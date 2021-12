SMI schliesst im Plus

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach den Vortagesverlusten den Erholungsgang eingelegt und den ersten Tag des Dezembers mit deutlichen Gewinnen abgeschlossen. Nur Minuten vor Handelsschluss markierte er gar noch ein neues Tageshoch bei knapp 12’293 Punkten. Die Kursgewinne seien allerdings vor dem Hintergrund der vorherrschenden Unsicherheit mit Vorsicht zu geniessen, hiess es am Markt. «Ein weiterer Ausverkauf liegt derzeit nur eine negative Corona-Nachricht entfernt», sagte ein Händler.

Noch deutlicher legten andere Börsen zu. Der Deutsche Dax und der französische CAC 40 (PX1 6'765.52 -0.44%) gingen beide mit einem Plus von 2,7% aus dem Handel. Und auch die amerikanischen Indices Dow Jones und Nasdaq notierten zuletzt beide markant fester. Auf Konjunkturseite haben weder die Beschäftigtenzahlen in den USA, die leicht über den Schätzungen lagen, noch die leicht tiefere Industrieproduktion Kursschwankungen ausgelöst.

Der Leitindex SMI (SMI 12'175.77 -0.01%) schloss 0,88% höher bei 12’266,46 Punkten. Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien umfasst, gewann 0,99% auf 1981,17 und der breite SPI (SXGE 15'540.56 -0.13%) 0,89% auf 15’671,30 Zähler. Im SLI standen zum Handelsschluss 26 Gewinner vier Verlierern gegenüber.

Am unteren Ende der Liste schlossen Lonza (LONN 718.40 +0.25%) mit einem Minus von 1,8%. Nachdem die Titel gestern noch als Tagessieger unter den Blue Chips aus dem Markt gingen, litten sie heute laut Händlern unter den Aussagen der Partnerfirma Moderna (MRNA 306.72 +1.73%), wonach deren Impfstoff gegen die neue Omikron-Mutation des Coronavirus weniger wirksam sei. Damit steht Moderna im Widerspruch zu Biontech, die bestätigten, ihr Wirkstoff habe auch bei der neuen Virusvariante eine gute Wirksamkeit.

Ebenfalls verkauft wurden als einzige Versicherungswerte die Titel von Swiss Life (SLHN 535.20 +1.52%). Givaudan (GIVN 4'555.00 +0.6%) gingen mit einem Minus von 0,2% aus dem Handel. Bei diesen Titeln verwiesen Händler unter anderem auf die Erholung bei den US-Dollar-Zinsen seit gestern. Einen minimalen Verlust verzeichneten auch Partners Group (PGHN 1'461.50 -2.53%).

Auf der anderen Seite des Spektrums fanden sich in erster Linie Werte, die im bisherigen Jahresverlauf und im Zuge der jüngsten Abverkäufe unter die Räder gekommen waren. Dies galt insbesondere für AMS Osram (AMS 16.18 -2.12%), die um 6,2% zulegten. Aber auch die Papiere des Personalvermittlers Adecco (ADEN 44.55 -0.65%) standen auf den Einkaufslisten der Händler. Die jüngst ebenfalls etwas gebeutelten Schindler (SCHP 244.30 -0.93%) legten 2,3% zu.

Swatch, die vergangene Woche wegen der Omikron-Variante und den damit verbundenen Ängsten vor weiteren Reisebeschränkungen einen massiven Kurssturz erlebt hatten, machten mit +2,4% einen Teil dieser Verluste wieder wett. Die anderen Luxustitel Richemont (CFR 135.70 -0.22%) legten 1,6% zu.

Die Titel von Julius Bär (BAER 57.78 -1.83%) stabilisierten sich nach den jüngsten Kursverlusten ebenfalls wieder merklich. Andere Finanz- und Versicherungstitel wie Zurich, UBS (UBSG 16.14 -0.77%), Swiss Re (SREN 88.14 +0.64%) und CS zogen mit. Für Julius Bär und UBS hatte die Deutsche Bank (DBK 10.74 -1.65%) am Morgen das Kursziel erhöht und die UBS gleichzeitig zu einem ihrer europäischen Top-Picks gekürt.

Die Schwergewichte verzeichnen zum Handelsschluss allesamt Gewinne. Roche (ROG 362.25 -0.33%) legten mit 1,7% am deutlichsten zu, gefolgt von Novartis (NOVN 73.57 -0.31%) mit plus 1,1%. Nestlé (NESN 118.82 +0.87%) bekundeten nach den gestrigen Schwierigkeiten laut Marktteilnehmern auch heute Mühe und hinkten den ganzen Tag hinterher. Zeitweise fielen sie sogar ins Minus.

In den hinteren Reihen fielen Evolva (EVE 0.14 -2.92%) mit einem Plus von 11,8% und Polyphor (POLN 1.48 0%) positiv auf. Zudem führten die Aktien von Dufry (DUFN 40.00 -4.76%) und dem Flughafen Zürich (FHZN 154.70 -0.51%) ihre Erholungstendenzen fort. Sie hatten zuletzt beide unter den Sorgen um die neue Corona-Variante zu leiden.

