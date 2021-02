SMI schliesst bei 10’800

(AWP/Reuters/SPU) Die Erholung am Schweizer Aktienmarkt hat sich auch am Dienstag fortgesetzt. Nachdem der SMI (SMI 10'803.57 +0.59%) am Morgen kräftiger zulegen konnte, sind die Kurse seit Mittag wieder etwas zurückgekommen und bewegten sich im weiteren Handel seitwärts – aber über der Marke von 10’800. Die Sorgen vor Marktturbulenzen hätten abgenommen und die tieferen Kurse nach dem Rücksetzer in der Vorwoche seien als Einstiegsgelegenheit genutzt worden, sagten Händler.

Aus New York kamen positive Signale. Die drei wichtigen Wallstreet-Indizes lagen bei Börsenschluss in Europa allesamt im Plus. Der breit gefasste S&P 500 (S&P 500 3'828.80 +0.28%) stieg 1,7%. Der Dow Jones (Dow Jones 30'687.48 +1.57%) avancierte 2%. Die Technologiebörse Nasdaq Composite notierte 1,4% fester.

Händler werten es als gutes Zeichen, dass sich die Märkte nach dem Einbruch der Vorwoche so schnell erholen. Das zeige, dass es ausreichend Investoren gebe, die Schwächephasen zum Einstieg nutzen, kommentierte ein Börsianer. Und doch warnten Marktteilnehmer, dass man die Entwicklung an der US-Börse vergangene Woche nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Ein konzertierter Run von Privataktionären auf die Aktien von GameStop hatte zahlreiche Hedge Funds in Bedrängnis gebracht. «Die Turbulenzen sollten als Weckruf gesehen werden», sagte ein Marktstratege. Er gehe davon aus, dass sich Privatanleger auch in Zukunft verstärkt über soziale Medien in Gruppen zusammentun und am Markt aktiv sein würden. Als generell positiv bewerten Börsianer die Nachrichten rund um US-Konjunkturstützen. US-Präsident Joe Biden bezeichnete die Gespräche mit den Senatsrepublikanern als «sehr produktiv».

Givaudan und Pharma-Schwergewichte blieben zurück

Viele der zwanzig SMI-Titel legten zu. An der Spitze des Leitindex standen die Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 267.10 +2.89%) und Richemont (CFR 84.56 +2.08%). Auch die Aktien des Augenheilspezialisten Alcon (ALC 66.52 +2.18%) avancierten deutlich.

Freundlich zeigten sich die Valoren der Grossbanken Credit Suisse (CSGN 12.09 +2.46%) und UBS (UBSG 13.31 +1.8%) sowie der Versicherer Swiss Re (SREN 81.40 +1.88%), Swiss Life (SLHN 423.40 +2.69%) und Zurich Insurance (ZURN 367.40 +0.99%). Aber auch Zykliker wie ABB (ABBN 27.26 +2.02%), Sika (SIKA 254.10 +1.15%) oder LafargeHolcim (LHN 49.98 +2.1%) schlossen mit Aufschlägen.

Die Schwergewichte Roche (ROG 311.55 -0.08%), Novartis (NOVN 80.64 -0.3%) blieben zurück. Roche wird am Donnerstag Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr vorlegen.

Nestlé (NESN 102.52 +0.18%) bewegten sich mit zunehmendem Handelsverlauf in den grünen Bereich. Der Nahrungsmittelmulti macht angeblich Fortschritte beim Verkauf der amerikanischen Wassergeschäfts.

Partners Group (PGHN 1'096.00 +1.29%) wurden laut Händlern von Morgan Stanley (MS 70.95 +4.85%) abgestuft. Das wirkte sich etwas bremsend auf die Aktien des Vermögensverwalters aus.

Bei Givaudan (GIVN 3'596.00 -1.56%) hatten die Experten der Société Générale (GLE 16.18 +3.1%) neu eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen. Beim Broker Jefferies senken die Experten ihr Kursziel. Auch die defensiven Swisscom (SCMN 484.20 +0.06%) sind wenig gefragt.

Julius Bär holten auf

Im SMIM (SMIM 2'899.30 +1.73%) fielen Julius Bär (BAER 55.28 +4.54%) mit deutlichen Gewinnen auf. Die Privatbank hatte gestern starke Zahlen vorgelegt, die Aktien waren jedoch zurückgefallen.

