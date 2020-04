SMI sucht nach einer Richtung

(AWP/CF) Die Schweizer Börse präsentiert sich am Freitag im frühen Handel orientierungslos. Vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts um 14.30 Uhr halten sich die Anleger laut Händlern zurück.

Angeführt wird der Swiss Market Index (SMI (SMI 9273.78 0.03%)) von Novartis (NOVN 82.17 1.72%). Die Valoren des SMI-Schwergewichts gehören zu den wenigen Gewinnern. Der Basler Pharmakonzern spannt mit Incyte zusammen und beginnt eine Phase-III-Studie mit dem Mittel Jakavi zur Covid-19-Behandlung (lesen Sie hier mehr). Die beiden anderen Schwergewichte Roche (ROG 322.8 0.03%) und Nestlé (NESN 101.84 0.75%) können nicht mithalten.

Die stärksten Einbussen verbuchen mit Zurich Insurance (ZURN 310.1 -6.93%) und Geberit (GEBN 405.5 -1.74%) zwei Aktien, die ex-Dividende gehandelt werden. Bei Zurich sind es 20 Fr. und bei Geberit 11,30 Fr. je Aktie.

Wie im Leitindex sind es auch im breiten Markt wenige Werte, die überzeugen. Zu dieser Kategorie gehören Cosmo (COPN 66.7 4.22%). Das Pharmaunternehmen sieht sich nach einer komplexen Neupositionierung gut aufgestellt und hält einen Gewinn im laufenden Jahr für möglich. 2019 hat das Unternehmen den Verlust ausgeweitet (lesen Sie hier mehr).

Unter Abgabedruck stehen die Anteile des Sensorenherstellers AMS (AMS 8.42 -4.54%) sowie der Softwarefirma Temenos (TEMN 109.25 -2.46%).

Dax schwächer

In Deutschland startet der Leitindex Dax (DAX 9532.47 -0.4%) zum Abschluss der Börsenwoche mit erneuten Verlusten. Am Donnerstag hatte er 0,3% im Plus bei 9570,82 Punkten geschlossen. Angesichts der anhaltenden Entlassungswelle in den USA richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Beschäftigtenzahlen am Nachmittag (MESZ).

Experten erwarten für März den Verlust von 100’000 Stellen ausserhalb der US-Landwirtschaft, nachdem im Vormonat noch 273’000 Jobs geschaffen wurden. Die Zahlen seien allerdings wenig aussagekräftig, warnte Commerzbank-Chefökonom Bernd Weidensteiner. «Der Stichtag für die Payrolls lag vor der Explosion der Erstanträge. Voll durchschlagen werden diese Zahlen erst im nächsten Monat.»

Brent-Öl wieder stärker

Die grossen Öl-Förderländer (Opec+) wollen einem Medienbericht zufolge am Montag über ihre weitere Förderpolitik beraten. Dazu sei eine Videokonferenz geplant, berichtete die russische Nachrichtenagentur Ria am Freitag unter Berufung auf das Energieministerium Aserbaidschans. Es werde erwartet, dass alle Länder der Opec+ daran teilnehmen würden und dass über eine Stabilisierung der Preise am Ölmarkt diskutiert werde.

Am Ölmarkt gibt es heftige Schwankungen. Auf den Preisen lastet ein Streit zwischen Saudi Arabien und Russland um die Frage von Förder-Kürzungen. Zudem wird die Weltwirtschaft durch die Corona-Krise ausgebremst, was die Öl-Nachfrage schmälert. Am Donnerstag waren die Ölpreise indes so deutlich in die Höhe geschossen wie noch nie. Die Sorte Brent (Brent 31.18 5.05%) etwa hatte sich um bis zu 47% verteuert, allerdings auf niedrigem Niveau. Auslöser war die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, in dem Förder-Streit vermitteln zu wollen. Am Freitag legen die Preise für Brent und WTI (WTI 25.82 7.36%) nach einem leichten Rückgang weiter zu.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020

Eurokurs gibt weiter nach

Der Euro ist am Freitag gesunken und hat damit die Kursverluste seit Beginn der Handelswoche fortgesetzt. Am Morgen notiert der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.07971 -0.44%) etwas tiefer als am Vorabend. Der US-Dollar in Franken (USDCHF 0.97714 0.28%) bewegt sich derweil kaum. Der Euro in Franken (EURCHF 1.055 -0.15%) notiert bei 1.0560 Fr., nach 1.0553 am Donnerstagabend.

Seit Montag ist der Eurokurs im Handel mit dem Dollar gesunken und auf Wochensicht mehr als 2 Cent abgerutscht. Mittlerweile geben immer mehr Konjunkturdaten Aufschluss darüber, wie stark die Wirtschaft in der Eurozone durch die Folgen der Coronakrise getroffen wird.