Geopolitische Spannungen drücken SMI ins Minus

(AWP/Reuters) Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstag, belastet von den steigenden Spannungen zwischen den USA und China sowie den anhaltenden Konjunktursorgen, im Minus. Am Montag war die Börse wegen des Schweizer Nationaleiertags geschlossen. Während die am Vortag veröffentlichten PMI-Daten aus dem Ausland enttäuscht hatten, sind entsprechenden Indizes in der Schweiz gut ausgefallen. Massiv eingetrübt hat sich allerdings die Konsumentenstimmung. Demnach beurteilen Herr und Frau Schweizer ihre finanzielle Lage «historisch negativ».

Für Unruhe bei den Beziehungen der USA mit China sorgt der möglicherweise bevorstehende Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, auf Taiwan. Sie würde sich mit der Visite in Taipeh über Warnungen aus Peking hinwegsetzen, in denen auch mögliche militärische Gegenmassnahmen angedroht wurden. Es wäre der ranghöchste Besuch eines US-Politikers seit 25 Jahren in Taiwan. Eine Eskalation wäre ein harter Schlag gegen die westlichen Industrienationen. Jeder zweite Halbleiter wird laut Analysten in Taiwan produziert. Dies habe der Erholung am Aktienmarkt ein jähes Ende gesetzt, sagte ein Händler.

Der SMI (SMI 11'093.31 -0.47%) notiert gegen 11.15 Uhr um 0,50% tiefer bei 11’089,68 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 1,10% auf 1714,03 und der breite SPI (SXGE 14'361.99 -0.58%) 0,69% auf 14’346,68 Zähler. Im SLI stehen sich 25 Verlierer und 5 Gewinner gegenüber.

Stark unter Druck stehen die Aktien der Credit Suisse (CSGN 5.22 -5.85%). Ursache ist, dass die Ratingagenturen Moody’s und S&P sich negativ geäussert haben. Moody’s hat die vorrangigen unbesicherten Verbindlichkeiten und Einlagen der CS-Gruppe auf ‘Baa2’ von ‘Baa1’ herabgestuft sowie den Ausblick auf ‘negativ’ bestätigt. Standard & Poor’s (S&P) senkte den Ausblick für das «BBB»-Rating der Gruppe auf «negativ». Die Anteile der Rivalin UBS (UBSG 15.27 -1.42%) und Julius Bär (BAER 48.39 -1.24%) verlieren dagegen «nur» je 1,3%.

Bei den Aktien von Partners Group (PGHN 986.60 -4.49%), Schindler (SCHP 178.65 -3.43%), VAT Group (VACN 267.60 -2.62%), Sika (SIKA 228.00 -2.52%), Straumann (STMN 124.45 -2.62%), Swatch Group (UHR 245.30 -2.89%) und Richemont (CFR 111.75 -1.93%), Geberit (GEBN 489.00 -1.98%) und Adecco (ADEN 32.62 -2.42%) nehmen laut Händler kurzfristig orientierte Marktteilnehmer die zum Vorwochenschluss erzielten Gewinne mit. Adecco und VAT legen Donnerstag ihre Zwischenberichte vor.

Unter Druck stehen auch AMS Osram (AMS 7.57 -3.02%). Die Analysten von Kepler Cheuvreux und der Credit Suisse haben ihr Kursziel nach der Veröffentlichung des Quartalsergebnis auf 8,50 von 19,00 bzw. auf 8,00 von 13,80 Franken reduziert. Bei der Bank Vontobel (VONN 61.40 -1.76%) liegt das neue Kursziel auch nach der Senkung mit 15,00 Fr. (von 22,00 Fr.) noch klar über dem aktuellen Kurs.

Verluste von unter 1% verbuchen die Versicherer Swiss Life (SLHN 501.60 -0.24%) und Swiss Re (SREN 70.72 -0.81%) sowie der Hörgerätehersteller Sonova (SOON 338.80 -0.65%). Zurich Insurance (ZURN 416.20 +0.31%) sind gut gehalten.

Am besten schlagen sich die als Obligationenersatz taxierten Swisscom (SCMN 519.20 +1.05%), deren Halbjahresergebnis am Donnerstag erwartet wird. Gefragt sind die ebenfalls als defensiv geltenden Nestlé (NESN 116.84 +0.34%), Novartis (NOVN 81.85 +0.17%) und Roche GS (ROG 316.85 +0.46%). Roche kann mit einer neuen Darreichungsform die Behandlungszeit für Krebspatienten verkürzen. In einer Phase-III-Studie (IMscin001) habe das Immuntherapeutikum Tecentriq (Atezolizumab) bei Lungenkrebs-Patienten entsprechende Ziele erreicht.

Am breiten Markt büssen Meyer Burger (MBTN 0.5140 -8.62%) 9,1% ein. Das Solartechnikunternehmen muss wegen Engpässen in den Lieferketten die eigenen Pläne, wie viele Solarmodule in seinen im Aufbau befindlichen Anlagen hergestellt werden, zurechtstutzen. Interroll büssen nach Zahlen ebenfalls deutlich an Wert ein. GAM (GAM 1.05 -1.13%) verlieren am Tag vor der Veröffentlichung der Halbjahresbilanz 0,9 und Oerlikon 3,0%.

Keine klare Richtung an US-Börsen

Die US-Börsen haben am Montag nach einem ruhigen Handelstag moderat verloren. Eine klare Richtung war nicht zu erkennen. Investoren berücksichtigten die durchwachsene Stimmung in der amerikanischen Industrie sowie neue Äusserungen von Notenbankern. Zuvor war der Juli aussergewöhnlich stark ausgefallen. Der Monat war der stärkste seit 2020.

