als sie von den Zoom-Zahlen negativ tangiert worden waren.

Auffällig gut im Rennen sind auch die «Reiseaktien» von Dufry (DUFN 50.74 +2.42%) und Flughafen Zürich (FHZN 154.60 +1.58%).

Am breiten Markt richtet sich das Augenmerk auf Dormakaba (DOKA 659.00 -0.23%) nach der Vorlag der Jahreszahlen 2020/21. Sie werden allerdings gemischt aufgenommen.

Fester notieren Bucher (BUCN 477.80 +3.2%) und Comet (COTN 357.00 +2.73%) nach positiven Analystenkommentaren.

Ausserdem ziehen die Valoren von TX Group (TXGN 127.00 +18.69%), Herausgeberin von FuW, erneut stark an, nachdem sie am Vortag nach der Lancierung eines Joint Venture im Bereich der Online-Plattformen schon um 20% in die Höhe geschnellt sind.

Asiens Börsen fester

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte überwiegend freundlich. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 1,3%, und der breiter gefasste Topix dreht 1% ins Plus. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der CSI 300 gut 1,4%, der Shanghai Composite steigt ebenfalls 0,7%. Der Hang Seng avanciert 0,6%. Der koreanische Kospi legt knapp 0,3% zu. In Australien dagegen verliert der ASX 200 0,3%.

Euro über 1.08 Fr.

Der Euro bewegt sich am Mittwoch weiter um die Marke von 1.18 US-$. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung darüber bei 1.1813 $ und damit nur leicht unterhalb des Niveaus vom Vorabend. Der Franken gibt derweil etwas nach zu Dollar und Euro. Der Greenback notiert zum Franken bei 0.9174 Fr. und damit leicht höher als am Vorabend. Der Euro legt auf 1.0833 Fr. zu.

Ölpreis vor Treffen der Opec + etwas höher

Vor dem Treffen der Gruppe Opec+ bewegt sich der Ölpreis leicht nach oben. Die Nordseesorte Brent (Brent 71.68 +0.07%) steigt auf rund 72 $ je Fass. Die USA haben zuletzt an die erdölexportierenden Länder appelliert, die Fördermengen deutlich auszuweiten, um mithilfe der dadurch sinkenden Benzinpreise die Weltwirtschaft anzukurbeln. Insidern zufolge will die Opec+ aber an ihrem bisherigen Plan festhalten, die Produktion um 400’000 Barrel pro Tag anzuheben.

Der Handel in Gold (Gold 1'813.37 -0.1%) verläuft ruhig. Das Edelmetall notiert mehr oder weniger stabil bei 1811 $ pro Feinunze.

Seitwärts tendiert auch Bitcoin (Bitcoin 47'639.51 +0.74%). Somit liegt die grösste Cyberdevise bei rund 47’000 $.