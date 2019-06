SMI schliesst über 9600

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat sich zum Wochenstart nach einem schlechten Beginn mit einem deutlichen Plus gezeigt. Doch die Fronten im Zollstreit zwischen China und den USA hätten sich weiter verhärtet, und eine Entspannung rücke in die Ferne. «Es läuft auf einen richtigen Handelskrieg hinaus», sagt ein Händler. Dies könnte weltweit zu einer Rezession führen, wird befürchtet. Der Zollstreit könnte sich im Raum Pazifik auf die Politik ausweiten, heisst es weiter. Zudem habe US-Präsident Donald Trump mit den neuesten Zolldrohungen gegen Mexiko eine weitere Front eröffnet.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 9602.73 0.83%) gab bei Eröffnung noch 0,6% nach. Zwischenzeitlich rutschte er weiter abwärts, konnte aber vor dem Mittag seine Verluste abbauen und ins Plus drehen. Am Nachmittag stieg er deutlich an und arbeitete sich über die Mare von 9600. In der Vorwoche hatte der SMI 1,5% eingebüsst. Für den gesamten Mai ergab sich ein Minus von 2,5%.

Die Handelsstreitigkeiten der USA mit China und Mexiko verunsicherten die Anleger an der Wallstreet nur zu Handelsbeginn in New York, dann drehten die Indizes teilweise ins Plus. Der Dow Jones (Dow Jones 24819.78 0.02%) notierte bei Börsenschluss in Europa 0,2% fester. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2744.45 -0.28%) legte 0,1% zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite fiel 0,4%.

Lonza an der Spitze

Im Schweizer Leitindex stiegen Lonza (LONN 320.3 3.86%) deutlich. Der Spezialchemiekonzern organisiert sich neu. Der Bereich Specialty Ingredients (LSI) wird ausgegliedert, bleibt aber im Besitz von Lonza. Gleichzeitig gibt es in der Sparte und auf Gruppenebene einen Stellenabbau.

Die Pharmawerte konnten die durchweg positiven Impulse vom US-Onkologiekongress Asco in steigende Kurse ummünzen. Novartis (NOVN 87.47 1.59%) und Roche (ROG 264.2 0.42%) schlossen fester. Auch Alcon (ALC 58.72 0.84%) legten zu. Das dritte Schwergewicht – die Aktie des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé (NESN 101.44 1.9%) – stieg und beflügelte somit dem SMI.

Die Banktitel um Credit Suisse (CSGN 11.28 -0.97%) und UBS (UBSG 11.38 -1.47%) schwächelten. CS ist nach Ansicht ihres CEO Tidjane Thiam derzeit zu tief bewertet. «Das Unternehmen ist viel mehr wert», sagte er in einem Interview mit dem «SonntagsBlick». Dass der Aktienkurs derzeit tiefer sei als bei seinem Start als CEO im Jahr 2015, habe allerdings mit der Ausgabe neuer Aktien zu tun. CS habe 7 Mrd. $ für Bussen, Vergleiche und Restrukturierung ausgegeben, sagte Thiam. Um das Unternehmen zu refinanzieren, hätten neue Valoren ausgegeben werden müssen.

Techwerte gaben nach

Die Tech-Werte im SMIM (SMIM 2414.597 -0.15%) präsentierten sich ebenfalls schwach. Neben AMS (AMS 32.47 -2.32%) fielen auch Temenos (TEMN 174.15 -0.14%) und Logitech (LOGN 36.22 -0.98%) mit Verlusten auf.

Klar fester schlossen indes Sunrise (SRCG 71.4 2.66%). Die Eidgenössische Wettbewerbskommission (Weko) wird die geplante Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC Schweiz durch Sunrise einer genauen Überprüfung unterziehen.

Julius Bär (BAER 39.11 -1.41%) verloren. GAM (GAM 4.22 2.03%) drehten nach einem schwachen Start am Nachmittag ins Plus.

Profitieren von Neuigkeiten vom Asco-Kongress konnten Basilea (BSLN 39.7 -1.54%). Das Biopharmaunternehmen kommt in der Entwicklung des neuartigen Krebsmedikamentkandidaten BAL101553 voran. Wie Daten aus der Phase-I-Studie zeigen, hat sich der Einzelwirkstoff in der oralen Darreichungsform bei Hirntumorpatienten verträglich und klinisch wirksam gezeigt.

Asien schwächer

In der Nacht zum Montag handelten die asiatischen Märkte schwächer. Die Sorgen im Konflikt mit den USA und in der Folge die höhere Wahrscheinlichkeit einer globalen Rezession belasteten. Der Nikkei 225 verlor 1,1%. Der Hang Seng in Hongkong gab 0,2% nach. Auf dem chinesischen Festland büsste der CSI 300 rund 0,2% ein. Der koreanische Kospi legte gegen den Trend 1,3% zu.

Franken legt zum Dollar zu

Der Euro stieg und notierte zum Franken bei 1.1189 Fr. Mit 1.1160 Fr. markierte er den tiefsten Stand seit Juli 2017. Zum Dollar zog der Franken an und war mit zwischenzeitlich 0.9958 Fr. so stark wie seit rund zwei Monaten nicht mehr. Bei Börsenschluss in Europa lag der Kurs bei 0.9986 Fr. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zum Greenback mit 1.1206 $ wieder über der Marke von 1.12 gehandelt.

Goldpreis höher

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 61.53 -4.6%) kostete knapp 62$. Der Preis für eine Feinunze Gold (Gold 1324.81 1.46%) stieg bis 1320 $ und notierte damit auf dem höchsten Stand seit Ende März.