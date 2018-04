SMI sinkt auf Tagestief

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse startet nach der Osterpause tiefer in den Handel. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8630.53 -1.26%) gibt bei Eröffnung 0,7% ab. Im frühen Handel verliert er weiter. In der verkürzten Vorwoche hat der Leitindex 1,2% zugelegt.

Nach dem schwachen Start ins zweite Quartal am Ostermontag erholt sich Wallstreet zu Handelsbeginn leicht erholt. Vor allem der Handelsstreit mit China und die Angst vor einem Ausverkauf bei den Techwerten im Sog neuer Angriffe von US-Präsident Donald Trump auf Amazon (AMZN 1367.63 -0.32%) trüben aber weiter die Stimmung. Der Dow Jones (Dow Jones 23734.65 0.38%) steigt 0,5%. Der S&P500 und der Nasdaq Composite legen 0,5 und 0,8% zu. Im Fokus steht das Börsendebüt von Spotify. Der weltgrösste Musikstreaming-Dienst geht über eine Direktplatzierung an die Börse

SMI in Rot

Alle Valoren im Schweizer Leitindex notieren mit Verlusten. Deutlich sind die Abgaben bei Lonza (LONN 220.3 -2.18%) und ABB (ABBN 22.22 -2.2%) sowie den Bankaktien um Credit Suisse (CSGN 15.675 -1.97%), UBS (UBSG 16.475 -1.91%) und Julius Bär (BAER 57.94 -1.36%).

Nach relativ geringen Verlusten im frühen Handel geben auch die Schwergewichte klarer nach. So büssen Nestlé (NESN 74.7 -1.22%) sowie die grossen Pharmawerte um Roche (ROG 215.9 -1.46%) und Novartis (NOVN 76.64 -0.8%) ein. Roche hat für das Mittel Alecensa die Zulassung in der Schweiz als Erstlinientherapie für Patienten mit einer bestimmten Form von Lungenkrebs erhalten.

Mid Caps: einige Dividendenabschläge

Auch bei den mittelgrossen Werten überwiegt klar das Minuszeichen. Der SMIM (SMIM 3421.04 -1.2%) eröffnet 1% tiefer und verliert in der Folge ebenfalls klarer. Deutlich sind die Verluste bei den Tech-Titeln AMS (AMS 97.62 -2.24%) und Logitech (LOGN 34.63 -0.94%). Temenos (TEMN 111.3 -2.71%) büssen ein. Fidessa, das Übernahmeziel des Genfer Softwarehauses, hat zwei Gegenofferten erhalten.

Bossard (BOSN 206.4 5.31%) handeln nach den deutlichen Verlusten vor Ostern klar fester. Der Verbindungstechnikspezialist meldet für das erste Quartal ein Rekordergebnis und sieht sich von den Negativnachrichten um Tesla nicht beeinträchtigt.

Eine Reihe von Aktien handelt heute mit Dividendenabschlag: Autoneum (AUTN 251 -3.46%) (Dividende pro Titel 6.50 Fr.), Bobst (BOBNN 102.5 -3.03%) (2.60 Fr.), Coltene (CLTN 90.6 -0.66%) (3 Fr.), Implenia (IMPN 73.3 -3.23%) (2 Fr.), Intershop (ISN 485.5 -3.29%) (22 Fr.), Swiss Prime Site (SPSN 88.3 -4.49%) SPS (3.80 Fr.).

Nur geringe Einbussen in Asien

In Asien halten sich die Börsen am Montag etwas stabiler als in New York. Der japanische Nikkei 225 verliert 0,5%. Der breiter gefasste Topix gibt 0,3% nach. Der Hang Seng in Hongkong geht 0,2% leichter aus dem Handel. Chinas CSI300 sinkt 0,7%. Der breite MSCI Asia Pacific gibt 0,1% nach.

Euro etwas fester

Der Euro steigt leicht. Die europäische Gemeinschaftswährung handelt zum Dollar 0,1% fester zu 1.2310 $. Auch zum Franken zeigt sie sich mit 1.1751 Fr. etwas fester. Der Dollar verliert zur Schweizer Währung minimal und kostet 0.9547 Fr.

Öl büsst markant ein

Öl der Sorte Brent (Brent 67.846 -3.45%) sackt deutlich ab. Der Preis pro Barrel (159 Liter) büsst über 3% ein und beträgt weniger als 68 $. Gold handelt leicht schwächer bei 1337 $ pro Feinunze.