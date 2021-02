SMI schliesst etwas tiefer

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch seine Aufwärtstendenz vorerst gestoppt. Nach anfänglichen Gewinnen schloss der Swiss Market Index mit leichten Verlusten. Dabei gewann der Leitindex SMI (SMI 10'775.68 -0.26%) kurz nach Eröffnung 0,7%. Doch bereits im frühen Handel schaltete er einen Gang zurück. Am Nachmittag blieb von den frühen Avancen nichts mehr übrig. Mit Eröffnung der Wallstreet drehte der SMI gar in die Verlustzone. An den beiden Vortagen war er mit einem Plus von 0,6 bzw. 1,4% aus dem Handel gegangen. Er hat damit einen guten Teil der markanten Verluste aus der Vorwoche (–3,1%) bereits wettgemacht.

Im Verlauf waren die anfänglichen Gewinne mangels Anschlusskäufen von den Höchstwerten abgeschmolzen. Grundsätzlich sei die Stimmung aber nach wie vor überraschend gut, hiess es am Markt. Die Furcht vor einer anhaltenden grösseren Korrektur sei rasch wieder verflogen. Das Gezerre zwischen professionellen Hedgefonds und in sozialen Netzwerken organisierten Privatanlegern werde immer weniger als Bedrohung für die Märkte wahrgenommen.

In New York präsentierten sich die Börsen gemischt und wenig bewegt. Bis Handelsende in Europa bewegten sich die Wallstreet-Indizes in unterschiedliche Richtungen. Der S&P 500 (S&P 500 3'838.70 +0.53%) stieg 0,1%. Auch der Nasdaq Composite der Technologiebörse avancierte 0,1%. Der Dow Jones (Dow Jones 30'765.27 +0.25%) verlor 0,1%. Die meisten US-Unternehmen überraschten in der Berichtssaison bisher positiv. Dazu gehören auch die Techgiganten Amazon (AMZN 3'342.92 -1.1%) und Alphabet (GOOGL 2'093.68 +9.1%), der Mutterkonzern von Google.

Schwergewichte belasteten

Wichtige Unternehmensnews aus der Schweiz waren am Mittwoch kaum vorhanden. Am Donnerstag präsentieren mit dem Technologiekonzern ABB (ABBN 27.46 +0.73%), dem Pharmakonzern Roche (ROG 309.35 -0.71%) und dem Telecomanbieter Swisscom (SCMN 485.50 +0.27%) gleich drei SMI-Titel ihre Kennzahlen des letzten Jahres und den Ausblick auf das laufende Jahr. Vor allem ABB haben mit einem Plus von über 10% im bisherigen Jahresverlauf bereits viel Zuversicht vorweggenommen, während Roche und Swisscom sich im Bereich des SMI entwickelt haben.

Im Leitindex gewannen Versicherer um Zurich Insurance (ZURN 373.30 +1.61%), Swiss Re (SREN 81.44 +0.05%) und Swiss Life (SLHN 423.20 -0.05%) (unverändert). Die Bankaktien mit UBS (UBSG 13.37 +0.49%) und Credit Suisse (CSGN 12.09 0%) gaben frühe Avancen preis.

Die SMI-Schwergewichte drehten allesamt ins Minus. Nestlé (NESN 102.20 -0.31%), Roche und Novartis (NOVN 80.26 -0.47%) belasteten den Markt mit Verlusten.

Die zuletzt starken Valoren der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 264.30 -1.05%) und Richemont (CFR 84.02 -0.64%) sowie des Vermögensverwalters Partners Group (PGHN 1'083.50 -1.14%) blieben ebenfalls zurück. Die Aktien des Bauchemiekonzerns Sika (SIKA 250.80 -1.3%) standen am Ende des SMI-Tableaus.

Zykliker uneinheitlich

Im SMIM (SMIM 2'892.64 -0.23%) gewannen erneut die Aktien der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech (BION 84.80 +2.42%). Fester präsentierten sich die Titel des Laborausrüsters Tecan (TECN 438.40 0%).

Am Schluss der Tabelle waren diverse eher zyklische Werte wie Clariant (CLN 19.16 -1.49%) oder Adecco (ADEN 56.40 -0.81%) zu finden. Zum Teil war von Gewinnmitnahmen die Rede, bei Adecco wurde auf eher schwächere Zahlen eines Konkurrenten verwiesen.

Die Aktien von Temenos (TEMN 112.05 -2.86%) hatten einen schweren Stand. Händler berichteten von Verkäufen aus dem angelsächsischen Raum und verwiesen auf einen negativen Kommentar der Bank of America (BAC 31.62 +1.9%). Darin warnte der Autor vor künftigen Zahlenenttäuschungen bei der Bankensoftwareschmiede aus Genf.

Rieter profitierten von Empfehlung

Bei den Aktien des Maschinenherstellers Rieter (RIEN 109.80 +10.02%) waren eine Hochstufung durch Stiefel von «Hold» auf «Buy» und eine Kurszielerhöhung von 80 auf 145 Fr. für starke Avancen verantwortlich.

Die Papiere des Zürcher Unternehmens Conzzeta (CON 1'196.00 +1.53%) profitierten von der Zahlenbekanntgabe.

Mit deutlichen Gewinnen im späten Handel fielen die Aktien des Dentalzubehörspezialisten Coltene (CLTN 107.20 +8.72%) auf.

Bei der Online-Apotheke Zur Rose (ROSE 451.00 +2.5%) sorgte ein neu gemeldeter Aktionär, die US-Fondsfirma FMR, für Anschlusskäufe, hiess es im Handel.

Asiens Börsen mehrheitlich mit Gewinnen

Die Märkte in Asien setzten die Aktienrally am Mittwoch grösstenteils fort, wobei die Börsen in Japan und Südkorea am deutlichsten avancierten. Der japanische Nikkei 225 kletterte 1%, und der Topix legte um 1,3% zu. Der CSI 300, der Aktienindex der beiden grössten Börsen Festlandchinas, büsste 0,3% ein. Ebenso der Hang Seng in Hongkong, der mit –0,3% ebenfalls leicht im Minus lag. Der südkoreanische Kospi stieg um 1,1%. Der ASX 300 in Australien kletterte 0,9% nach oben

Dollar etwas fester

Der Euro knüpfte am Mittwoch an seine jüngsten Kursverluste an. Am Nachmittag sank der Kurs zum Dollar vorübergehend bis auf 1.2004 $. Um 17.30 Uhr MEZ kostete die Gemeinschaftswährung 1.2020 $. Der Euro bewegte sich so auf dem niedrigsten Niveau seit Anfang Dezember. Die Veränderungen zum Franken waren derweil gering. Bei Börsenschluss in Europa notierte das Währungspaar Euro-Franken bei 1.0810 Fr. Der Dollar stieg derweil auch zur Schweizer Währung bis knapp unter 90 Rappen. Am Abend lag der Kurs bei 0.8993 Fr.

Ölpreis im Plus

Der Ölpreis stieg am Mittwoch weiter. In den vergangenen beiden Handelstagen konnte er bereits stark zulegen und den höchsten Stand seit etwa einem Jahr erreichen. Die US-Rohölbestände waren überraschend gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 58.38 +0.95%) kostete am Abend knapp 59 $. Gold (Gold 1'833.15 -0.26%) stabilisierte sich nach den jüngsten Verlusten und lag bei 1835 $ pro Feinunze.