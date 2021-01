SMI etwas fester – zeitweise über 10’800

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse zeigt sich zum Auftakt ins neue Jahr freundlich. Der SMI notiert bei Eröffnung 0,9% fester und damit knapp über der Marke von 10’800. Im frühen Handel baut der Leitindex einen Teil seiner Avancen ab. Im vergangenen Jahr hat der SMI nach einem bewegten Jahr zu einem Schlussspurt angesetzt und noch ein leichtes Plus von 0,8% geschafft.

Auch in Frankfurt ziehen die Kurse ab. Der Dax steigt zur Eröffnung am Montag um bis zu 1,3% auf ein Rekordhoch von 13’896.

Positive Vorgaben aus den USA, die Hoffnung auf eine Erholung der Wirtschaft, die Geldflut der Notenbanken sowie die Aussicht auf flächendeckende Impfungen sorgten laut Händlern für einen anhaltenden Kapitalzufluss. Der Aufwärtstrend werde aber kaum linear verlaufen. Immer wieder dürften nämlich die Entwicklung der Coronakrise und die Massnahmen ihrer Bekämpfung für Verunsicherung sorgen. Viele Länder prüfen diesbezüglich eine Verschärfung. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor stelle zudem die Entwicklung in den USA dar, wo sich der scheidende Präsident Donald Trump weiterhin weigert, den Wahlsieg von Joe Biden anzuerkennen.

Viele der 20 SMI-Werte legen zu. An der Spitze des Leitindex rangieren die Aktien des Bauchemieherstellers Sika, des Zementherstellers LafargeHolcim sowie des Industriekonzerns ABB.

Finanzwerte geben einen Teil ihrer anfänglichen Gewinne preis. Das gilt für UBS. Die Grossbank zieht ihre Generalversammlung 2021 um drei Wochen auf den 8. April vor.

Auch Credit Suisse können ihre Avancen nicht halten. Die CS hat im Rahmen des Rückkaufprogramms 28,45 Millionen Aktien für knapp 325 Mio. Fr. zurückgekauft. Auch im laufenden Jahr will die Bank gemäss Angaben vom Oktober Aktien für bis zu 1,5 Mrd. Fr. zurückkaufen.

Auch Versichererwerte wie Zurich Insurance, Swiss Re und Swiss Life liegen leicht im Plus.

Die Schwergewichte steigen zwar, hinken den anderen Valoren aber hinterher. Fester sind Roche. JPMorgan hat in einer Branchenstudie das Kursziel für Roche auf 345 von 400 Fr. und das Rating auf «Neutral» von «Overweight» gesenkt. Bernstein reduziert das Kursziel für den «Bon» auf 360 von 370 Fr. Die Empfehlung lautet hier aber «Outperform».

Nestlé und Novartis zeigen sich etwas fester.

JPMorgen hat für die Aktien des Augenheilspezialisten Alcon das Kursziel auf 61 von 57 Fr. erhöht. Der Titel wird mit «Neutral» eingestuft.

Im SMIM präsentieren sich die Aktien der Technologieunternehmen stärker. So gehören AMS, Logitech und Temenos zu den grössten Gewinneren.

Die Titel des Vakuumventileherstellers VAT Group markieren ein neues Allzeithoch.

Die grössten Einbussen verzeichnen die Aktien des Pharmaunternehmens Vifor Pharma, ohne dass es unternehmensspezifische Nachrichten gibt.

In den hinteren Rängen fallen Ypsomed auf. Die Medizintechnikfirma hat sich mit dem ehemaligen Vertriebspartner Insulet geeinigt und erhält insgesamt eine Entschädigung von 41,25 Mio. $. Die Aktionäre sollen für das Gesamtjahr 2020/21 eine um einen Franken erhöhte Ausschüttung erhalten.

Meyer Burger legen zu. Der Solarspezialist erhält Subventionen von Deutschland für den Bau einer Solarzellenproduktion.

Gemischtes Bild in Asien

Die asiatischen Aktienmärkte beginnen das neue Jahr uneinheitlich. In Tokio, wo zuletzt am 30. Dezember gehandelt wurde, notiert der Nikkei 225 0,8% niedriger. Der breiter gefasste Topix gibt ebenfalls 0,8% nach. Demgegenüber notiert der Hang Seng in Hongkong 0,5% über dem Schlussstand vom 31. Dezember. Der Shanghai Composite präsentiert sich heute Montag gar 0,8% erhöht. Hier schaffen Anzeichen einer anhaltenden wirtschaftlichen Erholung Mut. In Südkorea gilt das Gleiche. Der Leitindex Kospi steht 2,4% über dem Schlussstand vom 30. Dezember, dem letzten Handelstag im vergangenen Jahr.

Euro zum Dollar stabil auf hohem Niveau

Der Euro hält sich zu Beginn des neuen Jahres auf erhöhtem Niveau. Am Montag kostet die Gemeinschaftswährung 1.2250 $. Ende vergangenen Jahres war der Euro mit gut 1.23 $ auf den höchsten Stand seit April 2018 gestiegen. Zum Schweizer Franken legt der Euro leicht zu auf 1.0822 Fr., nachdem er am Donnerstag, dem letzten Handelstag im vergangenen Jahr, zeitweise gar unter die Marke von 1.08 Fr. gerutscht war. Der Dollar bewegt sich zum Franken indes nur wenig und wird zu 0.8837 Fr. gehandelt.

Ölpreis höher

Der Ölpreis steigt am Montag deutlich. Die Opec warnt angesichts der Corona-Krise vor zahlreichen Abwärtsrisiken für die Ölmärkte in der ersten Jahreshälfte 2021. «In einer Reihe von Ländern bestehen weiterhin Beschränkungen für die soziale und wirtschaftliche Aktivität, und es gibt Sorgen über die Entstehung eines schädlichen neuen Virusstamms», sagte Generalsekretär Mohammed Barkindo am Sonntag. Die Nordseesorte Brent kostet pro Barrel (159 Liter) knapp 53 $.

Gold handelt klar fester und überschreitet die Marke von 19’000 $. Derzeit liegt das Edelmetall bei 1928 $ pro Feinunze. Das ist der höchste Kurs seit Anfang November 2020.

Die Kryptowährung Bitcoin legt weiter kräftig zu und notiert bei 33’000 $.