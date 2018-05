SMI schliesst leicht im Plus

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse hat nach dem 1.-Mai-Feiertag stabil geschlossen. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8896.28 0.11%) pendelte während des gesamten Handels um seinen Schlusskurs vom Montag und schloss etwas fester. Am Montag war der Leitindex 0,5% gestiegen, am Dienstag war die Börse feiertagsbedingt geschlossen.

Für Zurückhaltung sorgte vor allem die bevorstehende US-Zinsentscheidung. Die Fed wird am Abend nach Börsenschluss in Europa die Ergebnisse ihrer geldpolitischen Beratungen bekanntgeben. Eine sofortige Anhebung des Schlüsselsatzes gilt an der Börse als ausgeschlossen. Vor der Entscheidung bewegten sich die Wallstreet-Indizes verhalten bis leicht negativ. Der Dow Jones (Dow Jones 23924.98 -0.72%) verlor bei Börsenschluss in Europa 0,1%. Der S&P 500 (SP500 2635.67 -0.72%) gab ebenfalls 0,1% ab, und der Nasdaq Composite notierte 0,1% im Plus.

Swisscom schwach

Die Schweizer Standardwerte handelten an einem impulslosen Börsentag uneinheitlich. Auf der Verliererseite stachen Swisscom (SCMN 460.3 -3.5%) mit deutlichen Kursverlusten heraus. Zwar hatte der Telecomkonzern im ersten Quartal in etwa wie erwartet abgeschnitten, und er sieht sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Allerdings warnte Swisscom-Chef Urs Schaeppi vor einem anhaltend schwierigen Geschäftsumfeld, sinkenden Preise und gleichzeitig hohem Investitionsbedarf.

Schwächer gehandelt wurden die Anteile von Nestlé (NESN 76.38 -0.78%) und der Grossbank UBS (UBSG 16.625 -0.86%). Der Lebensmittelkonzern hatte sich im monatelangen Streit mit Detailhändlern geeinigt. Auch Novartis (NOVN 76.4 -0.39%) belasteten.

An die Spitze setzten sich die Genussscheine des anderen Pharmaschwergewichts Roche (ROG 223.65 1.27%). Auch Geberit (GEBN 430.9 1.48%) avancierten. Der Sanitärtechnikspezialist legt morgen Donnerstag Quartalszahlen vor. Die Aktie des Elektrotechnikkonzerns ABB (ABBN 23.49 1.08%) und die des Pharmaunternehmens Lonza (LONN 246.8 1.06%) rückten vor.

AMS profitierten von Apple

Am breiten Markt stiegen die Aktien von OC Oerlikon (OERL 16.42 1.8%). Der Anlagenbauer hatte seinen Wachstumskurs im ersten Quartal fortgesetzt und bestätigte den Ausblick für das laufende Jahr. Oerlikon-Chef Roland Fischer sagte, es gebe keine US-Sanktionen gegen das Unternehmen und Oerlikon spüre keine Auswirkungen von Kunden.

Die volatilen Aktien des Chip- und Sensorherstellers AMS (AMS 88.16 7.02%) schnellten hoch. Schub verlieh das starke Ergebnis des US-Technologiekonzerns Apple, zu dessen Lieferanten das österreichische Unternehmen gehört. Nach einer sehr schwachen zweiten Aprilhälfte zogen die Aktien des Chipherstellers deutlich an.

Kaum Bewegung in Asien

Asiens Märkte gaben sich zurückhaltend. In Japan fiel der Nikkei 225 (Nikkei 225 22472.78 -0.16%) 0,2%. Der breiter gefasste Topix verlor ebenfalls 0,2%. In China sank der Shanghai Composite nach zwei Feiertagen 0,4%. Die Feiertagssaison in Fernost ging weiter. Der heutige Mittwoch war der einzige Tag, an dem alle Börsen in Asien geöffnet waren. In Hongkong gab der Hang Seng (Hang Seng 30723.88 -0.27%) 0,5% nach, in Korea verlor der Kospi 0,5%.

Euro unter 1.20 $

Der Euro notierte bei 1.1969 $ erneut unter der 1.20-Marke. Bereits am Dienstag war der Euro unter Druck geraten und bis auf 1.1982 $ gefallen. Zum Franken stand die Gemeinschaftswährung bei 1.1941 schwächer. Der Dollar zeigte sich mit 0.9975 Fr. etwas stärker.

Ölpreis büsste ein

Der Goldpreis stieg bei Börsenschluss in Europa 0,3% auf 1307 $ pro Feinunze. Öl der Sorte Brent (Brent 73.048 -1.47%) notierte pro Barrel (159 Liter) klar leichter bei gut 72 $.