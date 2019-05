SMI schliesst leichter

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstagnachmittag leicht an Terrain verloren. Wegen des Feiertags vom Mittwoch fehlten zahlreiche Marktteilnehmer, wie es im Handel hiess. Das Geschäft verlief daher recht ruhig. Einer der Hauptgründe für die Seitwärtsbewegung war die US-Notenbank Fed. Sie hatte am Vorabend ihren aktuellen Kurs bekräftigt. Zudem hatte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell erklärt, die gegenwärtige Inflationsschwäche dürfte nur ein vorübergehendes Phänomen sein. Laut Händlern erteilte er damit Spekulationen auf eine Zinssenkung eine Absage.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 9746.06 -0.24%) stand bei Eröffnung 0,1% höher. Im frühen Handel gab er seine leichten Gewinne her und drehte ins Minus. Danach schwenkte er auf eine Seitwärtsbewegung ein, die fast den gesamten Handel andauerte. Bei Börsenschluss in Zürich resultierte ein Minus von 0,2%.

Nach einer ruhigen Eröffnung in New York zeigten sich die Aktienmärkte volatil. So drehten die Wallstreet-Indizes nach frühen Gewinnen ins Minus. Der Dow Jones (Dow Jones 26307.79 -0.46%) büsste 0,5% ein. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2917.52 -0.21%) zeigte sich um 0,3% tiefer. Der Nasdaq Composite verlor 0,2%.

Geberit an der Spitze

Geberit (GEBN 459.1 7.44%) fielen im Schweizer Leitindex äusserst positiv auf. Der Sanitärtechnikkonzern hatte einen guten Start ins neue Geschäftsjahr gezeigt und im ersten Quartal sowohl den Umsatz als auch den Gewinn stärker gesteigert als erwartet.

Wenig Auswirkung auf den Leitindex hatten die Papiere der Pharmaschwergewichte Roche (ROG 267.7 -0.34%) und Novartis (NOVN 83.15 -0.07%). Alcon (ALC 60 2.25%) notierten mit Gewinn. Credit Suisse (CSGN 13.53 -0.51%) nahm die Abdeckung für die Aktien des Augenheilspezialisten mit der Einstufung «Outperform» und einem Kursziel von 66 $ auf.

Swisscom (SCMN 471.7 -0.63%) zeigten sich nach Zahlen schwächer. Der Telecomkonzern hatte im ersten Quartal etwas weniger umgesetzt, unter dem Strich aber etwas mehr verdient. Die Ziele für das Gesamtjahr wurden bestätigt.

Die Titel der Grossbanken UBS (UBSG 13.625 -0.29%) und CS entwickelten sich schwächer. Hier lieferten die europäischen Konkurrenten BNP Paribas und ING uneinheitliche Vorgaben. Die UBS-Aktionäre verweigerten in einem Misstrauensvotum die Entlastung der Spitze, hiessen den Vergütungsbericht aber gut. Derweil nahm VRP Axel Weber die Sorgen um den Aktienkurs ernst.

LafargeHolcim (LHN 52.7 0.61%) reagierten nach der Trennung von den Aktivitäten in Malaysia und Singapur positiv. Mit dem Erlös daraus werde der Baustoffkonzern seinen Verschuldungsgrad weiter senken.

Zu den grössten Verlierern gehörten die Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 302.8 -2.7%) und Richemont (CFR 74.04 -0.62%).

AMS erneut im Höhenflug

Nach dem Kurssprung vom Dienstag zogen AMS (AMS 47.45 10.37%) weiter an. Es kam zu Anschlusskäufen sowie Deckungskäufen von Short-Verkäufern. Die Käufe wurden auch von positiven Analystenkommentaren befeuert: Deutsche Bank (DBK 7.389 0.27%) erhöhte das Kursziel auf 50 Fr. und bewertet die Titel der Österreicher als Kauf. UBS: 39 Fr., «Neutral». Kepler Cheuvreux: 54 Fr., «Buy». Barclays (BARC 164.74 0.62%): 49 Fr., «Overweight». Liberum: 55 Fr., «Buy».

Derweil erholten sich Logitech (LOGN 40.9 2.66%) vom Rücksetzer Anfang der Woche. Auch Georg Fischer (FI-N 993 0.3%) zeigten sich nach den jüngsten Verlusten wieder fester.

Zu den Verlierern gehörten erneut die Aktien des Spezialchemieunternehmens Clariant (CLN 20.55 -1.86%). Zudem zeigten sich die Gesundheitstitel Sonova (SOON 202.4 -1.51%), Straumann (STMN 820.8 -0.22%) und Vifor Pharma (VIFN 133.55 0.26%) schwächer.

Asien mit Gewinnen

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten am Donnerstag fester. Der Handel war aber dünn, wegen der Ferien in Japan und China. Der Hang Seng (+0,6%) und der Kospi (+0,4%) zeigten sich freundlich dank Spekulationen, im Handelsstreit zwischen den USA und China könnte schon am Freitag eine Vereinbarung zustande kommen.

Dollar fester zum Franken

Der Euro kann seinen zwischenzeitlichen Erholungskurs zum Dollar und zum Franken nicht fortsetzen. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte zur US-Valuta mit 1.11179 $ tiefer. Auch zum Franken neigte der Euro nach Gewinnen im frühen Handel zur Schwäche. Er notierte bei 1.1398 Fr. wieder unterhalb der 1.14er Marke. Der Dollar konnte bei 1.0196 Fr. seine Gewinne ausbauen.

Ölpreis markant tiefer

Der Ölpreis rutschte deutlich abwärts. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 70.41 -3.35%) kostete bei Handelsschluss in Europa 70 $. Belastet wurde der Ölpreis zuletzt durch die US-Produktion, die auf immer neue Rekordstände gestiegen war. Der Goldpreis lag nach klaren Verlusten bei 1269 $ pro Feinunze.