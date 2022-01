SMI schliesst bei 12’900

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach dem Vortagesrekord eingebüsst. Zwar nahm der Schweizer Leitindex bis zum Mittag einen erneuten Anlauf auf die Marke von 13’000 Punkten, dann aber ging dem Aufschwung die Luft aus. Er gab nach und so pendelte der Leitindex sogar um die Marke von 12’900. Roche und Lonza (LONN 712.20 -1.22%) erwiesen sich als Bremsklötze für den SMI (SMI 12'882.52 -0.14%).

Die Stimmung unter den Anlegern sei zu Jahresanfang trotz Omikron- und Inflationssorgen dennoch gut, sagten Händler. «Je mehr Daten zur Verfügung stehen, desto mehr zeichnet sich ab, dass Omikron zwar sehr ansteckend ist, aber keine entsprechend hohen Krankenhauseinweisungen zur Folge hat», kommentierte ein Marktteilnehmer. Die Aktienmarktstrategen von JPMorgan trauen den Börsen eine Fortsetzung ihres zuletzt starken Laufes zu. Das Konjunkturumfeld bleibe positiv und mit Blick auf Chinas Wirtschaft stünden die Zeichen auf Besserung, hiess es. Die Experten sehen zudem Anzeichen einer Entspannung bei den globalen Lieferkettenengpässen sowie eines nachlassenden Drucks durch hohe Energiekosten. In den USA waren die Einkaufsmanagerzahlen aber schlechter als erwartet ausgefallen.

In New York tendierten die Märkte in unterschiedliche Richtungen. Der S&P 500 drehte ins Minus, nachdem er ein Rekordhoch im frühen Handel erreicht hatte. Der Dow Jones stieg 0,6% und erreichte ebenfalls eine Bestmarke. Schwach präsentierte sich derweil die Technologiebörse. Der Nasdaq Composite stand 1,7% im Minus.

Finanzwerte fester

Bevorzugt wurden Aktien zyklischer Unternehmen sowie Finanzwerte, denn sie profitierten in einem Umfeld steigender Zinsen und höherer Inflation, hiess es am Markt.

Oben auf dem SMI-Tableau standen Holcim (LHN 48.26 +0.31%). Der Zement- und Baustoffkonzern hatte in den USA zugekauft. Mit der Akquisition der Betonfirma Cowden Inc. will er in der US-Region pazifischer Nordwesten seine Präsenz verstärken. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Zu den Gewinnern zählten auch die Finanztitel Swiss Re (SREN 93.12 +0.58%) und Swiss Life (SLHN 579.00 -0.07%) sowie UBS (UBSG 17.09 +0.29%) und Credit Suisse (CSGN 9.20 +0.07%). Zurich Insurance (ZURN 412.40 +0.51%) plant die Rückzahlung einer unbefristet laufenden, nachrangigen Anleihe im Volumen von 1 Mrd. $. Man werde die entsprechende Option ausüben und die Anleihe zuzüglich aufgelaufener Zinsen am 20. Januar zum Nennwert zurückzahlen, teilte die Zurich am Dienstag mit.

Firmenspezifische Nachrichten waren derzeit noch dünn gesät. Novartis (NOVN 81.06 +0.73%) hatte einen wichtigen Patentstreit für sich entschieden. Das US-Berufungsgericht (CAFC) hat die Gültigkeit des US-Patents für ein Dosierungsschema für Gilenya bestätigt.

Impulse kamen von Analystenkommentaren und -empfehlungen. Für Lonza war JPMorgan zuversichtlich, die Aktien gaben dennoch klar ab. Die US-Bank hatte das Kursziel für den Pharmazulieferer von 850 auf 900 Fr. angehoben. Das Rating lautet «Overweight».

Roche büssten trotz positiver Kommentare deutlich ein. JPMorgan hatte das Kursziel für den Genussschein von 360 auf 390 Fr. und Bernstein gar von 400 auf 420 Fr. erhöht.

Beim Flughafen Zürich (FHZN 173.70 +0.87%) wurde Barclays (BARC 198.64 +1.11%) als kurstreibend erwähnt. Die Bank empfiehlt den Titel ebenfalls mit einem höheren Kursziel zum Kauf.

Im SMIM (SMIM 3'461.24 +0.43%) hielten sich Barry Callebaut (BARN 2'234.00 +1.64%) gut. Die Anteile des Schokoladeherstellers wurden ex Dividende von 28 Fr. gehandelt.

Die Aktien des Biotech-Unternehmens Santhera (SANN 1.48 +1.37%) profitierten von einer Lizenzvereinbarung mit der chinesischen Sperogenix für das Medikament Vamorolone. Vor allem sichert sich das finanziell zuletzt angeschlagene Biotech-Unternehmen damit eine Barvorauszahlung in zweistelliger Millionenhöhe.

Auf den hinteren Rängen konnten Dätwyler (DAE 400.00 -0.12%) nicht profitieren. Credit Suisse hatte das Preisziel von 381 auf 443 Fr. angehoben.

Vor allem Japans Börsen legten zu

Die Börsen in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich freundlich. In Tokio stieg der Nikkei 225 um 1,8% und der breiter gefasste Topix um 1,9% – am Montag waren die japanischen Börsen geschlossen. Der Hongkonger Hang Seng verlor 0,1%, und auf dem chinesischen Festland sank der CSI 300 um 0,5%. Der koreanische Kospi stagnierte, und in Taiwan kletterte der Taiex 1,4%.

Unter chinesischen Industrieunternehmen hatte sich die Stimmung aufgehellt, wie eine monatliche Umfrage zeigte. Der Einkaufsmanagerindex (Caixin Manufacturing PMI) für Dezember war auf 50,9 gestiegen. Das war mehr als erwartet und liegt über der Wachstumsschwelle von 50.

Euro weiter deutlich unter 1.04 Fr.

Der Dollar büsste am Dienstag nach schwachen US-Konjunkturdaten etwas ein. Der Euro legte gegenüber dem Dollar auf 1.1308 $ zu. Zuvor war die Gemeinschaftswährung noch bis auf 1.1272 $ gefallen. Gegenüber dem Franken wurde der Dollar am Nachmittag noch zu 0.9144 gehandelt nach 0.9186 am Mittag. Der Euro verlor gegenüber dem Franken ebenfalls leicht an Wert und wurde am Abend für 1.0339 Fr. gehandelt nach 1.0362 Fr. am Mittag.

Nach Opec+: Ölpreis fester

In der Aussicht auf steigende Fördermengen legte der Ölpreis zu. Die Nordsee-Sorte Brent lag nach der Ankündigung der Opec+, zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Staaten wie Russland gehören, im Plus bei 80 $ je Barrel (159 Liter). Die Opec+ beschloss Insidern zufolge wie in den vergangenen Monaten eine Ausweitung der Fördermengen um 400’000 Barrel pro Tag.

Gold festigte sich mit 1814 $ etwas über der Marke von 1800 $ pro Feinunze.

Tendenziell aufwärts entwickelte sich der Bitcoinkurs. Die Kryptowährung lag bei Börsenschluss in Europa bei rund 46’500 $.