SMI: Verluste weiten sich aus – Verunsicherung nimmt weiter zu

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Mittwoch nach einer schwächeren Eröffnung im Verlauf den Abwärtstrend mit zunehmender Dynamik fort. Die Sorgen um den Ukraine-Krieg weiteten sich zunehmend aus, sagt ein Händler. Die Nato hat für Freitag ein Sondertreffen angekündigt. Dies schüre die Angst vor einer weiteren Eskalation, heisst es am Markt. Die Anleger würden immer nervöser und vereinzelt sei auch bereits eine gewisse Panik zu verspüren. Die Käufer blieben der Börse derzeit lieber fern, und viele Investoren trennten sich wegen der steigenden Unsicherheit von ihren Aktien. Damit dürfte der Markt seinen Boden wohl noch nicht erreicht haben, sagte ein anderer Händler.

Neben den kriegsbedingten Sorgen nähmen nun auch die wirtschaftlichen Bedenken zu. Die Wirtschaftssanktionen und die immer weiter steigenden Energiepreise könnten nämlich das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen. «In Europa macht sich die Angst vor einer Rezession breit», so ein Händler. Erste Ökonomen begännen damit, ihre Wachstumsprognosen nach unten zu korrigieren. Die infolge des Krieges steigenden Energiepreise beschleunigten zudem die Inflation. Möglicherweise könnten die Notenbanken im aktuellen Umfeld aber die Zinserhöhungen weniger «aggressiv» vornehmen als am Markt befürchtet, heisst es weiter.

Der SMI (SMI 11'734.39 -1.08%) notiert um 11.10 Uhr 1,31% tiefer auf 11’707,24 Punkten. Kurzzeitig ist der Leitindex bis 11’669 Zähler gefallen. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und in dem die Gewichtung der Einzeltitel gekappt ist, fällt um 0,89% auf 1855,79 und der breite SPI (SXGE 14'883.52 -0.90%) um 1,14% auf 14’847,90 Zähler. 19 Titel im SLI büssen an Wert ein und neun legen zu, zwei (CS und Sika (SIKA 301.40 -0.66%)) sind unverändert.

Von den Einbussen sind immer mehr Branchen getroffen. Viele Anleger verkauften Titel, auf denen sie noch Gewinne vom Vorjahr hätten und die sie auch gut an den Mann bringen könnten, sagte ein Händler. Dazu kämen Futures-bedingte Verkäufe, mit denen Anleger ihre Depots absichern wollten.

Diese drücken vor allem auf die Indexschwergewichte. Die Papiere der als konjunkturstabil geltenden Pharmakonzerne Novartis (NOVN 79.74 -1.04%) und Roche sowie des Lebensmittelriesen Nestlé (NESN 118.74 -1.41%) fallen denn auch mit deutlichen Abschlägen von 2,3 bis 1,8% auf.

Ebenfalls unter Abgaben leiden die Anteile des als defensiv geltenden Telekomkonzerns Swisscom (SCMN 549.00 -2.14%) (-3,0%) und die Aktien der Grossbank UBS (UBSG 15.83 -1.19%) (-2,2%) oder des Industriekonzerns ABB (ABBN 30.36 -0.75%) (-1,8%). Die grössten Verluste bei den Blue Chips verbuchen derweil die Aktien des Uhrenherstellers Swatch (-3,2%). Dagegen können sich die Papiere von Rivale Richemont (CFR 116.45 +0.34%) (+0,9%) von den Vortageseinbussen ein wenig erholen.

Die Aktien von Kühne + Nagel (KNIN 260.60 +1.88%) (+2,5%) werden nach der Bilanzvorlage sehr gesucht. Der Logistikkonzern hat im vergangenen Jahr einen Umsatz- und Gewinnsprung verzeichnet und will zudem die Dividende stärker als erwartet erhöhen. Der Konzern habe mit seinem Jahresergebnis selbst die kühnsten Analystenschätzungen übertroffen, heisst es.

