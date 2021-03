SMI schliesst mit Avancen

(AWP/CF) Die Schweizer Börse hat ihre zu Wochenbeginn gestartete Rally am Dienstag fortgesetzt. Nach dem fast zweiprozentigen Kurssprung vom Vortag legte der Leitindex Swiss Market Index (SMI (SMI 10'817.15 +1.03%)) noch einmal zu. Nachdem Notenbankvertreter weltweit versichert hatten, dass die Geldschleusen weit offen bleiben würden, rückten bei den Anleger die Konjunkturhoffnungen wieder in den Vordergrund.

Bei den Standardwerten setzte sich die Bauchemiefirma Sika (SIKA 253.60 +3.09%) an die Spitze. Die beiden Versicherungskonzerne Zurich Insurance (ZURN 385.90 +2.52%) und Swiss Re (SREN 89.36 +2.57%) gewannen ebenfalls an Wert. Auch zum Zementhersteller LafargeHolcim (LHN 52.68 +1.5%), zum Elektrotechnikkonzern ABB (ABBN 27.11 +1.19%) und zur Grossbank UBS (UBSG 14.60 +1.35%) griffen die Investoren.

Die Anteile von Swiss Life (SLHN 466.90 +1.63%) rückten vor. Der Lebensversicherer verdiente 2020 zwar weniger, unter anderem wegen einer Rückstellung für einen Rechtsfall in den USA, hebt allerdings die Dividende an und will sein Aktienrückkaufprogramm planmässig abschliessen.

Einziger Verlierer im Leitindex waren Credit Suisse (CSGN 13.04 -2.58%). Anleger befürchten, dass die Turbulenzen um die Finanzgesellschaft Greensill Capital die Bank viel Geld kosten könnte.

Im breiten Markt sorgten Temenos (TEMN 128.05 +1.91%) für steigende Kurse. Eine Hochstufung durch die britische Barclays-Bank velieh den Aktien Schubkraft. Beobachter zeigten sich allerdings überrascht von dem geballten Optimismus, nachdem der zuständige Analyst bis Mitte Januar noch recht zurückhaltend war. Nun steige der Druck auf andere noch immer pessimistische Berufskollegen, auch ihre Haltung zu überdenken, heisst es von Händlerseite. Analystenkommentare stützen auch die Aktien vom Augenspezialisten Alcon (ALC 64.10 +0.5%).

Für Schlagzeilen sorgte zudem eine Reihe an Unternehmen, die am Mittwoch ihre Zahlen publiziert haben. Dazu gehören OC Oerlikon (OERL 10.46 +2.15%), die im breiten Markt in der oberen Tabellenhälfte stehen.

Deutscher Leitindex etabliert sich über 14’000

Nach dem furiosen Wochenstart verlor die Rally an den europäischen Aktienmärkten etwas an Schwung. Dax (DAX 14'039.80 +0.19%) und Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 3'707.72 +0.03%) stiegen zwar beide, aber nicht so stark wie noch am Montag. Auch wenn einige Anleger hier und da Gewinne mitnähmen, ändere sich an den längerfristig positiven Aussichten nichts, sagte Analyst Pierre Veyret vom Brokerhaus Activtrades. Sie seien geprägt durch die erwartete kraftvolle Erholung der Weltwirtschaft von den Folgen der Coronavirus-Pandemie.

Unter den Einzelwerten avancierten die Titel von Teamviewer auf stark. Durch die Übernahme des Konkurrenten Upskill erweitere das Softwarehaus seine Präsenz im wichtigen US-Markt und gewinne neue Grosskunden, kommentierte DZ-Bank-Analyst Armin Kremser.

Euro erholt sich von zwischenzeitlichen Verlusten

Die Ölpreise haben sich am Dienstag kaum bewegt. Zunehmend rückt das Treffen des Ölverbunds Opec+ am Donnerstag in den Blick. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 62.88 +0.51%) 63,66 $. Das war ein Cent weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI (WTI 60.58 +0.03%)) stieg hingegen um sieben Cent auf 60,72 $.

Der Euro hat sich am Dienstag von zwischenzeitlichen Verlusten erholt. Am Nachmittag kostete der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.21 +0.03%) 1,2069 $. Am Morgen war der Euro jedoch zeitweise unter 1,20 $ gefallen und erreichte den niedrigsten Stand seit einem Monat.

Der Euro in Franken (EURCHF 1.11 +0.03%) hat seine jüngsten Gewinne per saldo verteidigt. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1036 Fr. Der US-Dollar kostet aktuell 0,9146 Franken und damit wieder etwas weniger. Im frühen Handel hatte sich der “Greenback” bis knapp an die 0,92er Marke herangearbeitet.