Emmi (EMMN 1'009.00 -1.27%) konnten ihre Verluste etwas eindämmen und schlossen bei minus 0,5%. Der Ende nächstes Jahr abtretende CEO Urs Riedener sieht sein Unternehmen auch 2022 mit grossem Kostendruck konfrontiert.

Eurokurs hält sich stabil über 1,13 $

Der Euro hat sich am Mittwoch nach deutlichen Verlusten am Vortag über der Marke von 1,13 $ stabilisiert. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1345 $ und damit etwas mehr als am Morgen.

Am Dienstag war der Euro zum Dollar kräftig unter Druck geraten. Auslöser waren Bemerkungen von US-Notenbankchef Jerome Powell, die eine raschere geldpolitische Straffung nahelegen als bisher erwartet. Für Überraschung hatte auch gesorgt, dass Powell etwas von seiner bisherigen Haltung abrückte, die hohe Inflation als von Corona-Effekten getriebene, temporäre Entwicklung zu bezeichnen. Einige Analysten fragen sich deshalb, wie die EZB reagieren wird, die sich bisher ähnlich zu der ebenfalls hohen Teuerung im Währungsraum äusserte.

Auch gegenüber dem Franken hat der Euro seine Talfahrt nach einer leichten Erholung am frühen Morgen wieder fortgesetzt. «Die Realzinsen in Deutschland liegen bei -5,5%, dagegen sind die -1,75% in der Schweiz geradezu attraktiv. Die Folge: Der Euro verliert gegenüber dem Franken weiter an Boden», kommentierte ein Experte. Zuletzt notierte das EUR/CHF-Paar bei 1,0420 nach 1,0432 am Morgen. Am Vortag hatte es zwischenzeitlich sogar die Marke von 1,04 unterschritten. Auch der Dollar hat sich zum Franken wieder etwas abgeschwächt, er kostete zuletzt 0,9190 Fr.

Etwas Entspannung verschaffte die türkische Notenbank der im Abwärtsstrudel befindlichen Landeswährung Lira. Erstmals seit längerer Zeit intervenierte die Zentralbank direkt am Devisenmarkt. Ein Grossteil des Effekts verpuffte allerdings. Währungsexperten sind skeptisch und verweisen auf die geringen Devisenreserven der Notenbank, die anhaltende Interventionen unwahrscheinlich erscheinen lassen. Hintergrund des Eingriffs ist die extreme Lira-Schwäche, die eine Folge der lockeren Ausrichtung der Notenbank ist. Kritiker sprechen von politischer Beeinflussung seitens Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85000 (0,85173) britische Pfund und 128,27 (128,20) japanische Yen fest.

Wallstreet im Aufwind

US-Anleger nutzen die jüngsten Kursverluste zum Wiedereinstieg in den Aktienmarkt. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Mittwoch um jeweils rund ein Prozent.

Auftrieb erhielt die Wall Street zudem von etwas besser als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktdaten. Ausserdem sei der erste Schreck über die von US-Notenbankchef Jerome Powell angekündigte beschleunigte Drosselung der Wertpapierkäufe überwunden, sagte Rick Meckler, Partner beim Vermögensverwalter Cherry Lane. «Investoren realisieren, dass die Fed ihre Politik anpassen muss.» Passivität könnte ein grösseres Risiko für die Märkte darstellen als sich der Inflation entgegenzustellen.

Bei den Einzelwerten geriet Salesforce gegen den Trend unter Druck. Der SAP-Rivale hob zwar seine Gesamtjahresziele an. Dieser bleibe aber hinter den Markterwartungen zurück, schrieb Analyst Brent Thill von der Investmentbank Jefferies. Die Probleme bei der Tochter MuleSoft würden aber sicher schnell gelöst. Salesforce-Titel rutschten um fast fünf Prozent ab.

Ölpreise erholen sich ein Stück weit nach rasanter Talfahrt

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch ein Stück weit von den jüngsten Kursverlusten erholen können. Am Morgen ging es mit den Notierungen deutlich nach oben. Dennoch konnten die Ölpreise mit der Gegenbewegung nur einen kleinen Teil der Verluste aus den vergangenen drei Handelstagen wieder wettmachen.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Februar 71,65 $. Das waren 2,42 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 66.15 -0.21%)) mit Lieferung im Januar stieg um 2,11 $ auf 68,29 $.

Bis zum Dienstagabend hatte die Sorge vor neuen Einschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung der neuen Omikron-Variante des Coronavirus die Ölpreise stark belastet und die Notierungen waren auf den tiefsten Stand seit August gefallen. Die Erholung der Ölpreise zur Wochenmitte wurde am Markt auch mit Spekulationen erklärt, dass die im Verbund Opec+ organisierten Ölstaaten einen geplanten Anstieg der Fördermenge für einige Zeit aussetzen könnten.