SMI und Wallstreet im Plus

(AWP/SPU) Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich am Montag nach einem Verlauf in enger Spanne ein etwas festerer Trend durch. Der Swiss Market Index SMI (SMI 10678.49 0.48%) gewinnt bei Eröffnung 0,2%. Im frühen Handel gibt er seine leichten Avancen preis und dreht ins Minus. Am Nachmittag setzt sich mit Eröffnung der Wallstreet ein festerer Trend durch und der SMI arbeitet sich in Richtung 10’700. Am vergangenen Freitag hat der Leitindex die Handelswoche mit einem Minus von 2% beendet. Für den ganzen Januar blieb damit ein Plus von gerade einmal 0,1% übrig.

In New York zeigen sich die Anleger entschlossener. Die drei grossen Wallstreet-Indizes erholen sich von den jüngsten Verlusten. Der Dow Jones (Dow Jones 28562.27 1.08%) legt 1,1% zu. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 3260.3 1.08%) gewinnt 1,2%. Avancen von 1,4% verzeichnet der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite. Bei den Unternehmen rückt Gilead (GILD 65.7479 4.03%) ins Rampenlicht. Die Pharmafirma arbeitet nach eigenen Angaben mit der chinesischen Regierung zusammen, um ein experimentelles Medikament gegen Ebola auf seine Wirksamkeit gegen das Coronavirus zu testen. Unterdessen setzten die Titel von Tesla (TSLA 725.625 11.54%) ihre Rekordjagd fort.

In China waren die Börsen am Morgen wie erwartet mit Kurseinbrüchen nach der verlängerten Neujahrswoche gestartet. Der Sorgenfaktor Nummer eins ist nach wie vor das Coronavirus. Interventionen von Notenbank und Wertpapieraufsicht haben Schlimmeres verhindert. Zudem waren Wirtschaftsdaten aus China etwas besser ausgefallen, was die Gemüter beruhigte. Darüber hinaus mehren sich die Stimmen, die etwas mehr Besonnenheit anmahnen. So sollte die Epidemie in den nächsten zehn Tagen das Hoch erreicht haben, ist von verschiedenen Seiten zu hören.

Nestlé stützen den SMI

Im Schweizer Leitindex notieren Nestlé (NESN 107.26 0.83%) fester. Im Plus liegen zudem Sika (SIKA 175.7 1.27%) und Givaudan (GIVN 3196 0.5%). Zu einer Stabilisierung des Marktes tragen die anderen beiden Schwergewichte, Novartis (NOVN 91.44 0.3%) und Roche (ROG 325.85 0.48%), bei. Die Pharmawerte drehen ins Plus.

Freundlich tendieren die Versichereraktien von Swiss Life (SLHN 489.1 0.76%), Zurich Insurance (ZURN 404.3 0.9%) und Swiss Re (SREN 109.3 0.28%). Die Valoren der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 70.9 0.37%) und Swatch Group (UHR 245.2 1.03%) erholen sich von ihren Verlusten. Auch die Aktien der Grossbanken UBS (UBSG 12.015 0.12%) und Credit Suisse (CSGN 12.22 0.04%) arbeiten sich in die Gewinnzone.

Die Papiere des Warenprüfkonzerns SGS (SGSN 2740 -1.83%) setzen ihre Korrektur nach den deutlichen Gewinnen in der vergangenen Woche fort.

Julius Bär klar tiefer

Im SMIM (SMIM 2779.2 0.37%) sind die Aktien von Julius Bär (BAER 46.56 -3.6%) auffällig. Die Vermögensverwaltungsbank hat 2019 weniger Gewinn erzielt als im Vorjahr. Zudem blieb der Zufluss von Neugeldern unter der eigenen Zielsetzung. Im Rahmen eines Strategie-Update kündigt die Gruppe weitere Kosteneinsparungen an und setzt sich neue Mittelfristziele. Partners Group (PGHN 896.8 1.36%) können sich den negativen Einflüssen entziehen.

Bei den Techwerte sind Temenos (TEMN 159.15 2.08%) gefragt, während AMS (AMS 39.26 -0.53%) klar zurückbleiben.

Aktien der mittelgrossen Industrieunternehmen wie Kühne + Nagel (KNIN 153.95 -1.31%), Georg Fischer (FI-N 945 -0.37%) und OC Oerlikon (OERL 10.31 0.19%) geben nach.

Im breiten Markt ziehen Idorsia (IDIA 32.98 6.52%) an. Sie reagieren mit einem Kursplus auf die Neueinstufung der britischen Barclays-Bank. Sie empfiehlt die Papiere mit «Overweight».

Basilea (BSLN 54.8 -0.81%) können derweil nicht von einer positiven Analystenschätzung profitieren und büssen ein. Bryan Garnier erhöht den Fair Value für die Titel des Biotech-Unternehmens von 74 auf 78 Fr. und bestätigt die Einstufung «Buy».

Gurit (GUR 1466 0.41%) gewinnen, nachdem am Freitagabend erste Zahlen vorgelegt worden sind.

HBM Healthcare (HBMN 233 4.02%) profitieren vom erfolgreichen IPO eines ihrer Portfolio-Unternehmens.

Ausverkauf in China

Die sich intensivierende Angst vor einer Coronavirus-Pandemie, die von China aus global um sich greifen könnte, hat am Montag die chinesischen Börsen abstürzen lassen. Es war der erste Handelstag nach dem chinesischen Neujahrsfest am 23. Januar. Der Shanghai Composite verlor im Morgenhandel 7,6% auf 2750 Punkte, der CSI 300 gar 7,8% auf 7693 Punkte.

Um eine Panik an den Finanzmärkten zu verhindern, hat die chinesische Zentralbank Liquidität in Höhe von 1,2 Bio. Yuan (173,8 Mrd. $) in die Geldmärkte gepumpt.

In Hongkong hingegen konnte sich der Hang Seng mit einem Plus von 0,4% im positiven Bereich halten. Ausserhalb Chinas hielt sich der Schaden in Grenzen. In Japan geht der Leitindex Nikkei 225 0,8% zurück. Der breiter gefasste Topix 500 verliert 0,5%.

Der Kospi in Südkorea notiert mit –0,2% praktisch auf dem Niveau vom Freitag. Der Taiex in Taiwan gibt 1,4% nach.

Euro etwas tiefer – Yuan unter Druck

Der Euro bewegt sich am Montag leicht abwärts. Die Gemeinschaftswährung kostet zum Dollar 1.1066 $. Zum Franken zeigt sie sich bei einem Stand von 1.0679 Fr. ebenfalls leicht schwächer. Der Dollar kostet mit 0.9645 Fr. leicht mehr.

Deutlich unter Druck steht dagegen der chinesische Yuan. Er verliert gegenüber dem amerikanischen Dollar zeitweise annähernd 1,5% an Wert. Es ist der erste Tag nach den verlängerten Ferien zum chinesischen Neujahrsfest, an dem der Yuan auf dem chinesischen Festland wieder gehandelt wird.

Ölpreis verliert klar

Der Ölpreis reagiert am Montag mit klaren Verlusten auf die erheblichen Börsenturbulenzen in China. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 55.04 -5.2%) kostet 56 $. Von Freitag auf Montag fand ein Wechsel des marktrelevanten Terminkontrakts statt, was – verglichen mit dem ausgelaufenen Kontrakt – einen deutlicheren Preisabschlag zur Folge hat. Der Goldpreis gibt nach und notiert bei 1580 $ pro Feinunze.