SMI: Erneuter Erholungsversuch

(AWP/Reuters) Nach fünf Sitzungen mit fallenden Kursen sei der Markt endlich reif für eine technische Gegenbewegung, sagt ein Händler. Gefragt sind vor allem die Verlierer der Vortage. Die Stimmung bleibe aber angespannt, heisst es am Markt. Denn nach wie vor sorge die Geldpolitik für Verunsicherung. «Doch bis zu den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag könnte der freundliche Trend anhalten», sagt ein anderer Händler.

Ob und wie positiv der Handelstag letztlich aber ende, hänge stark von den US-Arbeitsmarktdaten ab. Die Daten werden um 14.30 Uhr (MESZ) veröffentlicht und dürften einen stärkeren Einfluss darauf haben, wie die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank am 21. September ausfällt. Sind sie zu positiv, dürfte sich das Fed in ihrem straffen Zinsanhebungskurs bestätigt sehen. Eine Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte auf der nächsten Sitzung (21. September) wäre dann wohl beschlossene Sache, glauben Marktteilnehmer. Ein schwacher Bericht könnte dagegen eine vorsichtigere Gangart des Fed zur Folge haben. «Und derzeit überwiegt die Hoffnung auf schwächere Daten», sagt ein Händler.

Der SMI (SMI 10'726.17 +0.59%) notiert um 9.15 Uhr 0,72% höher bei 10’739,76 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt 0,98% auf 1639,26 und der breite SPI (SXGE 13'823.74 +0.59%) um 0,71% auf 13’839,44 Zähler. 29 SLI-Titel stehen im Plus und nur einer (Givaudan (GIVN 3'001.00 -1.15%)) gibt nach.

Angeführt werden die Gewinner unter den Blue Chips von Technologiewerten wie Temenos (TEMN 76.66 +3.09%), AMS-Osram und VAT mit Gewinnen zwischen 3,7 und 2,3%. Sie setzen zu einer Gegenbewegung an, nachdem sie zuletzt stärker unter Druck standen. Dies gilt auch für zyklische Werten wie Holcim (HOLN 43.89 +2.69%), Adecco (ADEN 30.10 +0.77%) und Sika (SIKA 214.30 +0.99%). Zu den Gewinnern zählen neben dem Wachstumstitel Straumann (STMN 106.80 +2.15%) die Finanztitel Credit Suisse (CSGN 5.00 +2.76%), Partners Group (PGHN 915.00 +1.37%) und UBS (UBSG 15.20 +1.54%).

Schwächer sind Givaudan. Diese Aktie leide darunter, dass Goldman Sachs (GS 333.50 +0.25%) die Empfehlung für den Riechstoffhersteller auf «Sell» von «Neutral» gesenkt hat, heisst es am Markt. Nur leicht im Plus notieren Novartis (NOVN 78.56 +0.00%), Swisscom (SCMN 506.80 +0.08%) und Zurich Insurance (ZURN 424.40 +0.33%).

Auf den hinteren Rängen setzen Santhera (SANN 0.8480 +5.21%) den Höhenflug fort. Händler sprechen von Anschlusskäufen. Das Biotechunternehmen hat am Vortag über positive Daten aus einer klinischen Studie mit Vamorolone zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie berichtet.

Euro erholt sich etwas

Der Euro hat sich am Freitagmorgen etwas von seinen Verlusten am Vortag erholt. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 0,9972 $ und damit etwas mehr als am Vorabend.

Zum Schweizer Franken tendiert der Dollar wenig verändert und kostet weiterhin mehr als 0,98 Franken. Aktuell wird der Greenback zu 0,9808 Franken gehandelt. Am Vortag war er in der Spitze bis in den Bereich von 0,9850 Fr. geklettert. Der Euro hat sich gegenüber dem Franken über Nacht ebenfalls nur wenig verändert und steht bei 0,9780.

Die Schweizerische Nationalbank SNB (SNBN 5'460.00 +3.80%) befindet sich nach Ansicht der Commerzbank (CBK 6.64 +1.28%) auf Zinserhöhungskurs. Dafür spricht der am Vortag veröffentlichte Anstieg der Inflation auf 3,5%. Dies ist zwar weniger als in den USA oder in der Eurozone, dennoch dürfte die SNB die Inflationsentwicklung mit Sorge betrachteten, denn sie verfolge ein Inflationsziel von weniger als 2%.

Vor diesem Hintergrund dürfte die SNB auf ihrer Sitzung am 22. September den Leitzins ein weiteres Mal anheben. Ein Leitzins von aktuell -0,25% sei wohl kaum angemessen. Wie gross der Schritt ausfallen werde, dürfte wohl für den Devisenmarkt eher zweitrangig sein. «Wichtiger ist die Tatsache, dass die SNB als Inflationsbekämpferin wahrgenommen wird, was den Franken stützen dürfte», so die Commerzbank.

