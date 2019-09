SMI und Wallstreet klar im Minus

(AWP/SPU/Reuters) Die Schweizer Börse gibt am Dienstag auf breiter Front nach. Die mit dem anhaltenden Handelskonflikt verbundenen Wachstumsängste und das Hin und Her im Zusammenhang mit dem Brexit verderben laut Händlern den Anlegern die Laune. Der Swiss Market Index SMI steht bei Eröffnung 0,3% tiefer. Im frühen Handel weitet er seine Verluste aus. Am Nachmittag verharrt der Leitindex über weite Strecken auf diesem Niveau. Kurz nach Eröffnung der Börsen in New York wird das Minus deutlicher. Am Montag ist er um 0,3% gestiegen.

Auch an der Wallstreet geben die Kurse deutlich nach. Der Dow Jones verliert 1,4%. Der breiter gefasste S&P 500 büsst 1% ein. Der Nasdaq Composite, der Index der Technologiebörse in New York, notiert 1,1% tiefer. Gestern waren die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

Konjunkturdaten aus den USA setzen den Börsen zu. Die US-Industrie ist einer Umfrage zufolge erstmals seit 2016 wieder geschrumpft. Der Einkaufsmanager-Index fiel im August auf 49,1 Punkte von 51,2 Zählern im Vormonat, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Dies ist der niedrigste Wert seit Januar 2016.

SMI-Versicherer im Plus

Der Schweizer Leitindex verzeichnet eine Vielzahl von Verlierern. Am Ende des SMI-Tableaus notieren die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch Group. SocGen hat das Kursziel für Swatch Group von 296 auf 257 Fr. gesenkt und die Verkaufsempfehlung bestätigt.

Zudem setzen Verluste bei den schwergewichtigen Papieren um Roche und Novartis dem Index zu. Der Lebensmittelwert Nestlé erholt sich im Verlauf von einem Teil der Verluste. Auf der Verkaufsliste stehen auch die Aktien der Banken Credit Suisse und UBS. Aber auch Papiere zyklischer Firmen wie LafargeHolcim, Sika und Adecco verlieren an Wert.

Stabil notieren die Versicherertitel um Swiss Re, Zurich Insurance und Swiss Life.

Lonza können nach einem schwachen Start davon profitieren, dass der Pharmazulieferer von der koreanischen Celltrion mit der Herstellung des Medikaments Remsima beauftragt worden ist.

Gesundheitsaktien stabil bis freundlich

Im SMIM können sich die Aktien der Gesundheitsunternehmen gegen den Trend stemmen. So zeigen sich Straumann, Sonova und Vifor Pharma stabil bis fester.

AMS drehen ins Plus. Die Österreicher haben von der deutschen Finanzaufsicht grünes Licht bekommen, um für Osram zu bieten.

Am breiteren Markt fallen die Anteile von Stadler Rail mit klaren Verlusten auf. Der Zughersteller hat im ersten Halbjahr bei Umsatz und Gewinn kräftig zugelegt, die Erwartungen aber dennoch nicht erfüllen können.

Die Aktien von Medacta notieren nach Bilanzvorlage höher. Die Medizintechnikfirma hat den Umsatz kräftig gesteigert, aber wegen der Kosten für den Börsengang im Frühjahr war der Gewinn tiefer als im Jahr zuvor.

Kuros ziehen klar an. Das Biotech-Unternehmen hat von der FDA grünes Licht für eine klinische Phase-2a-Studie erhalten.

Klare Gewinne fahren die Valoren des Energiekonzerns BKW nach starken Halbjahreszahlen ein.

MCH Group gewinnen deutlich. Die kriselnde Messebetreiberin hat wegen Sonderkosten für die Restrukturierung des Geschäfts zwar einen Verlust geschrieben. Er ist allerdings klein, und auf den Messegebäuden dürfte es in diesem Jahr zu keinem weiteren grossen Abschreiber kommen.

Die Titel des sozialen Netzwerks Asmallworld büssen nach einem starken Auftakt markant ein. Das Unternehmen hat im ersten Semester einen Gewinn geschrieben.

Die Aktien von Hiag setzen den Abwärtstrend fort. Die Immobilienfirma ist gemäss Angaben vom Vortag im ersten Halbjahr wegen zwei Sondereffekten tief in die roten Zahlen gerutscht und lässt daher die Dividende für das laufende Jahr ausfallen.

Gemischtes Bild in Asien

Die asiatischen Börsen zeigen bei geringem Volumen ein uneinheitliches Bild. Die Investoren erwarten Neuigkeiten, ob es den USA und China gelingt, diesen Monat noch eine weitere Verhandlungsrunde zum Handelsstreit anzusetzen. Getrieben von Hoffnungen auf bessere Exportchancen dank einem schwächeren Yen hat der Aktienmarkt in Japan am Dienstag allerdings leicht stärker tendiert. Der 225 Werte umfassende Nikkei steigt 0,2%. Der breiter gefasste Topix gewinnt 0,4%. Der chinesische CSI handelt leicht im Minus, während der Shenzhen Index 0,3% höher tendiert. Der südkoreanische Kospi korrigiert um 0,2%. Der Hang Seng in Hongkong steht im späten Handel 0,1% tiefer.

Euro auf neuem Zweijahrestief zum Dollar

Der Euro fällt zur US-Währung am Dienstag auf ein neues Zweijahrestief. So kostet die Gemeinschaftswährung 1.0938 $. Das ist der tiefste Stand seit Mai 2017. Auch gegenüber dem Franken schwächt sich der Euro ab und kostet zuletzt 1.0834 Fr. Der Dollar notiert zum Franken stabil bei 0.9903 Fr.

Das britische Pfund leidet immer stärker unter dem ungewissen Fortgang des Brexit. Die Währung des Vereinigten Königreichs fällt erstmals seit Januar 2017 unter die Marke von 1.20 $. Im Tief wurden 1.1962 $ erreicht. Zur Pfundschwäche kommt eine ausgeprägte Stärke des amerikanischen Dollars hinzu, die das Pfund unter die runde Marke drückt.

Ölpreis tiefer

Der Ölpreis gibt am Dienstag nach. Die Ungewissheit, wie es im Handelskonflikt zwischen den USA und China weitergeht, lastet auf der Stimmung. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 58 $. Der Goldpreis notiert stabil bei 1533 $ pro Feinunze.