SMI wieder unter 10’000 Punkten

(AWP/Reuters/SK/BB) Die Schweizer Börse legt am Montag mit dem Rückenwind positiver Vorgaben aus den USA und Fernost zu. Der Schweizer Leitindex SMI (SMI 9905.48 0.76%) notiert kurz nach Eröffnung mit einem sicheren Plus. Im Verlaufe des Vormittags gibt der Leitindex allerdings einen Teil seiner Gewinne wieder ab. Der breiter gefasste SPI (SXGE 11983.81 0.72%) und der SMIM (SMIM 2523.597 0%) zeigten eine ähnliche Tendenz.

Eine gewisse Stabilisierung war nach dem Ausverkauf der vergangenen Woche erwartet worden. Marktteilnehmer hoffen darauf, dass die Zentralbanken den Finanzmärkten unter die Arme greifen. Ob die Erholung des heutigen Vormittags aber anhaltend sein könne, sei ungewiss. Solange sich das Coronavirus ausbreite, blieben die Pandemiesorgen das Thema an den Märkten. Ob es zu einer richtigen Erholung kommt, hänge weiter von der Ausbreitung des Coronavirus ab.

Das Virus beginne erst damit, in die Wirtschaft und die Konjunkturzahlen hineinzufliessen. Die entscheidende Frage sei immer noch, wie stark die Weltwirtschaft nachhaltig durch das Virus verändert werde, sagt etwa Thomas Stucki, CIO der St. Galler Kantonalbank (SGKN 445.5 0.79%). «Das weiss heute niemand, doch die Erfahrung aus früheren Situation zeigt, dass die langfristigen Auswirkungen meistens nicht so gross sind.»

US-Futures verlieren erneut

Wie in der Schweiz kann die Börse auch in Deutschland ihre Eröffnungsgewinne nicht halten. Der Dax (DAX 11835.05 -0.47%) dreht am Vormittag leicht ins Minus. Auch die US-Futures geben einen grösseren Teil ihrer Zuwächse ab. Den angekündigten und erwarteten Konjunkturhilfen zum Trotz sei eine Trendwende noch nicht in Sicht, warnt Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. «Die Anspannung der Investoren bleibt.»

Versicherungstitel im Fokus der Anleger

Zu den grössten Gewinnern im SMI gehören der Pharmakonzern Roche (ROG 315.35 1.82%), sowie der Pharmazulieferer Lonza (LONN 388.9 1.7%) und die Versicherer Swiss Life (SLHN 444.7 1.39%) und Zurich. Die beiden Versicherungskonzerne hatten in der Vorwoche jeweils 14% eingebüsst. Die Grossbanken Credit Suisse (CSGN 10.51 -2.78%) und UBS (UBSG 10.365 -2.22%) konnten ihre Verluste dagegen nicht aufholen. Sie gehören auch am Montag zu den klaren Verlierern im SMI.

Bei den zyklischen Werten fallen unter anderem LafargeHolcim (LHN 45.21 1.12%), auf. Schlusslicht im SMI sind die Titel von Adecco (ADEN 49.93 -2.82%). Credit Suisse hat den Titel des Personalvermittlers auf «Underperform» von «Outperform» und das Kursziel auf 48 von 65 Franken gesenkt. Am breiteren Markt legen Emmi (EMMN 868.5 3.89%) zu. Der Milchverarbeiter hat 2019 etwas weniger verdient. Dank einer neuen Ausschüttungspolitik winkt den Aktionären allerdings eine deutlich höhere Dividende.

Positive Vorgaben aus Asien

In Asien haben die Börsen am Montag Stabilisierungstendenzen gezeigt. Auch dort hoffen Investoren auf einen koordinierten Eingriff der grossen Notenbanken, mit dem die gröbsten konjunkturellen Folgen der Coronavirusepidemie gemildert werden könnten. Wie massiv die Epidemie bereits auf die Wirtschaft durchgeschlagen hat, zeigte über das Wochenende der Einbruch der chinesischen Einkaufsmanagerindizes für den Februar.

Die japanische Notenbank BoJ (Bank of Japan) hat signalisiert, mehr Liquidität in die Finanzmärkte pumpen zu wollen. Bereits am Freitag hatte die US-Notenbank Fed deutlich gemacht, Gegenmassnahmen ergreifen zu wollen. Deshalb gilt bereits als gesetzt, dass die amerikanischen Währungshüter spätestens in zwei Wochen die Leitzinsen um 25, wenn nicht sogar um 50 Basispunkte senken.

In Tokio avancierte der Nikkei 225 um 1%, der marktbreite Topix legte ebenfalls 1% zu. Eine noch deutlichere Erholung zeigten die chinesischen Festlandbörsen: Der Shanghai Composite kletterte 3,2%, der Shenzhen Composite gewann 3,7%. Der südkoreanische Leitindex Kospi stieg 0,8%, während der australische Leitindex S&P/ASX 200 0,8% ins Minus rutschte.

Entspannung am Devisenmarkt

Der Eurokurs hat am Montagmorgen weiter zugelegt. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1090 $, zwischenzeitlich war der Euro bis auf 1,1093 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Anfang Februar geklettert. Zum Franken stieg der Euro klar. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0662 Fr. Ein Dollar kostete 0,9614 Fr. Es wird davon ausgegangen, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB (SNBN 5360 10.86%)) vergangene Woche erneut am Devisenmarkt interveniert hat, um den Franken zu schwächen.

Der Ölpreis erholt sich derweil von seinem heftigen Absturz in der vergangenen Woche. Am Markt wird als ein Grund die Hoffnung auf geldpolitische Unterstützung durch die Notenbanken in der Virus-Krise genannt. Am Morgen kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 50.43 -0.16%) 50,55 $. Ein Barrel der Sorte WTI (WTI 45.27 1.12%) handelte bei 45,46 $.

Der Preis für eine Feinunze Gold (Gold 1609.93 1.51%) stieg auf 1609,57 $ an.