SMI knapp unter 10’300

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse notiert am Donnerstag mit Aufschlägen. Der SMI (SMI 10279.54 0.91%) eröffnet 0,6% fester. Im frühen Handel erreicht er die Marke von 10’300. Im weiteren Handelsverlauf festigt er sich knapp darunter. Damit macht der Leitindex die gestrigen Einbussen mehr als wett. Am Mittwoch hat er 0,4% nachgegeben.

Im Vormonat hatte der SMI ein Plus von 0,5% geschafft. Der September gilt allgemein als einer der schwächeren Börsenmonate. Für das dritte Quartal stand mit Börsenschluss am gestrigen Mittwoch ein Kursgewinn von 1,4% zu Buche. Als Stimmungsaufheller wird die Hoffnung auf ein neues US-Konjunkturpaket genannt. Zwar konnten sich die beiden Verhandlungsführer am Vorabend nicht einigen, bekräftigten aber ihre Verhandlungsbereitschaft.

Gleichzeitig betonen Händler, dass es in dem Tiefzinsumfeld auch weiterhin keine echte Alternative zu Aktien gebe. Entsprechend stünden bei kleineren Korrekturen denn auch gleich Investoren parat, um sie zum Einstig zu nutzen. Immerhin sind in der Coronakrise Notenbanken und Regierungen bereit, die Wirtschaft mit Programmen zu stützen. Aber auch die Unternehmen hätten sich im Verlauf der Coronapandemie als anpassungsfähig erwiesen. Nicht ganz so überzeugend sind allerdings die zahlreichen Einkaufsmanagerindizes aus der EU ausgefallen, die gemischte Signale aussenden. In der Schweiz deuten die Daten derweil auf eine weitere Aufhellung hin. In den USA werden sie im weiteren Handelsverlauf veröffentlicht.

Schwergewichte im Plus

Die meisten SMI-Valoren liegen im Plus. Vor allem Novartis (NOVN 81.25 1.68%) ziehen an. Der Pharmakonzern meldet neue Interimsdaten aus der laufenden klinischen Phase-3-Studie Str1ve-EU für Zolgensma (Onasemnogen abeparvovec). Diese Daten untermauern den robusten klinischen Nachweis, dass Patienten mit spinaler Muskelatrophie (SMA) Typ 1 einen signifikanten therapeutischen Nutzen von Zolgensma haben.

Die Genussscheine von Roche (ROG 317.1 0.62%) legen nach der jüngsten Schwächephase zu. Mit Alcon (ALC 52.98 1.3%) und Lonza (LONN 575 1.13%) fallen weitere Werte aus dem Gesundheitssektor mit Avancen auf.

Auch Nestlé (NESN 110.66 1.21%) stützen den SMI. Der Konzern baut die Produktion seiner Tierfuttermarke Purina in den USA aus.

UBS (UBSG 10.305 0.05%) drehen ins Minus. Die Bank hat den Verkauf der Mehrheitsbeteiligungs an Fondscenter abgeschlossen. Auch Credit Suisse (CSGN 9.204 -0.43%) bleiben hinter dem Gesamtmarkt zurück.

Tech-Werte mehrheitlich im Plus – Temenos sind die Ausnahme

Im SMIM (SMIM 2629.404 0.44%) fallen erneut die Chipaktien AMS (AMS 21.34 1.96%) mit Gewinnen auf. Ebenfalls im Plus liegen die Papiere des Computer- und Gamingzubehörherstellers Logitech (LOGN 72.6 1.28%). Derweil verzeichnen die Titel des Bankensoftwareherstellers Temenos (TEMN 119.9 -3.35%) Abgaben. Sie leiden unter einer Verkaufsempfehlung von Baader Helvea.

Aber auch bei den konjunkturabhängigen Blue Chips greifen Investoren beherzt zu. So ziehen auch Kühne + Nagel (KNIN 181.95 1.48%) an. Beim Logistiker gibt es erste Stimmen am Markt, die auf eine erneut positive Überraschung im dritten Quartal spekulieren.

Helvetia (HELN 80.4 2.68%) legen zu. Beim Versicherer verweisen Börsianer auf die Dividendenrendite, die im Vergleich zur Konkurrenz sehr attraktiv sei.

Auch im breiten Markt zeigt sich eine gewisse Präferenz für Gesundheitsvaloren. Hier stehen Titel wie Siegfried (SFZN 645.5 2.38%), Medacta (MOVE 86.8 0.93%) und Galenica (GALE 64.75 0.86%) weiter oben auf den Einkaufslisten.

Panne in Tokio

Der asiatische Handel wurde durch eine technische Panne an der Börse Tokio überschattet. Wegen eines Fehlers im System musste der Handel mit japanischen Aktien ausgesetzt werden. Laut lokalen Medien soll es sich um ein mechanisches Problem gehandelt haben. Es gebe keine Anzeichen eines Hacker-Angriffs, sagte der Sprecher der Börse. In Südkorea, China und Taiwan waren die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen. Die anderen asiatischen Börsen tendieren mehrheitlich fester. Der australische ASX 200 avanciert 1,4%.

Dollar gibt nach

Am Donnerstag zeigt sich der Dollar leichter. Der Euro wird bei 1.1745 $ gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Derweil dreht die Gemeinschaftswährung zur Schweizer Valuta ins Minus und rutscht unter 1.08. Momentan kostet 1 € 1.0780 Fr. Dass sich der Dollar bei 0.9180 Fr. weiter von der 0.92er Marke entfernt, ist laut Händlern vor allem einer Schwäche des Greenbacks geschuldet.

Goldpreis fester

Der Ölpreis zeigt sich am Donnerstag nahezu unverändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 41.94 -0.47%) kostet gut 42 $. Gold (Gold 1895.74 0.52%) liegt derweil im Plus und wieder an der Marke von 1900 $ pro Feinunze.