SMI: Sentiment bleibt angeschlagen

(AWP/Reuters) Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im vorbörslichen Geschäft erneut schwächer. Damit zeichnet sich nach dem schwachen August mit einem Minus des Leitindex SMI (SMI 10'855.03 -0.27%) von insgesamt 2,6% auch ein negativer Start in den September ab. Sollte sich das Bild bis Börsenschluss nicht ändern, wäre es der fünfte Verlusttag in Folge. Ähnlich sieht des Bild in den USA aus, wo der Dow Jones am Vortag den vierten Minustag hintereinander hingelegt hatte.

Das Börsensentiment bleibt also angeschlagen, seit die US-Notenbank am vergangenen Freitag ihre Entschlossenheit zur Bekämpfung der Inflation auch auf Kosten der Wirtschaftsaktivität bekundet hat. Und die jüngsten konjunkturellen Daten geben keinen Anlass zur Entspannung. Laut dem Bericht des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP vom Vortag wurden in den USA zuletzt deutlich weniger neue Stellen geschaffen als erwartet. Dies ist ein schlechtes Omen für die mit Spannung erwarteten offiziellen Daten zum amerikanischen Jobmarkt vom Freitag. Zur trüben Stimmung passen auch die neuesten Daten zur Teuerung in der Eurozone, welche im August auf einen neuen Rekordwert von über 9% geklettert ist.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär (BAER 47.45 +0.21%) berechnete SMI notiert um 8.15 Uhr 0,67% tiefer bei 10’782,90 Punkten.

Etwas auffälliger sind die Verluste von Richemont (CFR 109.85 -0.99%) (-1,5%). Hier belaste eine Abstufung durch eine grössere internationale Bank, heisst es in Marktkreisen.

Die Mehrheit der übrigen Blue Chips verzeichnet Abgaben im Bereich von -0,7 bis -0,9%, darunter etwa ABB (ABBN 26.97 -1.32%) und Holcim (HOLN 43.54 -0.32%), Credit Suisse (CSGN 5.06 -1.09%) und UBS (UBSG 15.53 +0.26%) oder Logitech (LOGN 48.86 -0.89%).

Geringfügig weniger tief werden SGS (SGSN 2'156.00 -1.96%) (-0,4%) und Swisscom (SCMN 506.20 -0.75%) (-0,5%) gestellt sowie die defensiven Schwergewichte Nestlé (NESN 114.58 -0.50%), Novartis (NOVN 79.13 -0.04%) und Roche (je -0,6%). Diese drei büssten zwar in den vergangenen Tagen ebenfalls an Wert ein, insgesamt aber weniger deutlich als der Gesamtmarkt.

Im breiten Markt fallen Zur Rose (ROSE 45.82 +0.84%) (-8,7%) auf. Die Versandapotheke hat bei einer Kapitalerhöhung nicht so viele Mittel eingenommen wie erhofft.

Gegen den Trend ziehen Sensirion (SENS 90.90 +0.55%) um 0,8% an, dies mit Unterstützung einer Aufstufung durch die Credit Suisse auf «Neutral» von «Underperform».

Der Euro hat am Donnerstagmorgen etwas nachgegeben, sich aber knapp über der Parität zum US-Dollar gehalten. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0018 $ und damit etwas weniger als am Vorabend.

Zum Schweizer Franken hat der Euro die Gewinne ausgebaut und notiert derzeit bei 0,9817 Fr. nach 0,9811 am Vorabend. Ein Dollar kostet derweil mit 0,9800 Fr. ebenfalls etwas mehr.

Am Donnerstag richten sich die Blicke an den Finanzmärkten auf Konjunkturzahlen aus Europa und den USA. Diesseits des Atlantiks werden die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global für die Industrie erwartet. Dabei handelt es sich um eine Unternehmensumfrage unter leitenden Angestellten, die Hinweise auf den Zustand der Konjunktur gibt. In den USA steht mit dem ISM-Index eine vergleichbare Zahl auf dem Programm.

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Verluste der vergangenen Tage ausgeweitet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 95,13 $. Das waren 51 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 89.06 -3.56%)) fiel um 47 Cent auf 89,08 $.

