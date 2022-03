SMI liegt im Minus

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt büsst am Donnerstag ein. Damit kann er seinen zaghaften Stabilisierungsversuch vom Vortag vorerst nicht fortsetzen. Am Markt gebe es eine vage Hoffnung auf Fortschritte bei den neuen Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine mit der Aussicht auf einen Waffenstillstand. «Ob diese Ruhe anhalten wird, ist offen», kommentierte ein Händler. Denn aktuell gingen die Angriffe an verschiedenen Fronten in der Ukraine weiter, und erbitterte Kämpfe um die Hauptstadt Kiew dürften nur noch eine Frage von Stunden oder Tagen sein. Vor exakt einer Woche ist Russland in die Ukraine einmarschiert.

Darüber hinaus sorgt die Rede von US-Notenbank Jerome Powell vom Vorabend für eine gewisse Klarheit unter den Investoren. So bekräftigte der Fed-Chef angesichts der galoppierenden Inflationsraten seine Bereitschaft zu einer Leitzinserhöhung im März. «Allerdings dürfte nach den ganzen Wirren nun eher eine Erhöhung um 25 Basispunkte und nicht um 50 Basispunkte folgen», heisst es in einem Kommentar. Der Krieg und seine wirtschaftlichen Folgen bleiben das Thema Nummer eins an den Aktienmärkten. Im Tagesverlauf stehen erneut zahlreiche Einkaufsmanagerindizes und eine Vielzahl an Unternehmenszahlen auf der Agenda, die neben der Entwicklung im Ukrainekrieg die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich ziehen.

Schwergewichte schwach

Der Computerzubehörhersteller Logitech (LOGN 71.98 +1.58%) stellt im Vorfeld eines Investorentages für das kommende Geschäftsjahr 2022/23 einen höheren Betriebsgewinn als bisher in Aussicht. Auch der Umsatz soll weiter wachsen, obwohl die Covid-19-Pandemie Logitechs Verkaufszahlen bereits auf ein hohes Niveau hat schnellen lassen.

Im Plus notieren zudem Sika (SIKA 310.60 +1.57%) und Givaudan (GIVN 3'816.00 +0.50%).

Besser als der Markt präsentieren sich die Anteilsscheine der Grossbanken UBS (UBSG 15.89 -1.27%) und Credit Suisse (CSGN 7.31 -0.81%), die seit Ausbruch des Krieges besonders unter Druck sind.

Die Schwergewichte Nestlé (NESN 118.32 -1.43%), Roche und Novartis (NOVN 80.03 -1.23%) belasten den Markt.

Die Aktien der VAT Group (VACN 319.80 -5.38%) notieren tiefer. Der Vakuumventilhersteller hat 2021 zwar mit Rekordwerten auf allen Ebenen abgeschlossen. Moniert wird allerdings der schwache Ausblick auf das erste Quartal.

Wie schon in den letzten Tagen wird das eigentliche Nachrichtenaufkommen aber durch die Unternehmen aus den hinteren Reihen gestemmt. Dabei werden etwa die Titel der Industriegruppe Forbo nach zweistelligen Wachstumsraten gesucht.

Das Messtechnikunternehmen Inficon (IFCN 1'080.00 +2.27%) kann mit seinen Zahlen überzeugen.

Deutlich sackt der IT-Dienstleister SoftwareOne nach schwachen Gewinnzahlen ab.

Asien mehrheitlich fester

An den Börsen in Asien setzt sich die Erholung am Mittwoch mehrheitlich fort. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 0,7% und der breiter gefasste Topix um 1,2%. Der Hongkonger Hang Seng notiert 0,5% über dem Vortagesschluss, aber auf dem chinesischen Festland sinkt der CSI 300 um 0,6%. Der koreanische Kospi (KCI - -) liegt 1,6% im Plus. In Taiwan legt der Taiex 0,4% zu.

Euro wieder unter 1.02 Fr.

Der Euro gibt am Donnerstag nach. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.079 $ und damit klar weniger als am Vorabend. Sie liegt damit leicht über ihrem am Vortag markierten Tiefstand seit Mitte 2020 von 1.1058 $. Zum Franken bewegt sich der Euro bei 1.1079 Fr. wieder unter der 1.02er Marke, die er erst zuletzt erstmals seit der Aufhebung des Mindestkurses vor sieben Jahren unterschritten hatte. Der Dollar ist hingegen mit 0.9197 Fr. kaum bewegt seit Mittwochabend.

Ölpreise weiter im Hoch

Die Ölpreise legen angesichts des Krieges in der Ukraine immer weiter zu. Am Donnerstag markierten die beiden wichtigsten Erdölsorten Brent und West Texas Intermediate (WTI (WBS 111.37 +4.55%)) abermals den höchsten Stand seit vielen Jahren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete bis zu 118 $ und damit so viel wie zuletzt im Jahr 2013.

Gold zeigt sich wenig bewegt, bleibt aber mit einem Kurs von 1927 $ pro Feinunze über der Marke von 1900 $.

Für Kryptowährungen wie Bitcoin geht es bergab. Die europäischen Finanzminister wollen bei den Sanktionen gegen Russland Schlupflöcher schliessen, davon sollen auch Kryptowährungen betroffen sein. Seit Ausbruch des Krieges haben sie mehr als 10% zugelegt, während Investoren aus anderen riskanten Anlagen flohen. Börsianer machten dafür gestiegenes Interesse russischer Anleger verantwortlich.