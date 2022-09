SMI baut Gewinne aus

(AWP/Reuters) Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitagnachmittag mittlerweile deutlich im Plus. Bereits vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts hatte der Leitindex SMI (SMI 10'800.57 +1.29%) sukzessive zugelegt, nach der Veröffentlichung erhielt er aber noch einen kräftigeren Schub nach oben. Die US-Wirtschaft hat im August etwas mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten nach unten revidiert.

In der Coronakrise war der US-Arbeitsmarkt zeitweise eingebrochen. Mittlerweile hat er sich deutlich erholt und die Unternehmen klagen über Arbeitskräftemangel. «Der US-Arbeitsmarkt zeigt, dass er vorerst robust bleibt», kommentiert ein Marktbeobachter. Das könnte die US-Notenbank Fed bei ihrer nächsten Sitzung dazu veranlassen, die Zinsen um 75 Basispunkte zu erhöhen. Und das könnte noch im weiteren Monatsverlauf den Druck auf die Aktienmärkte erhöhen. Zunächst reagieren die Anleger allerdings positiv.

Der SMI notiert gegen 14.50 Uhr 1,48% höher bei 10’821,17 Punkten. Der SLI, in dem die Schwergewichte stärker gekappt sind, steigt gar 1,89% auf 1654,07 Punkte und der breite SPI (SXGE 13'912.34 +1.24%) um 1,35% auf 13’927,86 Zähler. Von den 30 SLI-Titeln tendieren alle bis auf einer fester.

Als Profiteure von Zinserhöhungen gelten im Allgemeinen Banken. UBS (UBSG 15.35 +2.54%) und Credit Suisse (CSGN 5.03 +3.46%) legen mittlerweile kräftig zu, noch fester präsentieren sich die Aktien des Bankensoftwareherstellers Temenos (TEMN 78.44 +5.49%). Holcim (HOLN 44.43 +3.95%) werden von einer neuen Kaufempfehlung durch die Bank of America (BAC 33.92 +1.34%) angetrieben.

Die als defensiv geltenden Schwergewichte Nestlé (NESN 113.54 +0.51%), Roche GS (ROG 315.25 +0.78%) und Novartis (NOVN 79.09 +0.67%) stehen dagegen am unteren Ende der Kurstafel. Swisscom (SCMN 506.40 +0.00%) – als ebenfalls eher defensiver Wert – geben gar etwas ab.

Moderate Gewinne an US-Börsen erwartet

Die US-Börsen dürften am Freitag mit moderaten Gewinnen starten. Die Arbeitsmarktdaten für August seien «robust» geblieben, auch wenn die Arbeitslosenquote leicht gestiegen sei, kommentierte Marktexperte Salah-Eddine Bouhmidi von IG Markets. Positiv hob er hervor, dass mehr neue Stellen als erwartet geschaffen wurden, die Löhne zugleich aber konstant geblieben seien. Dennoch könnte das Gesamtbild die US-Notenbank bei ihrer Sitzung im September dazu veranlassen, die Zinsen um 0,75 Prozentpunkte anzuheben.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn rund 0,5% im Plus auf 31’810 Punkte. Im Wochenverlauf bahnt sich für den bekanntesten Wall-Street-Index damit ein Verlust von 1,5% an. Der technologielastige Nasdaq 100 (NDX 12'274.62 +0.02%) wird am Freitag 0,7% höher bei 12’360 Punkten erwartet. Sein Wochenverlust würde sich damit auf knapp 2% belaufen.

Unter den Einzelwerten standen vorbörslich Lululemon mit einem Plus von knapp 10% im Fokus, nachdem der Sportbekleidungshersteller aus Kanada seinen Quartalsbericht vorgelegt und die Jahresziele angehoben hatte. Die Nachfrage von einkommensstarken Konsumenten sei hoch geblieben, sagte ein Händler. Analyst Michael Binetti von der Credit Suisse schrieb: Unterm Strich habe das Unternehmen eine herausragende Stärke gezeigt in einem deutlich schwächer werdenden Einzelhandelsumfeld.

