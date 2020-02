SMI schliesst bei 10’800

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse hat am Dienstag kräftig zugelegt. Der Swiss Market Index SMI (SMI 11013.57 0.18%) stieg bei Eröffnung 0,4%. Im weiteren Handelsverlauf festigte er sich über der Marke von 10’700. Am Nachmittag arbeitete er sich sogar an 10’800 heran und landete bei Börsenschluss exakt auf dieser Marke. Am Montag hatte der Leitindex 0,4% gewonnen. Die Kurse zogen auf breiter Front an.

Auch in New York stiegen die Aktien klar. Die drei grossen Indizes zogen bei Börsenschluss in Europa deutlich an. Der Dow Jones (Dow Jones 29304.91 0.05%) avancierte 1,7%. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 3340.16 0.16%) legte 1,7% zu. Und die Technologiebörse Nasdaq Composite lag 2% im Plus und damit auf einem Rekordhoch. Die Papiere der Google (GOOGL 1473.22 1.88%)-Mutter Alphabet verbilligten sich. Das Umsatzplus des Internet-Konzerns blieb hinter den Erwartungen zurück. Tesla (TSLA 759.4342 3.37%) fuhren weiter auf der Überholspur: Die Aktien des Elektroautobauers schossen erneut in die Höhe und erreichten mit einem Stand über 900 $ den vierten Tag in Folge ein Rekordhoch. Damit steuerten sie auf den grössten Tagesgewinn seit fast sieben Jahren zu.

Die Sorgen um das Coronavirus hätten etwas nachgelassen, hiess es am Markt. Ausgeräumt seien sie allerdings nicht. «Aber die Anleger wagen sich wieder etwas weiter aus der Deckung», sagte ein Händler. Allerdings sei weiterhin Vorsicht angesagt. Da viele Unternehmen in China ihre Produktion wegen des Virus unterbrochen haben, befürchten die Marktteilnehmer spürbar negative Folgen für die Wirtschaft.

Die Zahl der bestätigten Infektionen und Todesfälle durch das Coronavirus war am Dienstag in China erneut sprunghaft gestiegen. Wie die chinesische Gesundheitsbehörde mitteilte, gab es 20’438 bestätigte Erkrankungen – 3225 neue Fälle im Vergleich zum Vortrag. Die Zahl der Todesopfer stieg demnach um 64 auf 425. Chinesische Experten rechnen erst in etwa zwei Wochen mit dem Höhepunkt der Infektionswelle.

Nur SGS tiefer

Nahezu alle SMI-Valoren legten zu. Nur die Aktien von SGS (SGSN 2630 -0.83%) standen unter Druck. Die Familie von Finck hatte 960’000 Titel oder 12,7% des Warenprüfkonzerns zu 2425 Fr. je Aktie über die Grossbank Credit Suisse verkauft. Die deutsche Industriellenfamilie hält nach dieser Platzierung noch rund 3% an SGS.

Avancen der Schwergewichte Roche (ROG 338.25 -0.5%) und Nestlé (NESN 109.4 0.37%) stützten den Leitindex. Am Nachmittag drehten Novartis (NOVN 94 0.42%) ins Plus. Gut aufgelegt waren auch Lonza (LONN 405.5 0.3%) und Alcon (ALC 60 0.28%), zwei weitere Vertreter aus dem Gesundheitssektor.

Zu einer spürbaren Erholung setzen die Luxusgütertitel Swatch Group (UHR 251.9 0.08%) und Richemont (CFR 74.32 0.24%) an. Auch die zyklischen Werte von Sika (SIKA 181.75 -0.47%), Adecco (ADEN 58.64 -0.54%) und ABB (ABBN 24.2 -0.94%) stiegen deutlich. Der Industriekonzern ABB legt morgen Zahlen vor.

Starke Tech-Titel

Im SMIM (SMIM 2844.788 -0.12%) machten die Papiere des Chipherstellers AMS (AMS 44.89 5.23%) den Vortagesabschlag mehr als wett. Auch die anderen beiden Tech-Werte, Temenos (TEMN 163.2 -1.24%) und Logitech (LOGN 44.57 0.16%), avancierten.

Die Titel von Julius Bär (BAER 47.5 -1.17%) rückten vor. Der Kurs des Vermögensverwalters war am Montag nach der Bilanzvorlage um 3,5% gefallen.

Auch Kühne + Nagel (KNIN 159.5 -0.09%) waren gesucht. Bank of America (BAC 34.73 0.06%) Merrill Lynch hatte die Abdeckung des Logistikkonzerns mit der Empfehlung «Buy» und dem Kursziel 190 Fr. wieder aufgenommen.

Am breiten Markt legten Also (ALSN 166 -0.12%) klar zu. Vontobel (VONN 70.9 0.14%) hatte das Kursziel für den IT-Dienstleister von 182 auf 215 Fr. erhöht. Das Rating lautet «Buy».

Aluflexpack (AFP 21.2 0%) lagen im Plus. Der Verpackungshersteller hatte 2019 ein robustes Wachstum verbucht.

Kursgewinne fuhren die Aktien von DKSH (DKSH 51.35 0.69%) ein. Der Vertriebsspezialist vermarktet neu Testgeräte für TA Instruments in Thailand.

Asiens Märkte holten Verluste teilweise auf

Die asiatischen Börsen zeigten sich nach dem Kursrutsch am Wochenbeginn etwas zuversichtlicher. Die Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus-Ausbruchs hatten sich beruhigt, obwohl die Gesamtzahl der Todesfälle in China auf 425 gestiegen war. Der japanische Nikkei schloss 0,5% höher, der breiter gefasste Topix stieg 0,7%. Der Shanghai Composite kletterte 1,3%, der CSI 300 mit den 300 grössten und meistgehandelten A-Shares Chinas avancierte gar 2,6%. In Hongkong legte der Hang Seng 1,2% zu. Der südkoreanische Kospi (Kospi 2228.92 3.18%) gewann 1,8%.

Euro zum Franken fester

Der Euro tendierte am Dienstag uneinheitlich. Die Gemeinschaftswährung kostete um 17.30 Uhr MEZ zum Dollar mit 1.1037 $ weniger. Zum Franken hingegen konnte sie zulegen und kostete 1.0701 Fr. Der Dollar ging zu 0.97 Fr. klar höher um.

Goldpreis büsst ein

Der Ölpreis erholte sich am Dienstag etwas von seiner jüngsten Talfahrt. Händler nannten die Hoffnung, dass die chinesischen Behörden alles Erdenkliche zur Eingrenzung des Coronavirus tun dürften, als einen Grund. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 55.11 -1.02%) kostete bei Börsenschluss in Europa knapp 55 $. Derweil gab der Goldpreis klar nach und lag bei 1555 $ pro Feinunze.