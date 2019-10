SMI schliesst kaum verändert

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag stabil beendet. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9760.44 0.03%) stand bei Eröffnung bereist unverändert. Im frühen Handel zeigte er sich leicht erholt. Am Nachmittag drehte der Leitindex zunächst ins Minus. Die Publikation der schwachen Daten zu den Einkaufsmanagerindizes im Bereich Dienstleistungen liessen die Kurse zwischenzeitlich markant absacken. Bei Börsenschluss in Zürich erreichte der Leitindex 9760 Punkte, von ungefähr diesem Niveau war er am Morgen gestartet.

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag nahezu unverändert. Der Dow Jones (Dow Jones 26201.04 0.47%) lag bei Börsenschluss in Europa 0,1% im Minus. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2910.63 0.8%) legte derweil 0,1% zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,3%.

Sika im Fokus

Im Schweizer Leitindex schlossen Sika (SIKA 147.25 1.94%) fester. Nach einem starken Start schalteten die Aktien im Handelsverlauf jedoch einen Gang zurück. Der Bauchemiekonzern hat sein Ebit-Margen-Ziel von 14 bis 16 auf 15 bis 18% angehoben und will den CO2-Ausstoss massgeblich senken, wie er in den Unterlagen zum Investorentag am Donnerstag mitteilte.

Zudem legten Lonza (LONN 327.1 1.84%) zu, die Titel des Life-Science-Konzerns hatten gestern klar verloren.

Die Schwergewichte stützten den Leitindex mehrheitlich. So legten Nestlé (NESN 106.12 0.82%) und Novartis (NOVN 84.61 0.55%) zu. Roche (ROG 282.15 0.21%) blieben derweil zurück.

Auf der anderen Seite notierten die Banken UBS (UBSG 10.625 -1.57%) und Credit Suisse (CSGN 11.41 -1.89%) im Minus. Unter Druck standen die Anteile zyklischer Firmen wie der Elektrotechnikkonzern ABB (ABBN 18.18 -1.86%) sowie die Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 69.04 -0.8%) und Swatch Group (UHR 253 -0.59%).

Implenia im Minus

Clariant (CLN 19.5 2.04%) sprangen im Nachmittagshandel an. Getrieben wurde der Titel des Chemiekonzerns von Spekulationen über einen möglicherweise schon bald bevorstehenden Verkauf der Division Masterbatches.

Implenia (IMPN 37.86 -0.26%) zeigten sich schwächer. Der Investor Veraison fordert die Aufspaltung des Baukonzerns und will an einer ausserordentlichen GV die Aktionäre über die Pläne abstimmen lassen.

Am breiten Markt wurden die Aktien von Kudelski (KUD 5.87 -0.17%) und U-Blox (UBXN 70 0.07%) höher gehandelt. Die beiden Technologiefirmen erweitern ihre Kooperation im Bereich Internet der Dinge.

Die Kurse des Nahrungsergänzungsmittelherstellers Evolva (EVE 0.165 -2.37%), des Maschinenbauers Bobst (BOBNN 48.44 -2.73%), des Bauzulieferers Burkhalter (BRKN 69.3 -3.48%) und des Derivatspezialisten Leonteq (LEON 30.14 -3.4%) gaben nach.

Dagegen erfreuten sich die Papiere von Swissquote (SQN 41.64 2.61%) Gewinne. Die Aktie profitiere von den volatilen Märkten und Handelsgelegenheiten bei Gold (Gold 1505.49 0.4%) oder Bitcoin (Bitcoin 8156.01 -2.49%), wie ein Händler ausführte. Dies sorge für mehr Umsatz und wohl auch für höhere Gewinne bei der Onlinebank.

Aktien in Asien unter Druck

In Asien waren die Aktienmärkte am Donnerstag im Sinkflug. In Tokio fiel der Nikkei 225 um 2% und der breiter gefasste Topix 1,8%. Der Hongkonger Hang Seng büsste 0,5% ein. Der koreanische Kospi verlor knapp 2%. Die Börsen in Festlandchina blieben in der «Goldenen Woche» nach dem Nationalfeiertag am 1. Oktober geschlossen.

Euro höher

Der Euro tendierte am Donnerstag aufwärts. Zum Dollar kostete die Gemeinschaftswährung 1.0988 $ und damit etwas mehr. Gegenüber dem Franken festigte sich der Euro nach zwischenzeitlich klaren Avancen bei einem Kurs von 1.0955 Fr. Der Greenback gab zur Schweizer Währung seine Avancen preis. Der Kurs rutschte wieder unter die Paritätsmarke.

Ölpreis tiefer, Gold höher

Der Ölpreis bewegte sich am Donnerstag abwärts. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 57.78 -0.21%) kostete bei Börsenschluss in Europa knapp 57 $. Der Goldpreis notierte leicht im Plus. Die Feinunze des Edelmetalls hielt sich knapp über der Marke von 1500 $.