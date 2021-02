SMI arbeitet sich auf 10’800

(AWP/SPU) Am Schweizer Aktienmarkt herrscht am Donnerstag zunächst Zurückhaltung. Der Swiss Market Index steht bei Eröffnung 0,3% tiefer. Im frühen Handel baut er seinen Verlust ab. Noch vor dem Mittag findet er den Weg in den grünen Bereich und erreicht die Marke von 10’800. Der SMI (SMI 10'787.39 +0.11%) werde wohl nach den jüngsten Ausschlägen die Stabilisierung zwischen 10’600 und 10’900 Punkten fortsetzen, heisst es am Markt. Die Vorgaben aus den USA seien verhalten und die aus Asien gar negativ, sagte ein Händler. Trotz der Hoffnungen auf das billionenschwere Hilfspaket der US-Regierung und guter Firmen-Ergebnisse konnten die Kurse an der Wall Street nicht weiter zulegen. Dies zeige, dass es derzeit etwas an Schwung fehle und es daher vermehrt zu Gewinnmitnahmen kommen könnte.

Dass die am Nachmittag erwarteten US-Konjunkturdaten den Märkten neue Impulse geben werden, ist eher nicht zu erwarten. Am Donnerstag werden in den USA mit der Industrieproduktion nämlich Zahlen veröffentlicht, die am Markt in der Regel stiefmütterlich behandelt werden. Zudem stehe am Freitag die Veröffentlichung des wichtigen US-Arbeitsmarktberichts an, da würden viele Anlege eher abwarten.

ABB büssen ein

Im Fokus stehen die Unternehmen, die Ergebnisse veröffentlicht haben. Roche (ROG 309.65 +0.1%) landet am unteren Ende der Erwartungen. Die Genussscheine bauen ihr Minus ab. Der Pharmakonzern hat 2020 mit 58,3 Mrd. Fr. einen um 5% tieferen Konzernumsatz ausgewiesen. Den Konzerngewinn beziffert Roche mit 15,1 Mrd. Fr. (Vorjahr: 14,1 Mrd. Fr.). Das operative Kernergebnis fiel um 4%.

Novartis (NOVN 81.23 +1.21%) stützen den SMI mit Avancen. Die Aktien des Augenheilspezialisten Alcon (ALC 68.66 +2.39%) legen weiter zu.

Klar Verluste verzeichnen ABB (ABBN 26.80 -2.4%). Der Industriekonzern hat im vierten Quartal 2020 sowohl Umsatz als auch Auftragseingang in der Berichtswährung Dollar gesteigert. Der operative Gewinn konnte deutlich verbessert werden, dagegen fiel das Reinergebnis negativ aus. Insgesamt hat ABB aber die Erwartungen vor allem beim operativen Ergebnis übertroffen.

Swisscom (SCMN 485.20 -0.06%) hat besser als erwartet abgeschnitten. Der Umsatz sank moderat, während der Betriebsgewinn in etwa stabil blieb. Der Gewinnrückgang um 8,4% auf 1,53 Mrd. Fr. sei einem Sondereffekt des Vorjahres zuzuschreiben, heisst es.

Finanzwerte weisen keine klare Richtung auf. Die Valoren des Vermögensverwalters Partners Group (PGHN 1'095.50 +1.11%) erreichen ein neues Allzeithoch. Uneinheitlich sind die Banken Credit Suisse (CSGN 12.09 0%) und UBS (UBSG 13.30 -0.52%). Tendenziell fester präsentieren sich die Versicherer um Zurich Insurance (ZURN 372.70 -0.16%), Swiss Re (SREN 81.50 +0.07%) und Swiss Life (SLHN 424.20 +0.24%).

Straumann gesucht

Im SMIM (SMIM 2'897.82 +0.18%) liegen die Aktien des Dentalimplantatherstellers Straumann (STMN 1'060.50 +1.19%) klar im Plus. Die Titel des Computer- und Gamingzubehörherstellers Logitech (LOGN 99.54 +1.39%) arbeiten sich weiter Richtung Allzeithoch vor.

Zyklische Werte wie Kühne+Nagel oder die Chemiewerte um Ems-Chemie (EMSN 869.50 -0.34%) und Clariant (CLN 19.03 -0.7%) leiden etwas unter Abgaben.

Die Papiere des Industriekonzerns Oerlikon können nicht wirklich von einer Kaufempfehlung der UBS profitieren.

Ascom (ASCN 15.32 -1.29%) hat einen Vertriebsvertrag in den USA an Land gezogen hat.

Idorsia (IDIA 27.10 +0.44%) hat derweil 2020 weniger Verlust verbucht als erwartet und die Ausgaben deutlich gesenkt.

Asien mit Abgaben

Die Börsen in Asien tendieren am Donnerstag schwächer. Der japanische Nikkei 225 notiert 1% niedriger. Der breiter gefasste Topix verliert 0,3%. In Korea gibt der Kospi gar 1,5% nach. Der CSI 300, der die 300 wichtigsten an den Börsen Schanghai und Shenzhen kotierten Aktien umfasst, liegt 0,5% im Minus. Der Index der Hongkonger Börse Hang Seng verliert 1,5%.

Dollar über 90 Rappen

Der Euro knüpft am Donnerstag an die Kursverluste seit Beginn der Handelswoche an. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung zum Dollar bei 1.2009 $ gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Zum Schweizer Franken notiert der Dollar über der 0,90er-Marke bei 0.9004 Fr. Der Euro kostet im Vergleich zur Schweizer Währung derweil wie am Vorabend 1.0814 Fr.

Öl weiter im Aufwärtstrend

Der Ölpreis setzt am Donnerstag den Höhenflug der laufenden Woche fort. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 58.74 +0.2%) kostet aktuell knapp 59 $. Der Goldpreis tendiert weiterhin abwärts. Die Feinunze des Edelmetalls liegt bei 1825 $.

Bitcoin (Bitcoin 37'434.06 -0.32%), die grösste Cyberdevise, hat sich von der Marke um 35’000 $ gelöst und steigt auf 38’000 $.