Für die Titel des Spezialchemiekonzerns Clariant (CLN 19.45 +1.33%) ging es nach oben. Schon zum Wochenstart hatten sie nach dem Rücktritt von Verwaltungsratspräsident Hariolf Kottmann im Plus geschlossen. Am Dienstag nun hatte der Konzern noch seinen zweiten Lizenzdeal in China für seine Biotreibstofftechnologie Sunliquid abgeschlossen.

Die Kursgewinne von Logitech (LOGN 97.86 +3.8%) und AMS (AMS 22.40 +2.89%) wurden mit den Avancen der Tech-Werte in den USA erklärt. Investoren hoffen auf starke Zahlen der Tech-Giganten Amazon (AMZN 3'380.00 +1.11%) und Alphabet (GOOGL 1'919.12 +1.38%), die nach Börsenschluss vorgelegt werden.

Gefragt waren zudem die Medtechs unter den Blue Chips. So ging es für Straumann (STMN 1'045.00 +2.45%) und Sonova (SOON 224.40 +2.61%) überdurchschnittlich nach oben. In einer Branchestudie von Jefferies hiess es, dass sowohl Hörsystemhersteller wie Sonova als auch Implantatspezialisten wie Straumann in den kommenden Jahren eine attraktive Rendite abwerfen sollten.

Vifor Pharma (VIFN 121.00 -0.94%) fielen mit Verlusten auf. Als Grund sahen Händler die Zahlen eines Mitbewerbers. Denn die Coronakrise wird beim Dialysekonzern Fresenius (FRE 34.95 -3.08%) Medical Care (FME 57.94 -10.31%) (FMC (FMC 111.10 +1.23%)) im laufenden Jahr für einen Gewinneinbruch sorgen. Für 2021 rechnet das Unternehmen mit einem Rückgang des Konzernergebnisses um bis zu 25%. Denn wegen der Pandemie sterben immer mehr Dialysepatienten von FMC an Covid-19.

Ebenfalls im Minus schlossen die Aktien des Apothekenkonzerns Galenica (GALE 59.35 -0.59%).

Die Valoren des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 50.64 +1.42%) legten zu. Die Gesellschaft wird auf der chinesischen Insel Hainan einen ersten Laden eröffnen. Flughafen Zürich (FHZN 152.50 +2.28%), ein anderer volatiler Wert in der Pandemiezeit, avancierten.

Idorsia (IDIA 27.00 -1.17%) pendelten zwischen Plus und Minus, das Biotech-Unternehmen hatte ein Schiedsverfahren gewonnen.

Starke Verluste mussten die Papiere des Verschlüsselungsspezialisten Kudelski (KUD 4.73 -4.35%) hinnehmen. Die Aktien hatten jüngst nach der Publikation guter Eckwerte für 2020 markant gewonnen.

Auf der anderen Seite zogen die Aktien des IT-Konzerns Also (ALSN 261.00 +6.75%) markant an, auch Mobilezone (MOZN 10.30 +5.53%) fielen mit Gewinnen auf.

Asien mit Gewinnen

Die Hoffnung auf grünes Licht für das 1,9 Bio. $ schwere US-Fiskalpaket hob in Asien die Aktienkurse. In Hongkong stieg der Hang Seng 1,5%, der Nikkei 225 in Tokio notierte 1% im Plus. In China legte der Leitindex CSI300 1,6% zu. Die australische Zentralbank weitete ihr Anleihenkaufprogramm aus. Die lokalen Aktienmärkte quittierten den Entscheid mit einem Anstieg von 1,5%.

Euro über 1.08 Fr.

Der Euro gab am Dienstag zum Dollar und zum Franken weiter nach. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1.2021 $ und damit so wenig wie seit Anfang Dezember nicht mehr. Um 17.30 Uhr MEZ lag der Kurs bei 1.2030 $. Zum Franken kam der Euro seit dem frühen Handel zwar ebenfalls etwas, notierte mit 1.0811 Fr. aber weiterhin oberhalb der 1.08er Marke. Auch zum Franken legte der Dollar mit 0.8987 Fr. klar zu.

Ölpreis klar fester

Der Ölpreis legte am Dienstag klar zu und setzte damit die Bewegung vom Wochenauftakt fort. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 57.64 -0.33%) kostete bei Börsenschluss in Europa mehr als 57.50 $. Gold (Gold 1'837.90 -1.22%) gab derweil deutlich nach. Die Feinunze lag bei 1840 $.

Die Kryptowährung Bitcoin (Bitcoin 36'187.00 +1.47%) pendelte weiterhin mit den typischen grossen Schwankungen um die Marke von 35’000 $.