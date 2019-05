SMI schliesst nach Höhenflug stabil

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat sich kaum verändert ins Wochenende verabschiedet. Gute Nachrichten zum US-Arbeitsmarkt verliehen dem Leitindex nur zwischenzeitlich Auftrieb und liessen ihn auf ein neues Allzeithoch steigen. Im April hatte die grösste Volkswirtschaft der Welt mit 263’000 neuen Stellen deutlich mehr als die erwarteten 185’000 bis 190’000 Jobs geschaffen.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 9741.99 -0.04%) stand bei Eröffnung noch 0,1% tiefer. Nach anfänglichem Pendeln um den gestrigen Schlusskurs verzeichnete der Leitindex vor dem Mittag Gewinne. Am frühen Nachmittag baute er seine Avancen aus und erreichte dabei das neue Intraday-Allzeithoch von 9786 Punkten. Mit dem Erreichen dieser Marke drehte er jedoch ab und gab bis zum Handelsende in Zürich seine gesamten Gewinne preis.

An Wallstreet zeigten die Kurse indes eindeutig nach oben. In New York legten die drei grossen Indizes bei Börsenschluss in Europa zu. Der Dow Jones (Dow Jones 26506.86 0.76%) stieg 0,4%, und der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2944.11 0.91%) lag 0,7% im Plus. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite avancierte sogar 1,2%.

SMI: Roche und Novartis stark

Im Schweizer Leitindex notierten die Aktien der Swiss Re (SREN 94.56 -3.06%) nach den jüngsten Quartalszahlen schwächer. Der Rückversicherer hatte im ersten Quartal 2019 weniger verdient als noch vor Jahresfrist. Eine Reihe von Grossschäden belastete die Rechnung, während die Hausse an den Finanzmärkten den Gewinnrückgang abfederte.

Auf der Gewinnerseite fielen die Pharmaschwergewichte um Roche (ROG 269.3 0.6%) und Novartis (NOVN 83.69 0.65%) mit grösseren Bewegungen auf. Nestlé (NESN 97.19 -0.15%) zeigten sich indes wenig verändert. Fester notierten zudem andere Titel aus dem Gesundheitssektor, vor allem Lonza (LONN 321.3 2.42%). Alcon (ALC 59.74 -0.43%) bauten ihre Gewinne mehrheitlich ab.

Geberit (GEBN 461.6 0.54%) legten nach dem gestrigen Kurssprung eine Pause ein, schlossen aber fester. Freundliche Analystenkommentare führten nur bedingt zu Anschlusskäufen.

Die Kursschwäche bei Credit Suisse (CSGN 13.215 -2.33%) und Swiss Life (SLHN 464 -2.75%) war nur optischer Natur. Beide Aktien wurden an diesem Tag ex Dividende gehandelt. CS zahlt ihren Aktionären 0.2625 Fr. je Anteilsschein und Swiss Life 16.50 Fr.

AMS unterbrechen Höhenflug

Im SMIM (SMIM 2555.697 0.12%) zeigten sich die Gesundheitstitel von ihrer stärkeren Seite. Folglich verbuchten Sonova (SOON 204.9 1.24%), Straumann (STMN 834.6 1.68%) und Vifor Pharma (VIFN 135.1 1.16%) allesamt Gewinne. Gestern gehörten sie zu den Verlierern.

Fester waren Logitech (LOGN 41.21 0.76%). Laut Händlern hatte Kepler Cheuvreux die Titel auf «Buy» hochgestuft.

Mit AMS (AMS 47.41 -0.08%) und Temenos (TEMN 168 -0.71%) gaben andere Tech-Valoren nach. AMS bewegten sich nach dem Kurssprung um etwa 30% in zwei Tagen zum Wochenschluss im Rückwärtsgang, erholten sich aber deutlich von ihrem Tagestief.

Die Stärke des Gesundheitssektors setzte sich auch im breiten Markt fort. Dort gewannen die Aktien von Polyphor (POLN 27 0.93%), Obseva (OBSV 13.8 -4.83%) und Basilea (BSLN 45.52 1.88%). Zudem legten Meyer Burger (MBTN 0.7315 4.72%) deutlich zu. Beim Solarzulieferer war gestern auf der GV der befürchtete Aufstand der Aktionäre ausgeblieben. Die Ruhe schien den Valoren Auftrieb zu verleihen.

Auf der Verliererseite wurde das Bild durch Dividendenausschüttungen etwa bei Varia US Properties, Coltene (CLTN 102.8 0.98%) oder Cham Group (CHAM 419 0%) verzerrt.

Ruhe in Asien

In Asien waren am Freitag die Märkte in Japan und in Festlandchina weiterhin feiertagsbedingt geschlossen. Der Hang Seng (Hang Seng 30081.55 0.46%) in Hongkong tendierte fester (+0,3%), der koreanische Aktienindex Kospi (Kospi 2200.35 -0.56%) gab nach (–0,5%).

Euro uneinheitlich

Der Euro lieferte zum Dollar und zum Franken ein gemischtes Bild. Nach den Kursverlusten der vergangenen Handelstage kostete die Gemeinschaftswährung mit 1.1191 $ etwas mehr. Zum Franken notierte sie mit 1.1387 Fr. kaum verändert. Der Dollar präsentierte sich zur Schweizer Valuta schwächer bei 1.0176 Fr.

Goldpreis legte zu

Der Ölpreis bremste am Freitag seine Talfahrt vom Vortag. Die Notierung ging deutlich nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 71.19 1.11%) kostete bei Börsenschluss in Europa gut 71 $. Gold (Gold 1279.93 0.74%) notierte klar fester bei 1281 $ pro Feinunze.