Zwar werde auch die EZB bereits nächste Woche ihre Zinsen weiter anheben, was kurzfristig den Euro stützen könnte. Im Vergleich wirke die EZB aber weiterhin sehr zögerlich. Zudem dürften Konjunktursorgen und das Risiko einer Energiekrise auf dem Euro lasten, sodass der Euro zum Franken in den kommenden Monaten nachgeben dürfte.

Vor dem Wochenende stehen an den Finanzmärkten zunächst aber vor allem Daten vom US-Arbeitsmarkt im Mittelpunkt. Die Zahlen gelten als mitentscheidend für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Im Laufe des September entscheidet das Fed über den nächsten Schritt. Derzeit ist nicht ganz klar, ob die Währungshüter ihren Inflationskampf im bisherigen, hohen Tempo fortsetzen oder möglicherweise etwas auf die Bremse treten. Letzteres dürfte bei schwachen Zahlen vom Jobmarkt wahrscheinlicher werden.

Ölpreise steigen wieder

Die Ölpreise sind am Freitag nach mehreren Tagen mit Abschlägen wieder gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 94,20 $. Das waren 1,84 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 86.33 -3.07%)) stieg um 1,71 $ auf 88,32 $.

In den vergangenen Tagen waren die Erdölpreise deutlich unter Druck geraten. Ausschlaggebend waren mehrere Faktoren, darunter Sorgen über die globale Wirtschaftsentwicklung und der andauernde Kampf vieler Zentralbanken gegen die hohe Inflation. Hinzu kam der starke Dollar, der das in der US-Währung gehandelte Rohöl für viele Interessenten wechselkursbedingt verteuerte und auf der Nachfrage lastete.

Zunehmend rückt die Angebotspolitik des Ölverbunds Opec+ in den Mittelpunkt. Die rund 20 Staaten wollen an diesem Montag über ihre Förderpolitik beraten. Saudi-Arabien, eines der tonangebenden Mitglieder, hatte unlängst die Möglichkeit einer geringeren Förderung zur Sprache gebracht. Hintergrund sind die zuletzt im Trend gefallenen Erdölpreise, wenngleich das Preisniveau aufgrund des Ukraine-Kriegs weiter hoch ist.

US-Börsen schliessen im Plus

Die US-Börsen haben eine viertägige Verlustserie beendet und moderat im Plus geschlossen. Anleger sprachen von einer kleinen Gegenbewegung nach dem jüngsten Kursrutsch. Die Nervosität an den Aktienmärkten ist aber weiter hoch. Seit Notenbankchef Jerome Powell am Freitag die Märkte auf eine weiterhin straffe Geldpolitik des Fed im Kampf gegen die Inflation eingestimmt hat, haben Rezessionssorgen die Oberhand. Bereits vor Handelseröffnung hatten Zahlen vom Arbeitsmarkt den Straffungskurs des Fed gestützt. Der Jobmarkt entwickelt sich weiterhin solide, wie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zeigten. Auch ein stabiler Arbeitsmarkt gibt dem Fed Rückendeckung, damit es weiter gegen die hohe Teuerung vorgehen kann. Insofern dürften die Investoren am Freitag die monatlichen Arbeitsmarktdaten für August genau in den Blick nehmen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,5% auf 31’656 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,3% aufwärts auf 3967 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte minimal, um 0,02% auf 12’275 Zähler, zu.

Unter den Einzelwerten brachen Okta um knapp 34% ein und waren damit das klare Schlusslicht im Nasdaq 100 (NDX 12'274.62 +0.02%). Analysten hatten mit Abstufungen und Kurszielsenkungen auf die Geschäftszahlen und den Ausblick des Entwicklers von Sicherheitssoftware reagiert. Die Papiere von Nvidia knickten um fast 8% ein. Der Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen litt unter US-Beschränkungen für den Export von Hochleistungschips nach China und Russland. Unter den Nebenwerten sprangen Forma Therapeutics rund 51% hoch. Der dänische Diabetesspezialist Novo Nordisk (NOVOBc 773.30 -2.43%) hat sich mit dem Unternehmen formell auf eine Übernahme geeinigt.

Uneinheitliches Bild in Asien

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte uneinheitlich. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 0,1%, und der breiter gefasste Topix dreht 0,3% ins Minus. Auf dem chinesischen Festland verliert der CSI 300 rund 0,2%, der Shanghai Composite steigt dagegen 0,3%. Der Hang Seng fällt 0,6%, der koreanische Kospi legt 0,3% zu.