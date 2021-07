SMI dreht ins Minus – Wallstreet fester

(AWP/SPU) Am Schweizer Aktienmarkt geht es zum Wochenschluss leicht abwärts. Der Leitindex SMI (SMI 11'951.21 -0.22%) hat sich im Handelsverlauf bis auf elf Punkte an sein Rekordhoch von 12’072 Punkten vorgearbeitet. Zum Überspringen hat ihm dann aber der Schwung gefehlt, und der Gewinn ist zusammengeschmolzen. Gute US-Jobdaten beeinflussen den Markt kaum. Im Gegenteil, der Leitindex dreht am Nachmittag ins Minus. Dabei sind 850’000 Stellen im Juni geschaffen worden. Der Markt ging von etwa 700’000 aus.

In den USA werden die Konjunkturdaten positiver aufgenommen. An Wallstreet legen die drei viel beachteten Indizes zu. Der S&P 500 (S&P 500 4'310.80 +0.52%) steigt 0,5%. Der Dow Jones (Dow Jones 34'668.74 +0.1%) avanciert 0,4%. Weniger deutlich nach oben geht es an der Technologiebörse, wie Gewinne in Höhe von 0,1% im Nasdaq Composite zeigen.

ABB vorn

Im SMI sind ABB (ABBN 31.78 +1.37%) die Spitzenreiter. Hier wirke ein Bericht von Donnerstagnachmittag weiter stützend, wonach der Industriekonzern Vorbereitungen für den Börsengang seines Geschäfts mit Ladetechnik für Elektroautos vorantreibe. Ausserdem soll Kepler Cheuvreux laut Händlern die Papiere auf «Buy» hochgestuft haben.

Die Experten von Goldman Sachs (GS 373.32 -0.45%) haben wegen besserer Wachstumsaussichten Rating und Kursziel für Givaudan (GIVN 4'306.00 +0.49%) nach oben angepasst.

Schwächer präsentieren sich die Aktien der Grossbanken UBS (UBSG 14.23 -0.39%) und Credit Suisse (CSGN 9.65 -1.29%). Die Credit Suisse stellt den Anlegern in die Greensill-Fonds weitere Rückzahlungen in Aussicht. Den Investoren sollen in der kommenden Woche weitere 0,75 Mrd. $ ausbezahlt werden, heisst es in einer Mitteilung der Grossbank an die Fondsinvestoren vom Freitag.

Swiss Life (SLHN 455.50 +0.07%), Swiss Re (SREN 83.98 -0.1%) und Zurich Insurance (ZURN 368.10 -1.05%) tendieren uneinheitlich. Ins Plus drehen Partners Group (PGHN 1'415.50 +0.46%).

In Minus notieren die zuletzt stark gefragten Luxusgüterwerte Swatch Group (UHR 313.90 -1.75%) und Richemont (CFR 111.60 -0.22%).

Während die Pharmaschwergewichte Roche (ROG 348.80 -0.39%) und Novartis (NOVN 84.35 -0.08%) den Markt im frühen mit leichten Avancen stützen, gehören sie im weiteren Verlauf zu den Verlierern.

Immer wieder K+N

Erneut auf den Einkaufslisten sind die Aktien des bisherigen Börsenlieblings Kühne + Nagel (KNIN 320.60 +1.94%) zu finden. Nachdem in den letzten Tagen schon zahlreiche Experten ihre Kursziele angepasst hatten, ziehen nun CS und JPMorgan nach. Exane soll gar das Rating angehoben haben, heisst es von Händlern.

Im SMIM (SMIM 3'389.50 +0.67%) gehören Gesundheitswerte zu den besten Valoren am Berichtstag, was Kursavancen des Hörsystemherstellers Sonova (SOON 353.10 +1.06%), des Zahnimplantatspezialisten Straumann (STMN 1'497.00 +1.22%) oder auch von Tecan (TECN 467.40 -0.04%) zeigen. Im Fall des Laborausrüsters hat Kepler Cheuvreux das Kursziel auf 510 Fr. angehoben.

Der Chiphersteller AMS-Osram (OSR 53.30 +0.57%) (AMS 19.21 +2.65%) hat bereits am Vorabend mitgeteilt, den vor wenigen Wochen angekündigten Verkauf des Geschäftssegments Digital Systems (DS) in Nordamerika abgeschlossen zu haben.

Die Aktien von Orell Füssli (OFN 97.40 +0.21%) legen zu. Das Traditionsunternehmen übernimmt über seine Division Zeiser das in den USA und Grossbritannien tätige Softwareunternehmen Inspectron. Die ZKB spricht von einem «überschaubaren» Ausbauschritt.

Gemischtes Bild in Asien

In Asien verläuft der Handel an den wichtigsten Aktienmärkten am Freitag uneinheitlich. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 0,3% und der breiter gefasste Topix um 0,9%. Dagegen verliert der Hongkonger Hang Seng 1,9%, und auf dem chinesischen Festland sinkt der CSI 300 sogar um 2,5%. Der koreanische Kospi notiert unverändert gegenüber dem Vortagesschluss.

Euro im Minus

Der Kurs des Euros zum Dollar fällt auf den tiefsten Stand seit Anfang April. Die Gemeinschaftswährung notiert bei 1.1825 $. Auch gegenüber dem Franken verliert sie etwas an Boden. Derzeit wird sie zu 1.0955 Fr. umgesetzt. Der Dollar notiert zum Franken wenig verändert bei 0.9262 Fr.

Ölpreis etwas fester

Der Ölpreis notiert am Freitag etwas fester. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 75.46 -0.17%) 75.50 $. Beratungen des Ölverbunds Opec+ gehen in die Verlängerung und bleiben das beherrschende Thema am Ölmarkt. Das Ölkartell Opec versucht gemeinsam mit Partnerländern des Verbunds Opec+ eine Einigung über die Förderstrategie zu finden. Das Kartell aus rund zwei Dutzend Ölexporteuren konnte sich am Donnerstag zunächst nicht darauf verständigen, wie weit ab August die Ölproduktion ausgeweitet werden soll, und setzt die Beratungen am Freitag fort.

Leichte Avancen verzeichnet Gold (Gold 1'783.50 +0.4%). Die Feinunze des Edelmetalls liegt derzeit bei 1783 $.

Bitcoin (Bitcoin 33'647.34 +0.12%) schwankt weiterhin zwischen den Marken 30’000 und 35’000 $.