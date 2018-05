SMI dreht ins Minus

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse notiert nach zwischenzeitlichen Avancen wieder leichter. Bei Eröffnung haben noch die Abgaben an Wallstreet am Vorabend im Anschluss an den US-Zinsentscheid gebremst. Während sich das Fed vor der nächsten Zinserhöhung eine Verschnaufpause gegönnt hat, nährt es zugleich Erwartungen, dass die Zügel bereits nächsten Monat gestrafft werden.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 8881.51 -0.17%) eröffnet 0,2% tiefer und dreht am Vormittag ins Plus. Am Nachmittag notiert er wieder in der Verlustzone. Am Mittwoch hat der Leitindex 0,1% gewonnen.

Bei den Blue Chips notieren vor allem Geberit (GEBN 443.7 2.97%) fester. Sie eröffnen mit einem Plus von 2%. Der Sanitärtechnikkonzern hat einen Quartalsabschluss am oberen Ende der Analystenerwartungen veröffentlicht.

Die Genussscheine von Roche (ROG 225.6 0.87%) profitieren von einem leichten Rückschlag beim Konkurrenten Novartis (NOVN 76.42 0.03%). Die Novartis-Tochter Sandoz kann ihr Nachahmerprodukt Rituximab vorläufig in den USA nicht auf den Markt bringen.

Auch die Aktien des Telecomkonzerns Sunrise (SRCG 79.2 0.25%) profitieren zunächst von den Quartalszahlen, die besser ausgefallen sind, als Analysten im Vorfeld prognostiziert hatten. Im frühen Handel geben die Titel ihren Gewinn jedoch her.

Deutlich höher handeln die Werte des Computerzubehörherstellers Logitech (LOGN 40.16 8.28%). Sie steigen auf ein neues Jahreshoch. Die Zahlen zum vierten Quartal haben die Markterwartungen klar übertroffen.

Die Titel des sozialen Netzwerks Asmallworld (ASWN 15.15 -14.89%) büssen kräftig ein.

Asien in Minus

In Asien tendieren die Börsen im Allgemeinen schwächer, nachdem die US-Notenbank weitere Zinserhöhungen angekündigt hat. So notiert der Hongkonger Hang Seng (Hang Seng 30313.37 -1.34%) 1,4% tiefer. In Taipeh gibt der Taiex 1% nach, während der Kospi in Seoul rund 0,5% verliert. Entgegen dem Trend avanciert der S&P/ASX 200 in Sydney rund 0,8%. Die Börse in Tokio ist geschlossen.

Euro stabil

Der Euro stoppt seine Talfahrt gegenüber dem Dollar der vergangenen Handelstage. Nachdem die Gemeinschaftswährung in der Nacht zum Donnerstag noch zeitweise bis auf 1.1938 $ und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Januar gefallen ist, erholt sich der Kurs auf 1.1990 $. Zum Franken bewegt sich der Euro derweil seitwärts bei 1.1953 Fr. Der Dollar kostet 0.9968 Fr.

Ölpreis bei 73 $

Öl der Sorte Brent notiert pro Barrel (159 Liter) bei genau 73 $. Der Goldpreis steigt 0,3% auf 1309 $ pro Feinunze.