Der Dow Jones Industrial verlor 0,1% auf 32’798 Punkte. Der marktbreite S&P 500 ging um 0,3% tiefer bei 4118 Zählern aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss nahezu unverändert bei 12’940 Punkten.

Zu den Gewinnern zählte gestern Boeing (BA 169.07 +6.13%). Der Flugzeugbauer konnte mehr als 6% zulegen. Offenbar soll der Konzern bald die Auslieferung der Dreamliner-Jets 787 wieder aufnehmen können. Twitter verloren dagegen um 1,7%, nachdem Elon Musk seine Antwort auf die Klage des Kurznachrichtendienstes deponiert hatte.

Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Futures) stieg um 0,26% auf 121 Punkte. Zehnjährige Staatsanleihen rentieren mit 2,59% tiefer. Die Futures auf den S&P 500 fallen ebenfalls und stehen bei 4102 Punkten.

Spannungen zwischen USA und China belasten asiatische Märkte

Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag deutlich verloren. Die Spannungen zwischen den USA und China wegen Taiwan belasteten. Nur die australische Börse hielt sich unter den grösseren Finanzplätzen vergleichsweise gut.

Für Nervosität sorgte der mögliche Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Sie wird nach Angaben aus dem Parlament in Taipeh erwartet. Es wäre der ranghöchste Besuch eines US-Politikers seit einem Vierteljahrhundert in Taiwan, das die kommunistische Führung in Peking als Teil der Volksrepublik China ansieht. Die Spitzenpolitikerin würde sich mit der Visite über Warnungen aus Peking hinwegsetzen, in denen auch mögliche militärische Gegenmassnahmen angedroht wurden. China hatte die USA vor einer «sehr ernsten Lage und Konsequenzen» gewarnt, sollte Pelosi zu einem Besuch nach Taiwan reisen.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen verlor 1,49% auf 4126,20 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sank zuletzt sogar um 2,26% auf 19’710,23 Zähler. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf das Bruttoinlandsprodukt, das im zweiten Quartal zum zweiten Mal in Folge gesunken sei. Damit sei der Stadtstaat in eine Rezession abgeglitten.

Während der japanische Leitindex Nikkei 225 (N225 27'594.73 -1.42%) sich mit einem Verlust von 1,42% auf 27’594,73 Punkten dem allgemeinen Trend anschloss, hielt sich die australische Börse besser. Der S&P ASX 200 schloss mit 6998,10 Punkten praktisch unverändert.

Die Notenbank Australiens hatte ihren Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 1,85% angehoben, was den Erwartungen entsprach. Allerdings teilten die Währungshüter mit, dass sie den Zinsanhebungskurs zwar fortsetzen wollten, sich dabei aber nicht auf einem vorgegebenen Kurs befänden. Dies sei als Hinweis interpretiert worden, dass beim nächsten Treffen nur noch ein Schritt von 0,25 Punkten zu erwarten sei, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an.

Euro fast unverändert

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0273 $ und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Auch zum Schweizer Franken hat sich der Euro über Nacht wenig bewegt. Mit 0,9758 Franken kostet er in etwa so viel wie am Vorabend (0,9749). Der Dollar notiert zum Franken ebenfalls kaum verändert bei 0,9500 nach 0,9504 Fr. am Montagabend.

Unter Druck steht dafür am Morgen der australische Dollar. Zwar hob die Notenbank des Landes ihren Leitzins zum vierten Mal in diesem Jahr und zudem deutlich an. Sie stellte aber auch klar, dass der weitere Kurs nicht vorgezeichnet sei. An den Märkten wurde das als leichte Abkehr von einem konsequenten Kampf gegen die hohe Inflation aufgefasst, wodurch die Landeswährung belastet wurde.

In der Eurozone und den USA stehen am Dienstag keine entscheidenden Konjunkturdaten auf dem Programm, die für grössere Marktbewegung sorgen könnten. Es äussern sich jedoch einige hochrangige Zentralbanker, insbesondere aus den USA.

Ein Auge dürften die Marktteilnehmer auch auf die Lage in Taiwan werfen, wo die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, im Rahmen ihrer Asienreise Station machen könnte. China hat den USA in diesem Fall mit Konsequenzen gedroht.

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel weiter nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 99,20 $. Das waren 83 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 94.04 -4.16%)) zur September-Lieferung fiel um 61 Cent auf 93,28 $.

Die Stimmung an den Finanzmärkten war am Dienstagmorgen angespannt. Die Investoren blicken nach Taiwan, wo die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, im Rahmen ihrer Asienreise Station machen könnte. China hat den USA in diesem Fall mit Konsequenzen gedroht. Riskantere Anlagen, zu denen Rohstoffe wie Erdöl zählen, reagierten überwiegend mit Verlusten.

Zunehmend in den Blick rückt auch das Treffen des Rohölverbunds Opec+ am Mittwoch. Die Ölfördernationen, unter ihnen Saudi-Arabien und Russland, wollen über ihre Produktion ab September entscheiden. Mit Spannung wird erwartet, wie der Verbund auf Forderungen der USA reagieren wird, die Produktion angesichts hoher Preise auszuweiten. US-Präsident Joe Biden hatte das Anliegen während eines Besuchs in Saudi-Arabien vorgebracht.