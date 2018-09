SMI schliesst auf Tageshoch

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse hat am Montag zugelegt. Die Anleger verhielten sich laut Händlern wegen des schwelenden Handelsstreits der USA mit Kanada und China sowie wegen der Währungsturbulenzen in einigen Schwellenländern vorsichtig und zurückhaltend, sagten Händler. Weil in den USA wegen des Labor-Day-Feiertags die Märkte geschlossen bleiben, hielten sich die Aktivitäten zudem sehr in Grenzen. Die kursbewegenden Impulse aus dem angelsächsischen Raum hätten gefehlt, sagten Händler. Der Swiss Market Index schloss nach einem kurzen Schlussspurt aber auf dem Tageshoch über der Marke von 9000 Punkten. Am Freitag hatte der Leitindex 0,8% nachgegeben.

Schweizer Finanzwerte notierten fester. Avancen verzeichneten vor allem die Versicherervaloren. Swiss Life (SLHN 356.7 1.57%) profitierten von einer Analystenmeinung. JPMorgan hob die Empfehlung für den Lebensversicherer auf «Neutral» an. Auch Swiss Re (SREN 88.4 1.42%) und Zurich Insurance (ZURN 297.2 0.68%) stiegen. Banktitel um UBS (UBSG 15.22 0.56%) und Credit Suisse (CSGN 14.63 0.79%) legten zu.

Unter Druck standen die Aktien der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 399.6 -3.38%) und Richemont (CFR 84.72 -1.14%). Swatch Group standen bereits in der Vorwoche unter Abgabedruck, nachdem UBS die Empfehlung auf «Neutral» von «Buy» gesenkt hatte. Händler verwiesen auch auf enttäuschende Konjunkturzahlen aus China, den Handelsstreit der USA mit China und den wiedererstarkten Franken, der Swatch mehr zu schaffen mache als Richemont. Der Genfer Mitbewerber rechnet in Euro ab.

Novartis (NOVN 81.02 0.8%) avancierten, nachdem Verwaltungsratspräsident Jörg Reinhardt in der Wochenendpresse eine Margenverbesserung in Aussicht gestellt hatte. «Wir wollen spätestens in fünf Jahren ins Mittelfeld der Wettbewerber vordringen, Richtung 35%», sagte er in einem Interview mit der «NZZ (NZZ 5150 0%) am Sonntag».

Auch am breiten Markt sorgen Analystenkommentare für Bewegung. So gewannen Dormakaba (DOKA 685.5 0.73%), nachdem CS das Rating von «Neutral» auf «Outperform» angehoben hatte.

Meyer Burger (MBTN 0.638 3.4%) drehten nach schwachem Start ins Plus. UBS senkte das Kursziel für die Aktien des Solartechnologieunternehmens von 1.21 auf 0.73 Fr. Die Einstufung lautet weiterhin «Neutral».

In der Schweiz bahnt sich ein grösserer Börsengang an: Der Verpackungskonzern SIG aus Neuhausen am Rheinfall peilt in den kommenden Monaten den Sprung an die SIX an. Dabei will der Tetra-Pak-Konkurrent durch die Ausgabe neuer Aktien rund 1 Mrd. Fr. aufnehmen. Mit der Transaktion sollen Schulden abgebaut werden.

GAM (GAM 7.75 3.54%) legten markant zu, ohne dass es aktuelle Nachrichten zum Vermögensverwalter gab. Händler sprachen von einer Stabilisierung nach dem massiven Einbruch im Gefolge der Schliessung von Anleihenfonds und der Absetzung eines Fondsmanagers.

Die Aktien von Dätwyler (DAE 183.8 1.32%) zogen an. Das Unternehmen hatte am Morgen die Akquisition der US-Gesellschaft Parco bekanntgegeben.

Edisun (ESUN 69 5.34%) fielen mit deutlichen Avancen auf, nachdem der Solarstromhersteller am Freitagabend gute Zahlen vorgelegt hatte.

Asien im Minus

Praktisch alle bedeutenden Indizes der asiatischen Aktienmärkte notierten im Minus. In Tokio büsste der Nikkei 225 (Nikkei 225 22707.38 -0.69%) 0,6% an Terrain ein, während der marktbreite Topix 0,9% verlor. Auch in Hongkong und an den chinesischen Festlandbörsen dominierten schwächere Kurse: Während der Hang Seng (Hang Seng 27712.54 -0.63%) 1% sank, bewegten sich der Shanghai Composite und der Shenzhen Composite 0,8 respektive 1,1% tiefer.

Euro stabil

Der Euro pendelte weiter um die Marke von 1.16 $. Die Gemeinschaftswährung kostete bei Börsenschluss in Europa 1.1619 $ und damit etwas mehr. Starke Impulse blieben am Devisenmarkta aus. Um 17.30 Uhr MESZ kostete der Euro 1.1260 Fr. Die US-Währung lag unverändert bei 0.9690 Fr. Am Freitag hatte der Euro-Franken-Kurs bei 1.1237 Fr. ein neues Jahrestief markiert. Im April hatte er noch über der 1.20-Marke notiert.

Gold wenig bewegt

Der Goldpreis verharrte an der Marke von 1200 $. So lag der Preis für eine Feinunze des Edelmetalls bei Börsenschluss in Europa bei 1201 $. Der Ölpreis erholte sich von seinen anfänglichen, leichten Abschlägen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 77.996 0.78%) kostete gut 78 $.