Ebenfalls höher sind die arg gebeutelten Aktien von AMS Osram (AMS 13.71 +1.22%) (+1,1%), des Zementkonzerns Holcim (HOLN 45.54 +1.24%) (+1,2%) und des Personalvermittlers Adecco (ADEN 41.41 +0.53%) (+1,7%). Auch die Aktien der als defensiv geltenden Medizintechnikfirma Straumann (STMN 1'479.50 +1.27%) (+1,2%) sowie der vor der Übernahme stehenden Vifor Pharma (VIFN 161.60 +0.34%) (+0,7%) ziehen an.

In den hinteren Reihen gewinnen Georg Fischer (FI-N 1'138.00 +4.21%) nach Bilanzvorlage 4,0% und Orior (ORON 86.60 +0.35%) 3,0%. Autoneum (AUTN 141.50 -0.91%) (+0,4%) sind ebenfalls etwas höher. Dabei dürfte der Kurs aber von der schwachen Kursentwicklung europäischer Automobilhersteller beeinträchtigt werden. Denn das Ergebnis wurde im Markt als sehr gut beurteilt.

Gefragt sind die Aktien der im Solarenergiebereich tätigen Meyer Burger (MBTN 0.3824 +9.76%) (+6,2%). Hier sorgen laut Händlern die steigenden Energiereise für Auftrieb.

Devisen: Euro knapp über 1,11 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch knapp über der Marke von 1,11 $ notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1102 $. Sie liegt damit leicht kurz zuvor markierten Tiefstand seit Mitte 2020 von knapp 1,1090 $.

Der Euro notiert mit 1,0210 Fr. nur wenig über der 1,02er-Marke. Am Dienstagabend war die Gemeinschaftswährung kurzzeitig gar unter 1,02 Fr. abgerutscht. Der Dollar zeigt sich dagegen zum Franken wenig verändert mit 0,9196 Fr.

Der im Sommer abtretende SNB-Vize Fritz Zurbrügg sagte in einem Interview mit der Wirtschaftszeitung «L’Agefi», die SNB (SNBN 7'280.00 +2.25%) wolle nicht auf die Möglichkeit zu Interventionen am Devisenmarkt verzichten. «Wir haben dieses Instrument genutzt, wenn es nötig war, aber wir waren 2021 viel weniger aktiv als im ersten Jahr der Pandemie», sagte Zurbrügg. Dies könnte sich nun angesichts des russisch-ukrainischen Konflikts ändern. «Der Franken gilt als sicherer Hafen und ist in Krisen besonders gefragt. Und er hat seit Mitte Februar an Wert gewonnen», stellte der SNB-Vizepräsident fest.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine bleibt auch an den Finanzmärkten das bestimmende Thema. Der russische Rubel steht seit der Invasion unter Druck, erst recht seit den scharfen Sanktionen vieler Länder als Reaktion auf den Einmarsch. Im Offshore-Handel ausserhalb Russlands mussten am Morgen für einen US-Dollar etwa 110 Rubel gezahlt werden. Das ist wesentlich mehr als vor Beginn des Krieges.

An Konjunkturdaten dürften Anleger am Mittwoch Inflationsdaten aus dem Euro-Währungsgebiet beachten. Die ohnehin hohe Inflation dürfte weiter steigen, auch als Folge des Ukraine-Krieges und weiter steigender Energiepreise. In den USA blicken die Marktteilnehmer auf Äusserungen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses auftritt.

Ölpreise steigen weiter und markieren mehrjährige Höchststände

Die Ölpreise legen angesichts des Kriegs in der Ukraine weiter deutlich zu. Am Mittwoch markierten die beiden wichtigsten Erdölsorten Brent und West Texas Intermediate (WTI (WBS 106.52 +11.14%)) erneut mehrjährige Höchststände. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete fast 113 $ und damit so viel wie zuletzt im Jahr 2014. Ein Fass der US-Sorte WTI wurde mit mehr als 111 $ gehandelt. Das war der höchste Stand seit dem Jahr 2013.

Am Mittag lagen die Preise wieder etwas tiefer, der Preisanstieg zum Vortag war aber dennoch stark. Es Fass Brent kostete zuletzt 110,29 $. Das waren 5,32 $ mehr als am Dienstag. WTI-Öl verteuerte sich um 5,10 $ auf 108,51 $.

