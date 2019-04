SMI notiert stabil

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt handelt zur Wochenmitte nach einem guten Beginn seitwärts. Bei Eröffnung sorgen Hoffnungen auf eine Einigung in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China für Optimismus. Laut einem Bericht der «Financial Times» sind die beiden Länder einer möglichen Einigung sehr nah. Dennoch warnen einige Marktteilnehmer, dass beispielsweise die Entwicklung der Bondmärkte, wo die Renditen am Dienstag nach einer kurzen Pause wieder gefallen sind, nicht zu den zuletzt guten Konjunkturdaten passe.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 9523.26 -0.14%) gewinnt bei Eröffnung 0,2%, gibt die Avancen aber früh preis. Deutlich aufwärts bewegen sich die Aktien von Julius Bär (BAER 42.6 2.4%). Am Dienstagabend hatte die SIX mitgeteilt, dass die Aktien der Privatbank ab kommender Woche durch Alcon im SMI ersetzt werden. Für Julius Bär hat Morgan Stanley (MS 43.7 0.39%) das Kursziel erhöht.

Überdurchschnittliche Kursgewinne verzeichnen auch die Aktien der beiden Grossbanken UBS (UBSG 12.415 0.73%) und CS. Sie hatten schon am Vortag zu den gefragteren Titeln gehört.

Mit ABB (ABBN 19.58 2.03%), Adecco (ADEN 54.7 1.86%) und LafargeHolcim (LHN 50.82 1.6%) gehören denn auch konjunktursensible Werte zu den gefragtesten Titeln. Auch die beiden Uhrenhersteller Swatch Group (UHR 291.9 0.21%) und Richemont (CFR 73.16 -0.52%) verfestigen sich angesichts der Hoffnung auf eine Einigung in den Handelsgesprächen. China ist ein wichtiger Markt.

Den Markt bremsen allerdings die Schwergewichte. Sowohl Novartis (NOVN 94.01 -0.9%), Roche (ROG 273.55 -0.73%) als auch Nestlé (NESN 94.46 -0.37%) kommen nicht vom Fleck.

Bei Roche verzögert sich die Übernahme des US-Unternehmens Spark.

Schwächer zeigen sich nach Analystenkommentaren noch Swisscom (SCMN 488.1 -1.15%). Die Aktien des Telecomkonzerns sind von der UBS wegen kurzfristig mangelnder Kurstreiber abgestuft worden.

Im SMIM (SMIM 2468.216 0.47%) ziehen AMS (AMS 30.31 4.09%) deutlich an. Die Aktien des österreichischen Chipherstellers notieren oben im SMIM-Tableau. Hier haben zuletzt Berichte über mögliche Preissenkungen für mehrere iPhone-Modelle gestützt.

VAT Group (VACN 113.5 1.79%) setzen ihren jüngsten Aufwärtstrend fort. Die Aktien des Vakuumventileherstellers scheinen ihre Schwäche überwunden zu haben und marschieren auf die Marke von 120 Fr. zu.

Vifor Pharma (VIFN 137.6 1.93%) gewinnen klar. Goldman Sachs (GS 197.5 0.39%) nimmt die Abdeckung für die Aktien mit der Einstufung «Buy» und einem Kursziel von 150 Fr. auf.

Dufry (DUFN 104.3 0.29%) müssen für die Augentochter von Novartis im SLI ihren Platz räumen. Alcon wird am kommenden Dienstag abgespalten und ist ab dann als eigenständiges Unternehmen gelistet.

Santhera (SANN 14.66 -0.81%) geben überdurchschnittlich nach. Das Spezialitätenpharmaunternehmen will sich weitere finanzielle Mittel beschaffen und hat sich dazu unter anderem eine syndizierte Kreditlinie gesichert.

Aryzta (ARYN 1.335 -4.37%) leiden unter anstehenden Indexananpassung. Julis Bär, die im Leitindex Platz für Alcon machen, verdrängen wiederum die Aktien des Backwarenkonzerns aus dem SMIM.

Asien verzeichnet Avancen

An den asiatischen Börsen wächst am Mittwoch die Hoffnung, dass sich die USA und China bald auf einen Deal im Handelsstreit einigen werden. Ein Bericht der «Financial Times» legt nahe, dass wichtige Streitpunkte ausgeräumt seien. Die Gespräche gehen am Mittwoch in Washington weiter. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 1%, und der breiter gefasste Topix gewinnt 0,6%. Der Hang Seng in Hongkong legt ebenfalls 1% zu, und Chinas Leitindex CSI 300 liegt im späten Handel 0,4% im Plus. Der südkoreanische Kospi rückt 0,7% vor, auch der australische S&P/ASX 200 gewinnt 0,7%.

Euro fester

Der Euro steigt leicht. Zum Dollar notiert die Gemeinschaftswährung bei 1.1222 $ und damit etwas höher. Gegenüber dem Franken liegt der Kurs mit 1.1198 Fr. ebenfalls höher. Der Dollar notiert zum Franken derweil wenig verändert bei 0.9979 Fr.

Ölpreis legt weiter zu

Der Ölpreis setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Handelstage fort. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 69.63 0.61%) kostet derzeit knapp 70 $. Gold (Gold 1292.28 -0.02%) handelt stabil. Der Preis für eine Feinunze des Edelmetalls liegt bei 1293 $.