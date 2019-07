SMI setzt Rekordlauf fort

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt legt am Mittwoch weiter zu und knüpft damit an die vier positiven Vortage an. Der der Leitindex SMI (SMI 10059.6 0.39%) zeigt somit weiterhin keine Ermüdungserscheinungen, nachdem er am Vortag erstmals über 10’000 Punkten geschlossen hat. Er steht bei Eröffnung 0,1% höher. Im frühen Handel gewinnt er noch stärker auf eine neues Allzeithoch von 10’090. Damit nimmt er sogar die Marke von 10’100 Punkten ins Visier. Nach der Mittagszeit schaltet er einen Gang zurück.

In der Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung der Notenbank Fed steigen Anleger in die US-Aktienmärkte ein. Vor dem Feiertag wolle sich aber niemand zu weit aus dem Fenster lehnen, sagen Börsianer. Der Leitindizes Dow Jones (Dow Jones 26881.35 0.35%), Nasdaq Composite und S&P 500 (SP500 2986.42 0.45%) steigen zur Eröffnung des verkürzten Handels am Mittwoch um jeweils 0,3%. Der S&P 500 markiert sogar ein Rekordhoch.

SMI-Pharmatitel stützen

Im Schweizer Blue Chips legen LafargeHolcim (LHN 48.15 0.86%), Swisscom (SCMN 494.8 0.92%) und Givaudan (GIVN 2766 1.13%) zu. Die Pharmawerte wie Novartis (NOVN 91.02 0.31%), Roche (ROG 280.9 0.59%) sowie Alcon (ALC 61.85 1.08%) und Lonza (LONN 332.7 0.82%) gewinnen. Roche hat über positive Studienresultate mit einem Grippemittel für Kinder berichtet.

Nestlé (NESN 102.36 0.23%) präsentieren sich nach einem guten Handelsbeginn leicht fester. Sowohl Jefferies als auch Goldman Sachs (GS 206.25 0.13%) haben ihr Kursziel für die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns erhöht und dabei die Empfehlung «Buy» bestätigt.

Gesucht sind zudem Swatch Group (UHR 281.6 0.82%) nach einer Kurszielerhöhung durch die Citigroup (C 70.83 0.55%), die gleichzeitig die Empfehlung «Buy» bekräftigt hat. Im Gegensatz dazu gehören Richemont (CFR 82.68 -0.29%) zu den beiden Verlierern. Die DZ Bank hat die Aktie auf «Halten» zurückgestuft und das Kursziel leicht reduziert.

Die Banktitel um Credit Suisse (CSGN 11.97 1.44%) und UBS (UBSG 11.845 0.64%) können ihre anfänglichen Verluste abbauen und ins Plus drehen. CS liegen sogar an der SMI-Spitze.

ABB (ABBN 19.72 -1.1%) fallen dagegen nach einem kritischen Kommentar von Jefferies verbunden mit einer Kurszielsenkung etwas zurück.

Gesundheitstitel gesucht

Auch im SMIM (SMIM 2578.005 0.61%) zeichnen vor allem die Gesundheitsaktien ein positives Bild. Neben Sonova (SOON 223.4 1.09%) fallen auch Vifor Pharma (VIFN 143.95 1.34%) und Straumann (STMN 880.6 0.16%) mit Gewinnen auf.

Logitech (LOGN 38.78 -0.62%) werden leichter gehandelt. Der starke Mann und langjährige Verwaltungsratspräsident Guerrino De Luca gibt seinen Posten auf die kommende GV hin ab. Auch VAT Group (VACN 122.8 -0.12%) verzeichnen Einbussen.

Zudem fallen Flughafen Zürich (FHZN 185.4 0.65%) mit Gewinnen auf.

Im breiten Markt erhalten Ascom (ASCN 12.82 1.1%) von einem neuen Auftrag etwas Rückenwind.

Gewinnmitnahmen in Asien

Die Vorzeichen an den asiatischen Börsen für den Mittwoch sind negativ. An den Haupthandelsplätzen gaben die Leitindizes alle nach, vom Kospi (–1,2%) in Südkorea über den Topix (–1%) in Japan bis zum Shanghai Composite (–0,7%) in China und zum Hang Seng (–0,2%) in Hongkong.

Euro wenig verändert

Der Euro handelt kaum verändert. Die Gemeinschaftswährung kostet zum Dollar 1.1285 $. Gegenüber dem Franken zeigt sie sich ebenfalls stabil. Sie kostet derzeit 1.1121 Fr. Der Dollar steht praktisch unverändert zum Vorabend bei 0.9855 Fr.

Gold fester

Der Goldpreis legt zu und notiert bei 1425 $ pro Feinunze. Der Ölpreis knüpft an die Kursverluste am Vortag an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 63 -0.43%) kostet knapp 63 $. Am Dienstag haben sich das Ölkartell Opec und weitere Staaten (Opec+) auf die Beibehaltung des Ölförderlimits für neun Monate geeinigt.