Auslöser des Preisschubs am Rohölmarkt sind der Krieg Russlands in der Ukraine und die denkbaren Folgen für das Ölangebot. Einerseits halten es Fachleute für möglich, dass grosse Volkswirtschaften die Einfuhr russischen Erdöls sanktionieren, möglicherweise sogar komplett verbieten. Andererseits werden auch Gegensanktionen Russlands bis hin zu einem völligen Ausfuhrstopp als denkbar erachtet. Russland ist einer der grössten Ölförderer und -exporteure der Welt.

Am Dienstag hatten die Mitgliedstaaten der Internationalen Energieagentur (IEA) die Freigabe von 60 Mio. Barrel Rohöl aus ihren strategischen Reserven beschlossen. Am Ölmarkt hat die Freigabe der vergleichsweise kleinen Menge nicht zu einer Beruhigung der Lage geführt. Laut Commerzbank-Experte Carsten Fritsch reicht die Freigabe aus, um die Öllieferungen Russlands bei einem Ausfall gerade mal zwei Wochen lang abzudecken.

Der Ölverbund Opec+ entscheidet am Mittwoch über seine kurzfristige Förderstrategie. Es wird damit gerechnet, dass der Verbund, dem auch Russland angehört, seinem Kurs einer nur schrittweisen, moderaten Förderausweitung treu bleibt. Interessant wird sein, wie sich anderen Verbundländer gegenüber Russland positionieren. Laute Kritik aus den arabischen, asiatischen, afrikanischen und südamerikanischen Ländern ist bisher nicht zu vernehmen.

Russland scheint derzeit von den stark steigenden Ölpreisen allenfalls begrenzt zu profitieren. Am Ölmarkt ist zu beobachten, dass russisches Erdöl aktuell mit starken Abschlägen angeboten wird, sich aber dennoch kaum Käufer finden. Commerzbank-Experte Fritsch erklärt das unter anderem mit der unsicheren Rechtslage etwa im Fall westlicher Sanktionen. Zudem gäben immer mehr westliche Ölunternehmen ihren Rückzug aus Russland bekannt. Auch nähmen Reedereien zunehmend keine Transportaufträge mehr von und nach Russland an. «So verwundert es nicht, dass das Kaufinteresse für russisches Öl schwindet.»/

USA

Der Krieg in der Ukraine lastete am Dienstag schwer auf den Börsen in den USA. Der Dow Jones Industrial verliert 1,8% und schliesst auf 33’295. Der breiter diversifizierte S&P 500 fällt 1,6% auf 4306, auch der technologielastige Nasdaq Composite büsst 1,6% ein, auf 13’532.

Finanztitel verlieren überdurchschnittlich. Die Aktien der Bank Wells Fargo geben 4,8% nach. Auch Halbleiterwerte büssen ein: Advanced Micro Devices brechen um 7,7% ein.

Energietitel wie Chevron (+4%) sind dagegen im Aufwind und profitieren vom deutlich steigenden Ölpreis. Ebenso Rüstungsaktien wie Lockheed Martin (+5,3%) und Northrop Grumman (+3,2%).

Der Videokonferenzanbieter Zoom (–7,4%) enttäuscht mit zurückhaltenden Umsatz- und Gewinnprognosen. Die Zahlen der Handelskette Target (+9,9%) übertreffen dagegen die Analystenschätzungen.

Von der Suche nach Sicherheit profitieren der Dollar und Anleihen. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fällt auf ein Fünfwochentief.

Asien

An den Börsen in Asien setzt sich die Talfahrt am Mittwoch mehrheitlich fort. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 1,5% und der breiter gefasste Topix um 1,7%. Der Hongkonger Hang Seng gibt 1,2% nach, und auf dem chinesischen Festland sinkt der CSI 300 um 1,1%. Nur der koreanische Kospi liegt leicht im Plus (+0,3%).

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Mittwochmorgen 0,4% im Plus. Der Futures auf den Euro Stoxx 50 gibt dagegen 0,3% ab.