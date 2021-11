SMI baut Gewinn aus

(AWP/SPU) Die Schweizer Aktienbörse baut am Montag nach einer freundlichen Eröffnung die Gewinne aus. Damit knüpft der Leitindex SMI (SMI 12'194.33 +0.71%) an die positive Tendenz der vergangenen vier Wochen an. Zu Käufen ermuntert werden die Anleger von den positiven Vorgaben aus den USA und aus Japan. Dazu kommt laut Händlern der zum Monatsanfang übliche Zustrom frischen Kapitals, das angelegt werden wolle. Ebenfalls positiv beurteilt wird das besiegelte Ende der Zölle auf Stahl und Aluminium zwischen den USA und der Europäischen Union.

Doch vor den zahlreichen Unternehmensergebnissen, die im Laufe der Woche veröffentlicht werden, und den Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Bank von England sowie einer Reihe wichtiger US-Konjunkturdaten hielten sich die Anleger etwas zurück, heisst es weiter. Hierzulande legen unter anderem Adecco (ADEN 46.91 +1.82%), AMS (am Dienstag), Geberit (GEBN 722.40 +1.06%) (Mittwoch) und Credit Suisse (CSGN 9.95 +4.41%) (Donnerstag) diese Woche ihre Zahlen vor. Auch der heutige Feiertag Allerheiligen in Teilen Europas und der Schweiz mache sich in einem etwas geringeren Umsatz bemerkbar, so ein Händler.

CS mit Gewinnen

Angeführt werden die Gewinner von den Aktien der Credit Suisse. Händler verweisen darauf, dass die Bank am 4. Dezember, wenn sie ihre Quartalszahlen veröffentlicht, auch gleich den Investorentag abhalten will. «Dann sollten sich so einige Knöpfe lösen. Das hoffen die Käufer heute», sagt ein Börsianer und spricht von einer Art Vorfreude. Die Anteile von Konkurrentin UBS (UBSG 16.86 +1.29%) steigen ebenfalls.

Ebenfalls gesucht sind Titel aus dem Gesundheitsbereich wie Alcon (ALC 77.28 +2.14%), Straumann (STMN 1'942.00 +2.1%) und Sonova (SOON 382.10 +1%). Der Pharmariese Novartis (NOVN 76.80 +1.53%) gewinnt klar. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat gemäss einer Mitteilung vom Freitag das Novartis-Medikament Scemblix (Asciminib) für die Behandlung von chronischer myeloischer Leukämie (CML) bei bestimmten Indikationen zugelassen. Der «Bon» von Rivale Roche (ROG 356.20 +0.61%) hinkt klar hinterher.

Bei den zyklischen Werten schwingen Holcim (HOLN 46.52 +1.77%) obenaus. Auch die Anteile von SGS (SGSN 2'745.00 +1.37%) und Richemont (CFR 114.50 +1.24%) legen zu. Die Papiere des Personalvermittlers Adecco zeigen sich am Tag vor dem Quartalsbericht von ihrer besten Seite.

Auf der anderen Seite stehen Logitech (LOGN 74.32 -2.49%), bei denen sich die Verluste ausweiten. Bei den Anteilen von Temenos (TEMN 138.45 -1%) komme es nach dem jüngsten spekulativ bedingten Höhenflug zu Gewinnmitnahmen, heisst es.

Die Aktien des Schwergewichts Nestlé (NESN 120.24 -0.48%) konsolidieren nahe dem am Freitag markierten Rekordhoch.

Am breiten Markt stechen die Valoren von Implenia (IMPN 21.12 +13.06%) mit einem Kurssprung um 10% hervor. Der Baukonzern sieht sich gut unterwegs bei der Strategieumsetzung und bestätigt die Ebit-Prognose von über 100 Mio. Fr. im laufenden Jahr.

Dagegen büssen die Papiere von U-Blox (UBXN 67.55 +0.82%) einen guten Teil ihrer Anfangsgewinne ein. Der Chip- und Sensorenhersteller hat eine Kooperation mit der Softbank-Tochter Ales im Bereich Satellitennavigationsdiente (GNSS) bekanntgegeben.

Die Anteile von Idorsia (IDIA 18.63 -1.11%) können nur einen geringen Teil ihrer Startgewinne verteidigen. Das Biotech-Unternehmen plant eine Phase-III-Studie mit seinem Produktkandidaten Cenerimod. Die Phase-IIb-Studie Care habe eine klinisch bedeutsame Verbesserung bei Patienten mit der chronisch entzündlichen Bindegewebeerkrankung Lupus gezeigt.

DKSH (DKSH 74.00 +0.95%) expandiert in China. Der Zürcher Konzern übernimmt die Mehrheit am chinesischen Unternehmen Right Base Chemicals (RBC), das mit sechzig Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 25 Mio. Fr. erwirtschaftet. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

Gemischtes Bild in Asien, Tokio stark

In Asien verläuft der Handel an den wichtigsten Aktienmärkten am Montag uneinheitlich. In Tokio feiern die Anleger den Sieg der Regierungspartei in den Parlamentswahlen. Der Nikkei 225 verbessert sich um 2,6%, der breiter gefasste Topix um 2,2%. Dagegen verliert der Hongkonger Hang Seng 0,9%, und auf dem chinesischen Festland sinkt der CSI 300 um 0,3%. Der koreanische Kospi notiert dagegen 0,4% über dem Wochenschluss.

Euro weiter unter 1.06 Fr.

Der Kurs des Euros bewegt sich am Montag nur wenig. Momentan wird die Gemeinschaftswährung zum Dollar bei 1.1568 $ gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Zum Franken notiert sie 1.0582 Fr. Der Dollar kostet zum Franken mit 0.9142 Fr. weniger als am Freitagabend.

Ölpreis im Plus

Der Ölpreis legt am Montag zu. Derzeit kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 84.50 $.

Gold tendiert seitwärts. Die Feinunze des Edelmetalls liegt bei 1787 $.

Bitcoin (Bitcoin 61'885.47 +0.82%) hat sich übers Wochenende wenig verändert gezeigt. Am Montag geht es leicht aufwärts. So steht die Cyberdevise bei rund 62’000 $.