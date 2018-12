Schweizer Börse schliesst im Plus

(AWP/Reuters/VA) Zu Wochenbeginn herrschte Hochstimmung am heimischen Aktienmarkt. Der Leitindex SMI (SMI 9106.56 0.76%) und der breite SPI (SXGE 10632 0.86%) legten am Montag kräftig zu.

Grund sind die Entwicklungen am Rande des G-20-Gipfels in Argentinien. Die USA haben bekannt gegeben, dass die nächste Runde von Strafzöllen gegen China erst einmal verschoben wird. Binnen neunzig Tagen wollen beide Seiten den Handelsstreit beilegen. (Lesen Sie hier mehr.)

Fast alle Blue Chips schlossen im Plus. Avancen verzeichneten vor allem Swatch Group (UHR 310.8 4.54%), LafargeHolcim (LHN 45.95 2.59%), Richemont (CFR 67.24 3.57%), Sika (SIKA 126.8 2.51%) und Credit Suisse (CSGN 12.1 2.72%). Im breiten Markt gewannen unter anderem Georg Fischer (FI-N 840.5 8.17%), Schaffner (SAHN 280 12%), Gavazzi (GAV 276 7.81%), Von Roll (ROL 1.165 9.91%) und Conzzeta (CON 896 16.82%).

Mit starken Verlusten schlossen dagegen Implenia (IMPN 37.28 -26.97%). Der Baukonzern erwartet für das laufende Geschäftsjahr weniger Gewinn. Auch Airopack mussten herbe Abschläge hinnehmen. Das Unternehmen hat den Rücktritt des CEO und einen umfassenden Rekapitalisierungsplan bekannt gegeben.

Der Streit über die Anerkennung der Schweizer Börse durch die EU scheint keine Auswirkungen zu haben. Der Bundesrat hatte am Freitag ein provisorisches Handelsverbot für Schweizer Aktien in der EU erlassen. (Lesen Sie hier mehr.)

In den USA handelt Wallstreet ebenfalls mit Gewinnen. Der Leitindex Dow Jones (Dow Jones 25826.43 1.13%), der S&P 500 (SP500 2790.37 1.09%) und der Index der Technologiebörse Nasdaq legten zu.

An den Börsen in Asien waren Anleger ebenfalls in Kauflaune. Der Nikkei-Index in Japan kletterte 1,1%. An den Aktienmärkten in China ging es rund 3% nach oben. Gefragt bei Investoren war auch die chinesische Währung Yuan. (Lesen Sie hier mehr.)

Die Aussicht auf eine Drosselung der Produktionsmenge für Rohöl und der Waffenstillstand im Handelsstreit zwischen China und den USA geben dem Ölpreis am Montag Auftrieb.

Der Euro liegt bei 1.13 Fr., der Dollar bei knapp 1.00 Fr.