Broadcom (AVGO 504.83 +2.61%) gewannen nach vorgelegten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vorbörslich 4,5%. Der Chipkonzern habe ein starkes Zahlenwerk vorgelegt, urteilte Analyst Stacy Rasgon von Bernstein Research. Die Halbleiter-Umsätze hätten die Erwartungen übertroffen. Insgesamt sei der Nachfrage-Ausblick zudem robust geblieben und auch die Ziele für das vierte Quartal nannte Rasgon «stark».

Dass der Chef von Reckitt , Laxman Narasimhan, zur Kaffeekette Starbucks (SBUX 84.41 -1.16%) wechselt, liess die Aktien von Starbucks vorbörslich um 0,7% steigen. Narasimhan löst zum 1. Oktober Interimschef Howard Schultz ab, der Mitte März nach dem Abgang seines Nachfolgers Kevin Johnson zu der Kaffeekette zurückgekehrt war.

Der Facebook-Konzern Meta setzt für seine künftigen Computer-Brillen zur Anzeige virtueller Realität auf eine vertiefte Zusammenarbeit mit dem Chipkonzern Qualcomm . Die Unternehmen vereinbarten eine mehrjährige strategische Kooperation. Facebook gewannen vor dem Handelsstart 0,8% und Qualcomm 1,5%.

Euro legt zu

Der Euro hat am Freitag vor neuen Arbeitsmarktdaten aus den USA zugelegt. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 0,9998 $. In der Nacht hatte sie rund einen halben Cent niedriger notiert.

Der Euro profitierte etwas von der freundlichen Stimmung an den europäischen Aktienmärkten. Der Dollar als sichere Alternative war weniger gefragt. Auch andere als sicher geltende Währungen wie der Schweizer Franken oder der japanische Yen gerieten unter Druck.

Zum Schweizer Franken ist der Euro auf 0,9822 Fr. von 0,9780 Fr. noch am Morgen gestiegen. Der Dollar wird derweil mit 0,9824 Fr. gehandelt. Das ist ebenfalls etwas mehr als im frühen Geschäft mit 0,9808.

Franken dürfte zum Euro anziehen

Längerfristig dürfte der Franken aber zum Euro jedoch weiter anziehen. Davon geht die Commerzbank (CBK 6.91 +5.40%) aus. Die Schweizerische Nationalbank SNB (SNBN 5'580.00 +6.08%) befinde sich auf Zinserhöhungskurs. Zwar sei die Inflation in der Schweiz mit 3,5 Prozent geringer als in den USA oder in der Eurozone. Dennoch dürfte dies die SNB mit Sorge betrachteten, denn sie verfolge ein Inflationsziel von weniger als 2 Prozent.

Daher werde die SNB auf ihrer Sitzung am 22. September den Leitzins ein weiteres Mal anheben. Denn der Leitzins von aktuell -0,25 Prozent sei wohl kaum angemessen. Wie gross der Schritt ausfallen werde, dürfte für den Devisenmarkt wohl eher zweitrangig sein. «Wichtiger ist die Tatsache, dass die SNB als Inflationsbekämpferin wahrgenommen wird, was den Franken stützen dürfte», so die Commerzbank.

Allerdings deutet der hohe Preisdruck in der Eurozone auch auf eine Zinserhöhung seitens der EZB hin. So sind die Produzentenpreise im Juli nach einer Pause wieder stärker gestiegen. Mit einem Anstieg von 37,9 Prozent im Jahresvergleich wurde der höchste Zuwachs seit Einführung des Euro als Buchgeld erreicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Notenbank am kommenden Donnerstag eine grosse Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte vollzieht, dürfte damit gestiegen sein.

Dies könnte den Euro kurzfristig stützen, so die Commerzbank. Aber die EZB wirke trotzdem weiterhin sehr zögerlich. Zudem dürften Konjunktursorgen und das Risiko einer Energiekrise auf dem Euro lasten, sodass der Euro zum Franken in den kommenden Monaten nachgeben dürfte.