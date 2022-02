SMI gibt weiter nach

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt kann sich zum Wochenschluss vorerst nicht erholen. Im Gegenteil. Der SMI (SMI 12'208.49 -0.21%) steht bei Eröffnung zwar 0,5% höher. Nach einem festeren Start ebbten die Anschlusskäufe ab und der Leitindex rutscht in die Verlustzone. Die Anleger seien vorsichtig nach den jüngsten Kurskapriolen und vor den US-Jobdaten, heisst es am Markt. Man sei zwar erleichtert, dass nach dem Kursbeben, das der US-Technologiekonzern Meta am Vortag an Wallstreet ausgelöst hatte, nun der Onlineriese Amazon (AMZN 2'776.91 -7.81%) nachbörslich positiv überrascht habe. Dies habe zu einer Beruhigung beigetragen. Doch für einen generellen Stimmungsumschwung genüge dies wohl nicht. Denn auch die zunächst deutlich höher gehandelten US-Aktien-Futures notierten nun wieder klar unter den Tageshöchstwerten. Die Wochenbilanz dürfte einmal mehr auch davon anhängen, wie die US-Arbeitsmarktdaten an den Börsen aufgenommen werden. Denn diese fliessen in die Entscheidungen der Notenbanker mit ein.

Dass es nach der jüngsten Marktkorrektur nicht gleich wieder zu einer Gegenbewegung gekommen sei, zeige, dass sich etwas grundsätzlich geändert habe. Die Zinsen seien klar am Steigen. Und nach den falkenhaften Äusserungen der Europäischen Zentralbank (EZB) sei die Geldpolitik erst recht in den Fokus der Anleger gerückt. Die EZB hatte am Vortag wegen der anhaltend hohen Inflation das Tor für eine geldpolitische Straffung ebenfalls geöffnet und damit die Anleger erschreckt. Die EZB könnte wohl bereits im Herbst die Zinsen anheben, heisst es.

Swisscom knüpfen an den Aufwärtstrend vom Vortag an, als der Telecomkonzern ein solides Ergebnis veröffentlicht hatte. Fester sind Novartis, die bereits am Vortag gegen den allgemein negativen Trend zugelegt haben.

Die Papiere des Pharmariesen Roche stabilisieren sich. Die Aktien des Elektrokonzerns ABB (ABBN 31.74 -0.13%) geben weiter nach. Beide Unternehmen haben gestern ihre Ergebnisse veröffentlicht. Diese kamen am Markt aber nicht gut an.

Schwächer sind Holcim (HOLN 49.68 -2.05%). Berenberg hat Empfehlung für den Titel des Zementkonzerns auf «Sell» von «Hold» und das Kursziel auf 43 von 56 Fr. herabgesetzt.

Zudem zeigen sich Finanzwerte leichter. Dazu gehören neben Partners Group (PGHN 1'282.00 -0.58%), die sich zuletzt deutlich schwächer als der Markt entwickelt haben, auch die Versicherer Swiss Re (SREN 99.06 -2.60%), Swiss Life (SLHN 589.00 -1.80%) und Zurich Insurance (ZURN 437.60 -1.40%). Auch die Bankaktien von Credit Suisse (CSGN 8.74 -1.60%) und UBS (UBSG 18.53 -1.59%) büssen ein.

Die Papiere des Industrieunternehmens Bystronic (BYS 1'174.00 +0.34%) können nach starken Zahlen zum Auftragseingang ihre Gewinne nicht halten.

Die Aktien des Komponentenherstellers Lem (LEHN 2'215.00 -3.70%) drehen trotz guter Quartalszahlen ins Minus.

Für die Aktien der Graubündner Kantonalbank (GRKP 1'555.00 -1.58%) geht es nach Zahlen abwärts.

Auf den hinteren Rängen fallen Meyer Burger (MBTN 0.3476 +4.57%), Idorsia (IDIA 20.76 +2.67%) und Swissquote (SQN 164.20 +3.66%) positiv auf. Dabei handle es sich aber auch nur um eine Gegenbewegung auf die Vortagesverluste, heisst es.

Asiens Märkte fester

Die asiatischen Börsen können sich am Freitag von den Vorgaben aus den USA entkoppeln. Der Nikkei 225 gewinnt 0,7%. Der Hang Seng schiesst 3,2% nach oben. Der koreanische Kospi legt 1,6% zu. Die Börsen auf dem chinesischen Festland blieben auch heute wegen des Neujahrsfests geschlossen.

Euro deutlich über 1.05 Fr.

Der Euro baut am Freitag seine starken Kursgewinne vom Vortag noch etwas aus. So kostet die Gemeinschaftswährung zum Dollar 1.1468 $ und damit etwas mehr als am Vorabend. Zum Franken notiert der Euro mit 1.0575 Fr. ebenfalls höher als am Vorabend mit 1.0529. Das sind mehr als eineinhalb Rappen mehr als am Donnerstagmorgen und der höchste Stand seit November 2021. Derweil behauptet sich der Dollar zum Franken mit 0.9217 Fr. knapp über der Marke von 92 Rp.

Ölpreis weiter in Aufschwung

Der Ölpreis legt am am Freitag zu. Der US-Ölpreis markiert den höchsten Stand seit Herbst 2014, Brent notiert knapp darunter. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 91 $.

Gold pendelt weiter um 1800 $ und steht bei derzeit 1813 $ pro Feinunze.

Bitcoin gewinnt und liegt bei 38’000 $.