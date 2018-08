Finanzwerte und Zykliker belasten Schweizer Börse

(AWP/Reuters/CF) Die Angst vor einer Eskalation des US-chinesischen Handelsstreits belastet am Donnerstag die Schweizer Börse. Der Swiss Market Index (SMI (SMI 9155.33 -0.21%)) schwächt sich auf 9153 Punkte ab. Unter Druck stehen europaweit Finanz- und zyklische Werte.

Die neue Runde im Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Börse in Schanghai auf Talfahrt geschickt. Die US-Regierung hat einen Strafzoll von 25% auf chinesische Einfuhrgüter im Wert von 200 Mrd. $ ins Spiel gebracht – das ist mehr als doppelt so viel wie bislang angekündigt (lesen Sie hier mehr).

GAM wieder im Fokus

Die grössten Gewinner im Blue-Chip-Index sind Swisscom (SCMN 468.1 0.6%) und Nestlé (NESN 81.08 0.47%). Adecco (ADEN 59.4 -2.59%), LafargeHolcim (LHN 49.41 -2.43%) und Swatch Group (UHR 436.8 -1.82%) bewegen sich hingegen am Tabellenende. Von einer Handelsempfehlung profitieren Roche (ROG 244.4 0.56%). Goldman Sachs (GS 234.52 -0.64%) hat Händlern zufolge die Empfehlung «Conviction Buy» mit Kursziel 300 Fr. wiederholt.

Die Grossbanken Credit Suisse (CSGN 15.795 -1.1%) sowie UBS (UBSG 16.035 -1.72%) verlieren beide über ein Prozent.

Unter den mittelgrossen Werten fallen GAM (GAM 8.875 -11.52%) auf. Die Titel sind bereits am Dienstag eingebrochen. Der Vermögensverwalter hat den Handel von Fonds der Absolute-Return-Bond-Strategie mit uneingeschränktem Anlageansatz (ARBF) nach der Suspendierung des verantwortlichen Managers mit sofortiger Wirkung ausgesetzt (lesen Sie hier mehr). Was aktuell zur Faktenlage gesagt werden kann, können Sie hier nachlesen.

Verluste erleiden auch VAT Group (VACN 129.1 -0.92%). Der Hersteller von Vakuumventilen hat im ersten Halbjahr zwar mehr Umsatz und Gewinn erzielt, hat aber gleichzeitig die Prognose für das Umsatzwachstum gesenkt (lesen Sie hier mehr).

Die Halbjahresergebnisse haben auch Airesis (AIRE 1.25 1.63%) (lesen Sie hier mehr) sowie die Lagerlogistik-Gruppe Kardex (lesen Sie hier mehr) veröffentlicht. Bereits am Dienstagabend nach Börsenschluss sind Pargesa (PARG 80.95 -2.35%) und Crealogix (CLXN 148 -0.67%) an der Reihe gewesen.

Markante Einbussen müssen Valora (VALN 285 -6.4%) verkraften. Vontobel (VONN 67.95 -1.16%) hat die Kaufempfehlung widerrufen und das Kursziel gesenkt.

Wall Street eröffnet schwächer

Die jüngste Zolldrohung von US-Präsident Donald Trump an China verschreckt auch an der Wall Street die Anleger. Der Dow Jones (Dow Jones 25228.62 -0.42%) wie auch der S&P 500 (SP500 2808.39 -0.18%) und der Nasdaq verlieren in den ersten Handelsminuten.

Im Fokus der Investoren stehen Tesla Motors (TSLA 330.12 9.73%). Trotz eines Rekordverlustes im zweiten Quartal rasen die Aktien in die Höhe. Der Elektroautopionier will die Produktion seines Models 3 – dem Hoffnungsträger – hochschrauben (lesen Sie hier mehr).

Nach einem schwächeren Auftakt und einem Kursminus von 0,6% drehen Apple (AAPL 203.91 1.2%) schnell ins Plus und steigen auf die Bestmarke von über 202,50 $. Der Aktienkurs des ohnehin schon wertvollsten Konzerns der Welt muss nur noch um einige Dollar auf 207,04 $ steigen, um als erstes US-Unternehmen einen Börsenwert von einer Billion Dollar zu erreichen.

Dax mit Abgaben

Wie der hiesige Leitindex verbucht auch der deutsche Dax (DAX 12553.25 -1.44%) Verluste. In Frankfurt belasten nebst dem Handelsstreit auch Siemens (SIE 113.88 -4.96%). Das Quartalsergebnis sei zufriedenstellend, einige Analysten hätten aber auf eine Erhöhung der Gewinnprognose gehofft, sagte ein Börsianer.

Auch die Aktien von Metro (CEC 7.236 -0.14%) verlieren. Der Handelskonzern hat mit einem schrumpfenden Gewinn zu kämpfen.

Derweil knüpft der Euro an seine Verluste der vergangenen Tage an. Der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.16203 -0.37%) hat sich zwischenzeitlich der 1,16-Marke genähert und ist so auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen gefallen. Der Euro in Franken (EURCHF 1.1547 -0.18%) bewegt sich auf dem tiefsten Niveau seit Ende Juni.