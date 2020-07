SMI notiert im Minus

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt liegt am Freitag in der Verlustzone. Der Swiss Market Index SMI (SMI 10159.94 -0.27%) notiert bei Eröffnung stabil. Im frühen Handel liegt er leicht im Plus und erreicht dadurch die Marke von 10’200. Vor dem Mittag schaltet er einen Gang zurück und dreht ins Minus. Dennoch steuert der Leitindex auf einen Wochengewinn von gut 1% zu.

Händler beschreiben den Markt als uneinheitlich. Es fehlten die Impulse, heisst es am Markt. Da in den USA die Börsen wegen des Unabhängigkeitsfeiertags geschlossen bleiben, sei auch nicht damit zu rechnen, dass sich das Geschäft im weiteren Verlauf noch stärker beleben werde, sagt ein Händler.

Die Stimmung sei dank starker Zahlen vom US-Arbeitsmarkt eigentlich gut. Aber wegen der stark steigenden Coronainfektionszahlen – am Vortag wurden in den USA weitere über 50’000 Infektionen gemeldet – werde der Risikoappetit der Anleger etwas gedämpft. «Wenn sich dort die Lockdown-Massnahmen weiterhin so mehren, ist das gar nicht gut, weder für die Wirtschaft noch für die Märkte», sagt ein Händler. «Wir sind inzwischen wieder auf einem stolzen Niveau angelangt.» In den USA war im Juni die Arbeitslosenrate stärker als erwartet zurückgegangen, und es wurden deutlich mehr Jobs geschaffen als von Experten geschätzt. In China gewann der Dienstleistungssektor an Schwung. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex stieg mit 58,4 Zählern auf den höchsten Stand seit zehn Jahren.

Im SMI avancieren die Aktien des Life-Science-Konzerns Lonza (LONN 514.6 1.46%), bisher die grössten Gewinner im SMI im Jahresverlauf, weiter.

Zyklische Werte wie LafargeHolcim (LHN 42.61 0%), ABB (ABBN 22.3 0%) und Adecco (ADEN 45.21 -0.33%) liegen etwas besser im Markt. Schwächer präsentieren sich die Titel der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 61.36 -0.39%) und Swatch Group (UHR 189.4 -1.2%). Beide Grossbanken – Credit Suisse (CSGN 9.812 -0.85%) und UBS (UBSG 11.025 -0.59%) – geben nach. Versischereraktien wie Swiss Re (SREN 73.7 -1.34%), Zurich Insurance (ZURN 337.6 -0.71%) und Swiss Life (SLHN 349.6 -0.96%) verlieren ebenfalls.

Nestlé (NESN 105.7 -0.06%) bewegen sich kaum. Der Nahrungsmittelriese zieht sich aus einem Teil seines Wassergeschäfts in Nordamerika zurück. Die kanadische Tochter verkauft ihr Flaschenwassergeschäft der Marke Pure Life an Ice River Springs.

Wie schon im Donnerstagshandel binden die Pharmaschwergewichte Roche (ROG 331.1 -0.54%) und Novartis (NOVN 82.73 -0.37%) den Leitindex zurück.

Tech-Aktien fester

Im SMIM (SMIM 2499.626 0.21%) zeigen sich die Tech-Werte von ihrer freundlichen Seite. So fahren die Aktien des Bankensoftwareherstellers Temenos (TEMN 149.1 1.05%), des Computer- und Gamingzubehörspezialisten Logitech (LOGN 62.18 0.94%) und des Chipproduzenten AMS (AMS 14.29 -0.24%) Gewinne ein.

Die Meldung, wonach CEO Bracken Darrell jüngst knapp 167’000 Aktien von Logitech verkauft hat, perlt an dem Hersteller von Computerzubehör ab. Der Konzernchef habe das rekordhohe Kursniveau ganz einfach für Gewinnmitnahmen genutzt, heisst es am Markt. Zudem hatte Citigroup (C 50.55 0.4%) kürzlich das Kursziel auf 73 Fr. angehoben.

Gesucht sind ausserdem die mittelgrossen Finanzwerte Julius Bär (BAER 39.71 -0.72%) und Partners Group (PGHN 870.4 0.28%).

Während sich Flughafen Zürich (FHZN 126.1 -0.71%) weiter erholen, geben die Titel des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 28.42 -3.79%) nach.

Interroll profitieren von Auftrag

Am breiten Markt fallen Cosmo (COPN 88.4 5.87%) positiv auf. Das Biopharmaunternehmen hat von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für Byfavo (Remimazolam) erhalten. Das Mittel wird zur Kurzsedierung bei Kolo- und Bronchoskopien verwendet.

Die Aktien von Interroll (INRN 2045 3.91%) steigen. Der Logistikanbieter hat in den USA einen Grossauftrag von einer Onlinehandelsplattform in zweistelliger Millionenhöhe bekommen.

SFS (SFSN 90.9 2.08%) reagieren kaum auf die Mitteilung, wonach die in der Befestigungstechnik tätige Gruppe für das erste Halbjahr weniger Umsatz und tiefere Margen erwartet. Allerdings geht sie trotzdem von einem soliden Ergebnis aus.

Die Anteile von Leonteq (LEON 42.5 -3.74%) brechen den Höhenflug der vergangenen Tage ab. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen. Sie waren in den vergangenen Tagen um fast ein Fünftel gestiegen.

Handel in Asien freundlich

In Asien gewinnen die Aktienmärkte am Freitag an Terrain. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 0,4%, der breiter gefasste Topix legt ebenfalls 0,4% zu. Der Hongkonger Hang Seng legt 0,7% zu, und auf dem chinesischen Festland klettert der CSI 300 0,9% hinauf. Der koreanische Kospi avanciert 0,6%.

Ruhe am Devisenmarkt

Der Euro bewegt sich am Freitag nur wenig. So handelt die Gemeinschaftswährung zum Dollar bei 1.1230 $, nachdem sie gestern kurzzeitig die Marke von 1.13 $ erreicht hat. Zum Franken notiert sie aktuell mit 1.0624 Fr. unverändert gegenüber dem Vorabend. Der Dollar bewegt sich zur Schweizer Währung mit 0.9460 Fr. ebenfalls kaum.

Goldpreis hält sich auf hohem Niveau

Der Goldpreis festigt sich weiter auf einem Level, das er seit 2012 nicht erreicht hat. Aktuell kostet das Edelmetall 1775 $ pro Feinunze. Der Ölpreis zeigt sich etwas schwächer. Das Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 42.36 -0.73%) liegt derzeit bei 42.50 $. Marktbeobachter sprechen von einer Gegenbewegung, nachdem der Ölpreis im Verlauf der Woche zum Teil kräftig gestiegen ist.