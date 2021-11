SMI notiert im Plus

(AWP/SPU) Die Schweizer Aktienbörse zeigt am Dienstag tendenziell nach oben. Der SMI (SMI 12'274.58 +0.48%) notiert bei Eröffnung 0,1% tiefer und steht bei genau 12’200. Im frühen Handel dreht der Markt ins Plus. Gestützt wird er von den Schwergewichten. Doch vor den mit Spannung erwarteten Beschlüssen der US-Notenbank Fed am Mittwochabend hielten sich die Marktteilnehmer zurück, heisst es weiter.

Im Fokus der Marktteilnehmer steht die heute beginnende Sitzung des Fed, deren Ergebnisse am Mittwochabend veröffentlicht werden. Dabei dürfte die Notenbank den Einstieg in den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik verkünden. Das Tapering – also die Reduzierung der monatlichen Anleihenkäufe – dürfte noch in diesem Jahr beginnen und im dritten Quartal 2022 abgeschlossen sein, heisst es am Markt. Zudem gibt es Impulse von Unternehmensergebnissen. So haben unter anderem Adecco (ADEN 44.94 -4.2%) und AMS Osram (AMS 16.45 -8.97%) ihre Zahlen veröffentlicht.

Schwergewichte stützen

Besser als der Markt schlagen sich die als defensiv taxierten Arzneimittelhersteller Lonza (LONN 770.40 +0.94%), Roche (ROG 365.25 +1.83%) und Novartis (NOVN 76.66 +0.1%) sowie die Medizintechniker Sonova (SOON 387.30 +0.68%) und Straumann (STMN 1'977.50 +0.92%). Aber auch Nestlé (NESN 120.50 +0.08%) legen zu.

Bei den Banken fallen Credit Suisse (CSGN 10.03 -0.4%) auf. Die Anleger positionierten sich für den Donnerstag, wenn die Bank einerseits ihre Quartalszahlen veröffentlicht und anderseits den Investorentag abhält, heisst es. Am Vortag waren die Aktien allerdings auch um 5,6% gestiegen. Rivalin UBS (UBSG 16.89 +0.09%) sind ebenfalls schwächer.

ABB (ABBN 30.47 +0.49%) sind leichter. Der Industriekonzern ABB hat den Verkauf seiner Division Mechanical Power Transmission unter Dach und Fach gebracht. Die Division mit dem Markennamen Dodge geht, wie im Sommer angekündigt, für 2,9 Mrd. $ an die amerikanische RBC Bearings.

AMS Osram und Adecco schwach

Im SMIM (SMIM 3'416.49 +0.36%) sind die Aktien von Adecco unter Druck. Der Personalvermittler ist im dritten Quartal schnell gewachsen und hat sich damit weiter vom Corona-Einbruch erholt. Die «verstopften» Lieferketten sind allerdings auch für den Personaldienstleister eine gewisse Belastung. Insgesamt konnte Adecco bei der Profitabilität die Erwartungen der Analysten übertreffen, beim Umsatz wurden diese jedoch verfehlt.

AMS Osram fallen deutlich. Der Spezialchip- und Sensorenhersteller hat im dritten Quartal mit 1,52 Mrd. $ mehr Umsatz erzielt und mit einem Ebit von 157 Mio. $ deutlich mehr verdient. Damit wurden beim operativen Gewinn die Markterwartungen deutlich übertroffen.

Aus den hinteren Rängen haben der Kompressorenhersteller Burckhardt Compressions, der Autozulieferer Schaffner (SAHN 297.00 +3.12%) und der Komponentenhersteller Phoenix Mecano (PM 441.50 +1.49%) über ihren Geschäftsgang orientiert.

Mehrheitlich Verluste in Asien

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich auch etwas von der vorsichtigeren Seite. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert 0,4%, der breiter gefasste Topix um 0,7%. Die Marktteilnehmer blickten gespannt auf die Sitzung der US-Notenbank Fed, heisst es. Andernorts ist die Stimmung nicht viel besser. Die Börse in Schanghai verliert gar 1,5%, während der Hongkonger Hang Seng 0,2% gewinnt. Der koreanische Kospi steht 1,1% im Plus.

Euro und Dollar erholen sich zum Franken

Der Franken schwächt sich nach seiner Aufwertung leicht zum Euro und Dollar ab. Der Euro zeigt sich zum Dollar indes wenig bewegt. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung rund 1.16 $ und damit in etwa so viel wie am Morgen. Der Euro macht zum Franken einen kleinen Teil des am Vortag verlorenen Terrains wieder gut und wird aktuell zu 1.0585 Fr. gehandelt nach 1.0552 am frühen Morgen. Auch der Dollar kann sich erholen und kostet zuletzt 0.9125 nach 0.9094 im Frühgeschäft.

Ölpreis etwas fester

Der Ölpreis legt am Dienstag leicht zu. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 85 $.

Gold tendiert leicht aufwärts, verharrt aber knapp unter der Marke von 1800 $.

Am Markt für Cyberdevisen geht es aufwärts. So notiert Bitcoin (Bitcoin 63'175.00 +3.36%) bei rund 63’000 $.