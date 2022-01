SMI schliesst nach Rekordstand fester

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Montag an der ersten Sitzung im neuen Jahr fester präsentiert. Am Mittag überschritt er das bisherige Rekordhoch von 12’980 und erreichte beinahe 13’000. Am Nachmittag baute der Leitindex einen grossen Teil seiner Gewinne ab, schloss aber über dem Tagestief. Nestlé (NESN 126.10 -2.63%) sorgten für Unterstützung. Abgaben in den Pharmawerten bremsten den Gesamtmarkt etwas. Die Stimmung sei zu Jahresanfang trotz Omikron- und Inflationssorgen gut, sagten Händler gleichwohl. Diese Probleme sollten angesichts der weiterhin prosperierenden Wirtschaft und der Impfkampagnen im Laufe des Jahres an Brisanz verlieren. Dazu komme, dass zum Jahresanfang jeweils viel Liquidität in die Märkte fliesse, die angelegt werden wolle. Das Geschäft verlaufe vergleichsweise ruhig. Man spüre, dass der Handelsplatz London feiertagsbedingt geschlossen sei.

Aus New York kamen positive Signale zum Start ins neue Börsenjahr. Die wichtigen Wallstreet-Indizes notierten bei Handelsende in Zürich zwar im Plus, aber klar unter ihrem Niveau aus dem frühen Handel. So legte der breit gefasste S&P 500 0,1% zu. Der Dow Jones stand ebenfalls 0,1% im Plus. Avancen von 0,7% verzeichnete die US-Technologiebörse, gemessen am Nasdaq Composite. Der sechste Quartalsrekord in Folge bei den Fahrzeug-Auslieferungen beflügelte Tesla (TSLA 1'149.59 -4.18%). Die Aktien des Elektroautobauers stiegen markant.

Apple (AAPL 179.70 -1.27%) legten zu. Damit kommt der iPhone-Hersteller der magischen Grenze von 3 Bio. $ bei der Marktkapitalisierung näher. Diese wird erreicht, wenn der Kurs 182.86 $ übersteigt. Bislang hat noch kein börsennotiertes Unternehmen jemals die Drei-Billionen-Marke geknackt.

Nestlé gesucht

Zugpferd des Gesamtmarktes waren Nestlé. Das Marktschwergewicht profitierte laut Händlern vom Start eines neuen milliardenschweren Aktienrückkaufprogramms.

Dagegen zeigten sich die Papiere der beiden Pharmariesen schwächer oder wenig verändert. Nach einem anfänglich positiven Kurs rutschten Roche leicht ab. Auch Rivale Novartis (NOVN 81.06 +0.73%) hinkten hinterher. Der Pharmazulieferer Lonza (LONN 712.20 -1.22%) und der Augenheilmittelproduzent Alcon (ALC 78.02 -1.04%) gaben nach. Laut Aussagen von Händlern sind defensive Werte angesichts der steigenden Renditen und der Konjunkturhoffnungen nicht gefragt.

Zurich Insurance (ZURN 412.40 +0.51%) fielen positiv auf. Der Versicherungskonzern verkauft den Altbestand im Lebens- und Rentenversicherungsgeschäft in Italien an die portugiesische Versicherungsgesellschaft GamaLife. Die Transaktion setze ungefähr 1,2 Mrd. $ frei und erhöhe damit die Quote des Schweizer Solvenztests (SST) um 11 Prozentpunkte, teilte Zurich am Montag mit.

Gesucht waren mit den Valoren des Sensorenherstellers AMS Osram (AMS 17.18 -0.23%), des Zementriesen Holcim (LHN 48.26 +0.31%) und der Grossbank Credit Suisse (CSGN 9.20 +0.07%) alles Papiere, die sich 2021 schlecht entwickelt hatten. Bei CS dürften laut Händlern noch eine gewisse Turnaround-Fantasie und wie bei den Finanzwerten Julius Bär (BAER 62.10 +0.68%), Swiss Life (SLHN 579.00 -0.07%), Swiss Re (SREN 93.12 +0.58%), Zurich und UBS (UBSG 17.09 +0.29%), die Aussicht auf steigende Zinsen als kurstreibender Faktor hinzukommen, hiess es weiter.

Credit Suisse hatte zudem 2021 ein Aktienrückkaufprogramm über gut 25 Mio. Aktien im Gesamtwert von rund 305,2 Mio. Fr. über eine zweite Handelslinie der SIX Swiss Exchange abgeschlossen. Der durchschnittliche Kaufpreis habe bei 12.165 Fr. gelegen. Am Jahresende kostete die CS-Aktie 8.872 Fr. Damit hatte sie 2021 gut 22% ihres Werts verloren und war damit der schwächste SLI-Titel.

Neben Holcim zählten auch andere zyklische Papiere wie Adecco (ADEN 48.25 +1.41%), ABB (ABBN 35.62 +0.06%), SGS (SGSN 3'037.00 -0.03%) und Sika (SIKA 376.80 -0.71%) zu den Gewinnern. Auf der anderen Seite gab es mit SIG Combibloc (SIGN 24.72 +2.32%) und Kühne + Nagel (KNIN 297.20 +1.57%) auch hier Ausnahmen.

Im SMIM (SMIM 3'461.24 +0.43%) stachen zudem die Aktien Flughafen Zürich (FHZN 173.70 +0.87%) positiv hervor. Der grösste Schweizer Flughafen hat laut CEO Stephan Widrig genug finanzielle Mittel, um auch die Omikronkrise durchzustehen. «Wir benötigen auch bei einem schwierigen 2022 keine Staatshilfe, abgesehen von der Kurzarbeitsentschädigung», sagte der Manager am Montag zur Zeitung «Blick» in einem Interview.

Mit Dufry (DUFN 49.10 +2.55%) legten die Werte eines anderen reisenahen Unternehmens stark zu.

Starke Verluste erlitten die Aktien des Laborausrüsters Tecan (TECN 486.00 -1.3%). Auch Bachem (BANB 614.00 -0.65%) gerieten unter Druck.

Klar fester tendieren auch Polyphor. Kurz vor dem Jahreswechsel hat die Biotechfirma die Fusion mit Enbiotix abgeschlossen. Das Unternehmen heisst nun Spexis (POLN 1.80 -8.63%).

Kaum Impulse aus Asien

Die grössten Handelsplätze in Fernost und Pazifik waren heute Montag geschlossen. Die Ausnahme bildeten Südkorea und Hongkong: Der Kospi notierte 0,3% höher auf 2987. Der Hang Seng (Hang Seng 22'907.25 -1.64%) gab 0,6% nach.

Dollar erstarkte

Der Dollar legte am Montag stark zu. Folglich gerieten Euro und Franken zur US-Währung unter Druck. Die Gemeinschaftswährung fiel unter 1.13 und notierte am Abend bei 1.1291 $. Ein Dollar kostete 0.9190 Fr. und damit klar mehr als zum Ende letzter Woche. Gegenüber dem Franken konnte sich der Euro allerdings stabil halten. Der Kurs lag um 17.30 Uhr MEZ bei 1.0377 Fr.

Ölpreis fester – Gold unter 1800 $

Der Ölpreis stieg am Montag leicht. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung nach den Kursverlusten am vergangenen Freitag. Bei Börsenschluss in Europa kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent gut 78.50 $.

Gold rutschte nach deutlichen Abgaben bei einem Kurs von 1799 $ pro Feinunze unter die Marke von 1800 $.

Bitcoin (Bitcoin 46'180.00 +0.63%) gab nach. Die grösste Cyberdevise stand am Abend bei 46’500 $.