SMI von Roche belastet

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag – belastet von enttäuschenden Firmenresultaten – schwächer. Nach einem schwachen Start konnte der Verlust zuletzt aber etwas eingegrenzt werden. Allerdings lassen nachgebende US-Aktien-Futures eine schwächere Eröffnung an der Wallstreet und damit auch hierzulande wieder etwas Druck erwarten. Am Vorabend hatte der Technologieriese Meta mit seinem Zahlenset die Anleger enttäuscht, was die Aktie nachbörslich massiv unter Druck gesetzt hatte. Dadurch habe sich die Stimmung wieder eingetrübt. «Meta könnte zum Stimmungskiller werden», sagte ein Händler.

Auch die hierzulande veröffentlichten Firmenabschlüsse sind nicht überragend ausgefallen. Im Gegenteil, nach Novartis (NOVN 79.87 +1.59%) haben auch Roche und ABB (ABBN 32.22 -1.10%) die Erwartungen nicht ganz erfüllt. Dazu komme, dass sich die Anleger vor der für den Nachmittag erwarteten Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) ohnehin vorsichtig verhielten und eher zu Abgaben neigten als zu Neuengagements, heisst es weiter. Denn nach dem unerwarteten Anstieg der Inflation in der Eurozone gerate die EZB zunehmend unter Druck und könnte sich nun falkenhafter äussern, heisst es am Markt.

Roche tiefer – Novartis höher

Der Gesamtmarkt leidet darunter, dass Schwergewicht Roche die Erwartungen nicht übertroffen hat. Der Pharmariese ist 2021 vor allem dank der Diagnostiksparte gewachsen, der Konzerngewinn erreichte 14,9 Mrd. Fr., nach 15,1 Mrd. im Vorjahr. Während das Ergebnis am Markt als knapp verfehlt bezeichnet wird, könnte es bei der Dividende etwas mehr sein, heisst es. Zudem bleibt Roche beim Ausblick vorsichtig.

Dagegen können die Aktien von Rivale Novartis Boden gutmachen. Sie waren am Vortag wegen eines als enttäuschend taxierten Jahresabschlusses abgestraft worden. Laut Händlern tauschten Anleger nun die «Roche-Bons» in Novartis-Aktien.

Auch die Zahlen von ABB finden keinen vollen Anklang. ABB habe zwar grosse Fortschritte erzielt, aber der Gewinn sei vor allem dank Sondereffekten gestiegen, heisst es.

Swisscom (SCMN 537.20 +2.13%) gewinnen. Operativ hat der Konzern ein gutes Ergebnis vorgelegt, die Dividende bleibt unverändert bei 22 Fr. Zudem nimmt Konzernchef Urs Schaeppi im Sommer den Hut.

Stabil sind Sika (SIKA 318.60 -0.72%), nachdem Baader Helvea sie von «Add» auf «Buy» hochgestuft hat.

Höher notieren Nestlé (NESN 120.18 -0.27%). Der Westschweizer Konzern hat die Mehrheit an der US-Gesellschaft Orgain erworben, die auf funktionelle Lebensmittel auf Pflanzenbasis spezialisiert ist.

Im Plus notieren zudem die Valoren der Grossbanken UBS (UBSG 18.88 +0.40%) und Credit Suisse (CSGN 8.87 -0.05%). UBS setzen ihre Aufwärtsbewegung nach den beeindruckenden Zahlen vom Dienstag fort. Mit Swiss Life (SLHN 603.40 +0.20%), Zurich Insurance (ZURN 445.40 +0.91%) und Swiss Re (SREN 102.05 +0.49%) legen auch andere Finanzwerte zu. Partners Group (PGHN 1'308.50 -1.02%) bilden die Ausnahme.

Erneut unter Druck stehen auch Highflyer aus dem Vorjahr: Straumann (STMN 1'510.50 -3.30%) und Sonova (SOON 336.00 -1.18%). Technologiewerte wie AMS Osram (AMS 15.30 -1.83%), Logitech (LOGN 75.04 -0.48%) oder Inficon (IFCN 1'098.00 -4.19%) und VAT Group (VACN 367.20 -2.55%) stehen wegen der Meta-Zahlen unter Druck, wie Abschläge von 2 bis 4% zeigen.

Bei Swatch Group (UHR 267.80 -0.22%) löst die Ankündigung der Dividende Verkäufe aus. Zwar will der Uhrenkonzern die im Vorjahr gekürzte Dividende wieder um 2 auf 5.50 Fr. erhöhen. Doch dies scheint zu wenig zu, um die Anleger bei der Stange zu halten. Dies sei etwas mickrig, so ein Händler.

Am breiten Markt steigen Kuros Biosciences (KURN 2.15 +6.44%). MagnetOs, das Schlüsselprodukt von Kuros, hat von den amerikanischen Gesundheitsbehörden eine Zulassungserweiterung als eigenständiges Transplantat an der Wirbelsäule erhalten.

Weiter ruhiger Handel in Asien

Die Märkte in Asien liefern – soweit geöffnet – am Donnerstag eine gemischte Performance. In Tokio gibt der Nikkei 225 um 1,1% nach, und der breitere Topix verliert um 0,9%. Die chinesischen Handelsplätze in Shenzhen und Hongkong sind wegen des Neujahrsfests geschlossen. Fester zeigt sich hingegen der südkoreanische Kospi (KCI - -), der um 2% gewinnt. In Australien wiederum verliert der ASX 200 um 0,1%, und der breitere ASX 300 gibt um 0,2% nach.

Euro unter 1.13 $ und über 1.04 Fr.

Der Euro zeigt sich am Donnerstag uneinheitlich. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung zum Dollar 1.1283 $ und damit weniger als am Vorabend. Zum Franken hält sie sich derweil nahe der Marke von 1.04. Derzeit wird sie zu 1.0409 Fr. umgesetzt. Damit kostet sie mehr als am Mittwochabend. Der Dollar notiert klar höher auf 0.9224 Fr.

Ölpreis etwas leichter

Der Ölpreis gibt am Donnerstag moderat nach. Momentan kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 89 $.

Gold verliert leicht, hält sich aber bei einem Stand von 1804 $ über der Marke von 1800 $.

Bitcoin zeigt sich wenig bewegt und liegt bei rund 37’000 $.