Börse: Verluste auf breiter Front

(AWP/Reuters/BB) Die Schweizer Börse startet mit einem Minus in die neue Woche. Damit schliesst sie sich jedoch dem weltweiten Trend an. Die Eskalation im Handelskrieg zwischen den USA und China sorgt fast überall für tiefere Kurse. Anleger meiden Aktien. Als sicher geltende Anlagen wie Staatsanleihen oder der Franken erfreuten sich steigender Nachfrage.

Auch die Entwicklung in Hongkong wo heute die Demonstrationen anhalten und zu einem grossen Streit aufgerufen wurde, beunruhigen Marktteilnehmer. Die Sorgen aus Asien belasten die Uhren- und Luxusgüterbranche. Die Swatch Group (UHR 266.9 -4.51%) und Richemont (CFR 78.6 -4.73%) starten im Minus. Ebenfalls von der Entwicklung in der Region belastet zeigen sich AMS (AMS 47.55 -4%).

Auch Ascom (ASCN 11.4 -11.9%) verlieren nach dem Abgang ihres CEO und enttäuschenden Halbjahreszahlen. Belimo vermochte die Anleger trotz positiver Halbjahreszahlen nicht zu begeistern. Sie notierten ebenso im Minus wie Interroll.

Vergleichsweise gut schlagen sich die als defensiv eingestuften Schwergewichte Roche (ROG 263.9 -1.25%) und Novartis (NOVN 89.18 -1.31%), sowie Nestlé (NESN 103.9 -1.27%) und Swisscom (SCMN 476.2 -0.56%).

Exportwerte in Asien unter Druck

Die Angst vor einer weiteren Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China hat die asiatischen Börsen auch zu Beginn der neuen Woche belastet. In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei im Vormittagshandel 2,4% nach. Vor allem Exportwerte gerieten unter Druck.

Der Hang-Seng-Index in Hongkong gab 2,9% nach und wurde zusätzlich von den anhaltenden Protesten gegen die lokale Regierung belastet. In Festlandchina verlor der Shanghai Composite 0,8%. In Südkorea, fiel der Kospi-Index um mehr als 2,3% auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2016. Der MSCI-Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum ausserhalb Japans rutschte um rund zwei Prozent ab.

Franken stärker

Der Euro hat zu Beginn der neuen Woche gegenüber dem Dollar leicht zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1116 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Dagegen verlor die Einheitswährung zum Franken an Wert. Am Montagmorgen kostet ein Euro 1,0888 Franken nach 1,0916 am Freitag. Auch der Dollar hat gegenüber dem Franken verloren und kostet 0,9792 Franken.

Starke Verluste verbuchte auch der chinesische Yuan. Erstmals seit dem Jahr 2008 kostete ein Dollar wieder mehr als sieben Yuan. Diese Marke galt unter Experten lange Zeit als «rote Linie», die die chinesische Notenbank nicht überschreiten werde. Der Yuan-Kurs bewegt sich nicht gänzlich frei nach Marktkräften, sondern wird von der Notenbank Chinas beeinflusst. Die Notenbank führte die Entwicklung auf protektionistische Tendenzen zurück, was als Umschreibung für den Handelsstreit mit den USA gelten kann.

Goldpreis steigt auf ein neues Sechsjahreshoch

Am Montagmorgen ist der Goldpreis mit 1459 Dollar auf den höchsten Stand seit Mai 2013 gestiegen. Später ging der Preis wieder etwas zurück. Die Feinunze (ca. 31,1 Gramm) kostet 1456,84 Dollar.

Die Ölpreise sind zu Wochenbeginn gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 60.98 -1.9%) kostet am Morgen 62,16 Dollar. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 54.7 -1.92%)) beträgt 55,77 Dollar. Während des Wochenendes war der Ölpreis gesunken. Am Markt wurde dies auf den Handelsstreit zwischen den USA und China zurückgeführt. Die Spannungen zwischen den USA und Iran treten am Ölmarkt derzeit etwas in den Hintergrund.