Die Erdölpreise wurden in den vergangenen Tagen durch einige Faktoren belastet. Dazu zählt der anhaltend starke Dollar, der Rohöl für Interessenten ausserhalb des Dollar-Raums wechselkursbedingt verteuert und damit auf der Nachfrage lastet. Hinzu kommen Konjunktursorgen aufgrund zahlreicher wirtschaftlicher Störfaktoren, darunter die vielerorts sehr hohe Inflation. Dies trägt auch zur Meidung von Risiken an den Finanzmärkten bei, was die Stimmung am Ölmarkt zusätzlich belastet.

Unterstützung erhalten die Rohölpreise dagegen von der seit einiger Zeit knappen Angebotslage. Zudem haben mehrere Mitgliedstaaten des Ölverbunds Opec+ signalisiert, ihr Angebot einzuschränken, sollten die Erdölpreise weiter zurückgehen. Entsprechende Äusserungen kamen unter anderem aus Saudi-Arabien, einem der grössten Ölproduzenten der Welt.

Wall Street weiterhin im Minus

Die US-Börsen sind im Abwärtssog geblieben. Auslöser der zuletzt deutlich eingetrübten Börsenstimmung war, dass US-Notenbankchef Jerome Powell die Märkte am vergangenen Freitag auf eine weiter straffe Geldpolitik des Fed im Kampf gegen die Inflation eingestimmt hatte. Am Mittwoch konnten enttäuschende Konjunkturdaten die Furcht vor einem allzu entschiedenen Vorgehen des Fed nur vorübergehend dämpfen. Die Privatwirtschaft der USA hat im August weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel am Mittwoch um 0,9% auf 31’510 Punkte und rutschte damit auf das Niveau von Mitte Juli ab. Der marktbreite S&P 500 verlor zur Wochenmitte 0,8% auf 3955 Punkte, und der technologielastige Nasdaq 100 büsste 0,6% auf 12’272 Zähler ein.

Die Aktien von Bed Bath & Beyond brachen 21% ein. Der angeschlagene Bäder- und Wohnraumausstatter hatte umfangreiche Massnahmen angekündigt, um sein Wachstum und die Ertragskraft zu steigern und die Bilanz sowie den freien Barmittelzufluss zu verbessern. So wolle das Unternehmen von Zeit zu Zeit eigene Aktien verkaufen, um Schulden zu begleichen. Zudem sollen Arbeitsplätze abgebaut und ertragsschwache Markengeschäfte geschlossen werden.

Die Papiere von Hewlett-Packard (HPQ 28.71 -7.68%) Enterprise (HPE) gaben in dem trüben Umfeld nur leicht nach, während die von HP Inc um fast 8% absackten. HPE, spezialisiert auf Unternehmens-IT, Software und Services, hatte für das dritte Geschäftsquartal im Jahresvergleich mehr Umsatz und höhere Ergebnisse gemeldet. Die Resultate fielen Börsianern zufolge besser als befürchtet aus. Der PC- und Druckerhersteller HP Inc aber hatte seinen Ausblick wegen einer eher schwächelnden Nachfrage gesenkt. Die Aktien Snapchat schnellten um 8,7% in die Höhe. Bei der Foto-App lässt das Wachstum weiter nach, und die Betreiberfirma Snap (SNAP 10.88 +8.69%) reagiert nun mit Stellenabbau. 20% der über 6000 Jobs bei dem Unternehmen sollen gestrichen werden. Die Kündigungen sind Teil eines Spar- und Umbauprogramms, dem auch weitere Investitionen in Innovationsprojekte wie etwa die fliegende Minikamera Pixy zum Opfer fallen sollen. Im Kielwasser dessen griffen die Anleger auch bei den Papieren der Branchenkollegen Pinterest zu, die um 4,9% anzogen, Meta Platforms stiegen 3,7%. Die Anteilsscheine der Facebook-Mutter setzten sich damit auch an die Spitze des S&P 500.

Asien-Börsen leiden unter Rezessionsangst

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte eher unfreundlich. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 1,7%, und der breiter gefasste Topix dreht 1,3% ins Minus. Auf dem chinesischen Festland bleiben der CSI 300 und der Shanghai Composite fast unverändert. Der Hang Seng fällt 1,5%, der koreanische Kospi gibt 1,8% ab.