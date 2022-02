SMI notiert fester

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am späten Mittwochmorgen weiterhin fester. Gebremst wird der Aufwärtstrend aber von den Einbussen beim Marktschwergewicht Novartis (NOVN 78.65 -3.02%), dessen Ergebnisse am Markt als nicht ganz ausreichend aufgenommen wurden. Dennoch sei die Stimmung grundsätzlich gut, heisst es. In den USA hätten die Sorgen vor einer raschen Straffung der Geldpolitik etwas nachgelassen. Laut Vertretern der US-Notenbank Fed sollen Zinserhöhungen in einem Tempo stattfinden, das die Wirtschaft nicht unnötig beeinträchtigt. Und dies habe dazu geführt, dass Schnäppchenjäger wieder aktiver am Markt seien und Baissepositionen glattgestellt würden.

Der Erholungstrend sollte nach Ansicht von Händlern noch weitergehen. Genährt wird die Hoffnung von den bisher mehrheitlich gut ausgefallenen Firmenergebnissen, heisst es am Markt. «Der positive Verlauf der Berichtssaison wiegt schwerer als die Zinswende und der Ukraine-Konflikt», meinte ein Marktanalyst. Unternehmensgewinne seien der klassische Treibstoff der Börse. Im weiteren Verlauf könnten die monatlichen ADP-Arbeitsmarktdaten aus den USA am Markt noch Akzente setzen.

Der SMI (SMI 12'340.86 -0.15%) notiert nach einem Tageshoch auf 12’414 Punkten um 11.05 Uhr noch um 0,32% höher auf 12’399,45 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und in dem die Gewichtung der einzelnen Werte gekappt ist, gewinnt 0,66% auf 1986,56 und der breite SPI (SXGE 15'658.48 +0.03%) 0,47% auf 15’727,86 Zähler. 24 Titel legen im SLI zu und sechs geben nach.

Im Fokus stehen Novartis. Der Pharmariese hat zwar dank des Verkaufs der Roche-Beteiligung einen Gewinnsprung erzielt. Doch der für Analysten wichtigere Kern-Betriebsgewinn fiel aber etwas schlechter aus als der AWP-Konsens. Zudem soll die Dividende «nur wenig» erhöht werden. Etwas gestützt werden sollte der Kurs nach Ansicht von Händlern den anhaltenden Rückkäufen eigener Aktien.

Der Genussschein von Roche gibt um 0,3% nach. Der Novartis-Konkurrent legt am Donnerstag seinen Abschluss vor. Die Anteile von Nestlé (NESN 119.84 +0.71%), einem weiteren Schwergewicht, legen dagegen um 0,9% zu.

Ebenfalls unter Druck stehen nach Zahlenvorlage die Papiere von Julius Bär (BAER 56.00 -6.42%). Der Vermögensverwalter habe trotz Rekordgewinn und der geplanten Dividendenerhöhung um fast 50% die Marktteilnehmer enttäuscht, heisst es am Markt. Ein Händler bezeichnete dabei die geplanten Aktienrückkäufe als eher etwas knauserig. Zudem kritisierte der Händler die hohen Kosten.

Gekauft würden dagegen die Aktien, die im Vorjahr stark gestiegen waren und zuletzt massiv unter die Räder geraten seien. Dazu zählten etwa die Anteile der Partners Group (PGHN 1'323.50 +2.64%), des Riechstoffherstellers Givaudan (GIVN 3'883.00 +2.72%), Straumann (STMN 1'567.00 +2.75%), Geberit (GEBN 629.20 +1.39%), Kühne + Nagel (KNIN 264.40 +0.65%) und Schindler (SCHP 231.40 -0.04%). Bei dem Lift- und Rolltreppenhersteller kommt laut Händlern ein Grossauftrag aus Ägypten als kurstreibender Faktor hinzu.

Zu den Gewinnern zählen auch die Aktien der Grossbank UBS (UBSG 18.73 +1.35%), deren Kurs am Vortag nach dem Quartalsbericht um 8% gestiegen war und die von positiven Analystenkommentaren profitieren. In ihrem Sog sind auch CS fester. Bei den Versicherungen ragen Swiss Life (SLHN 600.40 +0.98%) oben aus, während Zurich und Swiss Re (SREN 101.30 +0.00%) hinterherhinken.

Die Aktien der Technologiewerte AMS, Logitech (LOGN 75.94 +1.88%) und die am breiten Markt gehandelten VAT, Comet (COTN 309.00 +2.32%) und Inficon (IFCN 1'156.00 +1.23%) profitierten von einer überraschend hohen Umsatzprognose von Advanced Micro Devices (AMD) für das erste Quartal.

Auf den hinteren Rängen gewinnen zudem Clariant (CLN 19.91 +1.58%) nach dem Verkauf einer Beteiligung. Am Markt ist von der Hebung verborgener Schätze bei dem Chemiekonzern die Rede. Implenia (IMPN 24.84 +7.72%) sind nach der Akquisition eines Grossauftrags gefragt.

Euro hält sich bei knapp 1,13 $

Der Euro hat sich zur Wochenmitte zunächst bei knapp 1,13 $ gehalten. Am Mittwochmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1269 $ und damit in etwa gleich viel wie am Vorabend. Die Währungspaare EUR/CHF (EUR/CHF 1.0408 +0.22%) (1,0388) und USD/CHF (USD/CHF 0.9194 -0.19%) (0,9216) haben sich über Nacht ebenfalls wenig bewegt.

Im Tagesverlauf dürften Marktteilnehmer zum einen Preisdaten aus der Eurozone im Blick haben. Das Statistikamt Eurostat veröffentlicht erste Inflationszahlen für Januar. Es wird mit einem Rückgang der im Währungsraum rekordhohen Teuerung gerechnet. Preisdaten aus Deutschland und Frankreich deuteten in dieser Woche an, dass der Rückgang schwächer als bislang erwartet ausfallen könnte.

In den USA stehen die monatlichen Arbeitsmarktdaten des Dienstleisters ADP auf dem Programm. Da die Zahlen als Taktgeber für den an diesem Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der Regierung betrachtet werden, kommt ihnen an den Märkten grössere Aufmerksamkeit zu. Aufgrund von Verzerrungen durch die Corona-Pandemie taten sich Analysten bis zuletzt oft schwer mit der Prognose von Arbeitsmarktdaten.

Ölpreise steigen vor Opec-Sitzung leicht

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Am Markt richtet sich die Aufmerksamkeit auf eine Sitzung des Ölverbunds Opec+. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 89,45 $. Das waren 29 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 88.33 +0.22%)) stieg um 28 Cent auf 88,48 $.

Zur Wochenmitte steht am Rohölmarkt eine Sitzung des Förderverbunds Opec+ im Mittelpunkt. Es wird erwartet, dass die von Saudi-Arabien und Russland angeführten Länder ihre Förderung erneut ausweiten. Allerdings hatte der Verbund zuletzt Probleme, seine eigenen Ziele zu erfüllen. Die knappe Produktion gilt als ein Grund für die hohen Ölpreise, die sich derzeit in der Nähe ihres Höchstsstandes seit Herbst 2014 bewegen.

Weitere Gründe für steigende Erdölpreise sind die solide Nachfrage nach Öl und Kraftstoffen sowie die angespannte Lage zwischen Russland und der Ukraine. Solche geopolitischen Spannungen zwischen rohstoffreichen Länder führen am Ölmarkt häufig zu einem Risikoaufschlag, den Fachleute derzeit auf etwa zehn Dollar veranschlagen.